В Крыму автомобиль сорвался в пропасть

Украине предрекли превращение в пустыню

Изменения климата могут сделать из Украины большую пустыню через несколько десятков лет, заявил директор украинского Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Климат менялся всегда, но никогда изменения не проходили так быстро, как сейчас, заявил ученый в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».

Он привел в пример Олешковские пески, участок пустыни в Херсонской области, который стал популярен у туристов из-за экзотичного для страны ландшафта.

«Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика. А проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь», – сказал Дикий.

Он добавил, что пустыня появилась там за несколько десятилетий из-за неправильной обработки земли, и это может случиться со всем югом страны.

«Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками», – подчеркнул Дикий.

По его словам, юг Украины всегда имел засушливый климат, но теперь там влаги стало еще меньше, а выветривание усилилось.

«Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать», – заключил он.

Ранее украинские экологи обеспокоились ситуацией с главной водной артерией страны – Днепром. По мнению ученых, река находится на грани экологической катастрофы.