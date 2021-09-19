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В Вологодской области в ДТП с двумя автомобилями пострадали четыре человека
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В результате столкновения двух автомобилей в Вологодской области пострадали четыре человека, в том числе шестилетний ребенок, сообщили в пресс-службе УМВД по области.
«Сегодня около 12:50 мск в Грязовецком районе на 38-м километре автодороги Вологда – Ростилово произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии, женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, выполняя обгон, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали оба водителя, пассажирка Mitsubishi 1997 года рождения и мальчик шести лет, находившийся в детском удерживающем устройстве в салоне Lada.
В пресс-службе также отметили, что после столкновения Lada съехала в кювет и опрокинулась. Пострадавшие взрослые доставлены в медучреждение города Грязовца, мальчик – в медучреждение Вологды. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в результате падения автомобиля с горы на Южном берегу Крыма пострадали четыре человека.
Во Франции призвали быстрее признать Крым российским
Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен выразил желание, чтобы власти Франции признали Крым российским как можно быстрее.
«Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее (признание Францией российского статуса Крыма)», – цитирует РИА «Новости» Вуазена.
По его словам, ситуация складывается таким образом, что введенные санкции в отношении России после 2014 года сыграли ей на пользу. «Санкции выгодны не Западу. Санкции выгодны России», – подчеркнул политик.
В настоящее время группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму России.
Ранее Вуазен заявил, что критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести жесткую политику в отношении российских выборов.
Депутат Европарламента указал способ превратить «Северный поток – 2» в руины
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Газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину, заявил депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер.
«Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», – сказал Бютикофер в интервью dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия «на данный момент не обеспечила условия анбандлинга, предполагающего разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа». По третьему энергопакету ЕС владелец трубопровода также обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к магистрали, подчеркнул политик.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявляли, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Актриса Васильева призвала отправить интеллигенцию в шахты
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У российской интеллигенции есть «сатанинское начало», заявила народная артистка РСФСР и актриса Екатерина Васильева в интервью своему сыну Дмитрию Рощину.
Интеллигенция, по словам ушедшей в монахини актрисы, пыталась изменить мир под себя и навязать свои правила, не считаясь с установками из религии. «Это сродни сатанинскому началу», – заявила инокиня в интервью YouTube-каналу «153 горы», передает «Московский комсомолец».
Она добавила, что интеллигенция «совратила народ», и призвала отправить ее в шахты. «Это самое тяжелое, что есть. Простите меня, интеллигенция. Но сколько зла принесла интеллигенция, неверующая, гордая», – продолжила артистка.
Монахиня вспомнила, что ее духовник как-то поставил перед ней выбор – либо бог, либо театр. И она выбрала то, «где должна быть». Васильева пояснила, что ей горько из-за пропущенных ранее воскресных служб из-за лени.
Артистка живет в монастыре Зосимова пустынь недалеко от Наро-Фоминска.
В 1993 году актриса решила уйти из театра и кино, она стала послушницей в Толгском монастыре. В 1996 году она возвращалась в кино, снявшись в нескольких сериалах и кинофильмах.
В августе 2021 года Васильева вновь ушла из мирской жизни, ее сын сообщал, что артистка отправится в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь.
Зеленскому на фоне рекордных цен припомнили критику российского газа
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Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ, заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
Суслов заявил, что Киеву приходится покупать газ по рыночной цене из-за непрофессионализма власти. Он напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского, о том, что «российский газ – самый грязный в мире». Бывший министр считает, что у Украины «могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это». По словам Суслова, Украина «попала», виноваты в этом ее правительство и руководство «Нафтогаза», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Первый независимый».
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. 43 депутата Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики.
Памфилова уволила троих председателей УИК из-за вбросов бюллетеней
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Трое председателей участковых комиссий, где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели УИК, на которых случились факты вброса», – цитирует РИА «Новости» Памфилову.
По ее словам, на выборах в России подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести субъектах: Республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях.
Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки.
В свою очередь глава избиркома в Адыгее Нурбий Самогов заявил, что сотрудники следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело после вброса на участке.
«Все было хорошо, но в обед к нам поступил сигнал, что на 158-м участке вброс. Мы сообщили в МВД, где быстро среагировали, зафиксировали, на сегодняшний день СК возбудил уголовное дело», – сказал он.
Ранее Памфилова заявила, что Центризбирком будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах, отметив, что именно для выявления нарушений создавалась система видеонаблюдения.
Сообщалось, что поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. При этом наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму.
Украинский завод удобрений остановился из-за цен на газ
Один из крупнейших производителей удобрений в Европе Одесский припортовый завод (ОПЗ) приостановил производство из-за высоких цен на газ, сообщают украинские СМИ.
«Остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака. Дальнейшие перспективы неясны. То, что премий не будет, это уже очевидный факт. Но дальше может быть хуже», – заявили сотрудники завода изданию «Страна.ua».
Там пояснили, что продукция предприятия становится неконкурентной из-за слишком дорогой цены на газ.
АО «Одесский припортовый завод» входит в 10 крупнейших госкомпаний страны, а также в перечень стратегически важных для экономики и безопасности государства предприятий.
Ранее эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский заявил, что украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ.
Франция заявила о двуличии и лживости США
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Сделка в рамках партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США), из-за которой Франция лишилась контракта на подлодки, продемонстрировала двуличие членов этого альянса, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По словам министра, «в этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь». Ле Дриан подчеркнул, что «в отношениях с союзником так себя не ведут», «не прячутся и уважают друг друга», передает ТАСС со ссылкой на France 2.
Он указал, что «впервые в истории» Франция отзывает из США посла для консультаций, это свидетельствует о «силе кризиса между двумя странами, а также с Австралией». Ле Дриан опроверг сообщения о том, что США обсуждали с Францией планы по AUKUS и подлодкам до заявления Австралии о разрыве контракта, передает РИА «Новости».
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.
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Тихановская сказала, как нужно строить отношения с Россией
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в случае смены власти в стране выстраивала бы «честные и прозрачные» отношения с Россией.
«Как и любой белорус, я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. И знаю, что нам нужно будет выстраивать новые, честные и прозрачные отношения и договоренности с Россией», – цитирует Тихановскую ее сайт.
Она перечислила принципы, по которым бы строились отношения с Россией. Первым из них она указала «верховенство права».
«Любой российский инвестор или торговый партнер, который ведет свою деятельность законно, сможет рассчитывать на защиту своих интересов в независимых белорусских и международных судах. Больше не будет риска быть арестованным. Больше не будет риска потерять все активы на территории Белоруссии только из-за того, что кому-то из чиновников приглянулся ваш бизнес», – указала она.
Вторым принципом она назвала «прозрачность и открытость договоренностей», который подразумевает, что больше не будет сделок, «о содержании которых знает только узкий круг приближенных».
«Третий принцип – Белоруссия станет партнером, который выполняет взятые на себя обязательства и не занимается обогащением за счет обмана торговых партнеров», – добавила Тихановская.
В стране в случае смены власти будет приветствоваться конкуренция, и не будет «специальных условий, которые сейчас получают приближенные к режиму бизнесмены», подчеркнула политик.
В августе в КГБ Белоруссии сообщали, что владеют «козырем» против экс-кандидата в президенты Тихановской.
Испанцы опубликовали фан-арты на российский Checkmate
Испанский тематический журнал Mundo de Aviacion («Мир авиации») опубликовал рендеры с новейшим российским самолетом Checkmate, который на изображениях летает над облаками.
Издание разместило в своем Facebook два отдельных поста с несколькими рендерами.
В одном посте представлен самолет на земле, над землей и в облаках, в другом три самолета летают в воздухе над уровнем облаков.
«Не успел Checkmate дебютировать на «МАКС-2021», как уже стали завозить фан-арты», – прокомментировали публикацию в Telegram-канале Ростеха.
Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что в госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России.
До этого ФСВТС рассказывала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate.
Украине предрекли превращение в пустыню
Изменения климата могут сделать из Украины большую пустыню через несколько десятков лет, заявил директор украинского Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Климат менялся всегда, но никогда изменения не проходили так быстро, как сейчас, заявил ученый в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Он привел в пример Олешковские пески, участок пустыни в Херсонской области, который стал популярен у туристов из-за экзотичного для страны ландшафта.
«Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика. А проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь», – сказал Дикий.
Он добавил, что пустыня появилась там за несколько десятилетий из-за неправильной обработки земли, и это может случиться со всем югом страны.
«Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками», – подчеркнул Дикий.
По его словам, юг Украины всегда имел засушливый климат, но теперь там влаги стало еще меньше, а выветривание усилилось.
«Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать», – заключил он.
Ранее украинские экологи обеспокоились ситуацией с главной водной артерией страны – Днепром. По мнению ученых, река находится на грани экологической катастрофы.
Александр Емельяненко победил в бою блогера Артема Тарасова
Поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым, проводившийся по правилам бокса в ММА-перчатках, завершился победой Емельяненко.
Бой на турнире промоушена «Наше Дело» провели в Москве – три раунда по две минуты. Судьи единогласно признали победителем Емельяненко, который превосходил соперника в весе более чем на 35 кг. Тарасову четыре раза был отсчитан нокдаун, передает РИА «Новости».
Емельяненко заявил, что его противник «игрался, бегал» и даже «разворачивался и наглым образом, поворачиваясь спиной, убегал как на стометровке», а после того, как попадал под удар, «падал на пятую точку», «удары не сдерживал, легко работал». «Я в этом бою даже не вспотел, я больше вспотел во время разминки, чем в бою», – приводит его слова «Матч ТВ».
Емельяненко сказал, что «уважает людей, который выходят в ринг, занимаются спортом». По его словам, он знает, «насколько Тарасову было страшно выходить» на поединок: «Он видел мои бои, знает, что я обладаю нокаутирующим ударом с обеих рук. Поэтому он убегал от меня, чтобы хоть как-то пробегать до конца третьего раунда».
«На самом деле, я устал за тобой бегать. Ты не попал ни одного удара. Были только какие-то колхозные удары из-под задницы. Рассечение? Это я сам себе рукой поставил. Ты говоришь, что готовился две недели? А я вообще только что встал с дивана. Меня разбудили. Соперников себе не выбираю, реванш с тобой мне особо не нужен», — приводит «Чемпионат» слова Емельяненко, обращенные к сопернику.
Напомним, перед боем с блогером Емельяненко опубликовал фотографию, на которой он одет в футболку с «цитатой», которую приписывают главе МИД России Сергею Лаврову.
Захарова объяснила, почему не отменят закон об иноагентах
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Закон об иностранных агентах не отменят, так как он позволяет противостоять давлению на российских журналистов и пресекать влияние на российскую политическую жизнь из-за рубежа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат прокомментировала сравнение законодательств США и России по поводу иноагентов, которое провело Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента, отметив, что анализ был проведен «крайне некомпетентно».
Она напомнила, что «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA) был направлен против попыток фашистской Германии повлиять на принимаемые Вашингтоном политические решения, но с окончанием Второй мировой не был отменен, и использовался «как инструмент борьбы с иностранными СМИ».
«Россия была вынуждена принять аналогичный по смыслу, но иной по содержанию закон в качестве ответной меры на объявление российских СМИ в США иноагентами и предъявление к ним необоснованно жестких требований», – подчеркнула Захарова.
Заключения о якобы репрессивном характере российского закона не соответствуют действительности, разница в законах заключается в том, что «что от драконовских мер, применяемых американцами, в России сознательно ушли».
«Получение статуса иноагента в США можно сопоставить разве что с постановкой судимого рецидивиста на учет в полиции», – пояснила дипломат.
В России не любое физическое или юридическое лицо может получить статус иноагента, а заявления о том, что якобы любой, кто получает финансирование из иностранного источника, может быть объявлен иноагентом, являются инсинуацией.
В декабре президент Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных в России иноагентами, которые занимаются политической деятельностью на территории России на средства из-за рубежа.
В сентябре 2021 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что российское руководство рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иноагентах на предмет их реализуемости.
В настоящее время в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Минюста, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.
США, Британия и Австралия сговорились об AUKUS на саммите G7 под носом у Макрона
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Детали создания альянса США, Великобритании и Австралии (AUKUS) согласовали на саммите G7 в Корнуолле, на котором присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщают СМИ.
В подготовке соглашения участвовал Доминик Рааб, возглавлявший тогда МИД Великобритании. При этом Лондон был предупрежден, что соглашение может ухудшить отношения Лондона с Пекином и Парижем. Макрон оказался не в курсе переговоров. После саммита документы по AUKUS, которые обсуждались британским правительством, имели гриф «совершенно секретно», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Напомним, Австралия не входит в G7, но ее лидер, как и лидеры еще ряда стран, которые не являются членами «Большой семерки», принимал участие в саммите в 2021 году. Создание AUKUS привело к резкому обострению отношений между его членами и Францией.
Стоит отметить, что на саммите в Корнуолле президент США Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Британия и США заявили, что «привержены совместной работе с партнерами» и «противодействию попыткам тех, кто стремится подорвать» эти «союзы и институты».
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Министерство культуры разъяснило отказ в прокате фильма «Искушение»
Фильму «Искушение» режиссера Пола Верховена было отказано в прокатном удостоверении из-за провокационной сцены, которая может расцениваться как нарушение свободы совести и вероисповедания, пояснили в Министерстве культуры.
«В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму нидерландского и американского режиссера Пола Верховена «Искушение» из-за скандального сюжета.
По данным из сообщества кинопрокатной компании Capella Film в соцсети «ВКонтакте», в фильме представлена Италия эпохи Возрождения. Терзаемая эротическими видениями монахиня Бенедетта Карлини влюбляется в новую послушницу. Вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря.
Генерал указал главные цели сторон в случае войны Турции с Грецией
В случае войны с Грецией главной целью наземной операции Турции станет город Салоники, заявил турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш.
Каракуш отметил, что Греция, будучи союзником США, предоставила американцам свою территорию для военных баз, одна из которых расположена под городом Александруполис во Фракии. База оборудована и готова блокировать наземную операцию Турции. В свою очередь, Греция, по мнению генерала, захочет взять Стамбул, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk.
Напомним, в отношениях между Грецией и Турцией с 1974 года существует проблема Кипра. Турция оккупировала северную часть Кипра и провозгласила там Турецкую республику Северного Кипра, которая ни одной страной, кроме самой Турции, не была признана. Кроме того, страны конфликтуют из-за спора о границах в Средиземном море.
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