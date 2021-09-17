|
|
Путин заявил об опасности распространения наркотиков и оружия новыми властями Афганистана
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Есть вероятность, что отсутствие средств в государственной казне Афганистана может подтолкнуть новые власти страны начать заниматься наркоторговлей и продажей оружия, предупредил президент Владимир Путин в ходе совместного заседания ШОС и ОДКБ.
«По оценке ООН на сегодняшний день половина афганцев нуждается в гуманитарном содействии, чтобы просто выживать. Каждый третий лишен доступа к продуктам питания. Есть опасность, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть тех, кто контролирует сегодня страну, к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием, как это было, кстати говоря, все последнее время», – передает его слова РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что в Афганистане появилось оружие, которое бросили американцы, стоимостью в миллиарды долларов.
«Хотя официально «Талибан*» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) заявляет, что будет бороться и с наркотрафиком, и с другой преступностью», – отметил Путин.
По словам российского лидера, основную долю расходов по восстановлению Афганистана должны взять на себя США и страны НАТО.
«Исходим из того, что основную долю расходов, связанную с восстановлением (Афганистана) должны взять на себя США, страны НАТО, которые – это очевидная вещь - несут прямую ответственность за тяжелые последствия многолетнего присутствия в этой стране», – заявил Путин.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США и их союзники ответственны за ситуацию в Афганистане и должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению этой страны.
Президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск Запада из Афганистана.
Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин не будет участвовать в созванной Байденом встрече по климату
Президент России Владимир Путин не будет участвовать во встрече по энергетике и климату, организованной президентом США Джо Байденом, согласование участника от России идет по дипканалам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Там по дипломатическим каналам идет согласование, но в планах у президента нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на встрече.
Ранее в Белом доме сообщили, что Байден созывает 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия.
Песков также заявил, что в планах президента пока нет участия в Генассамблее ООН, но исключать ничего нельзя. «Пока в планах нет. Но, собственно, там же быстро разные инициативы появляются, поэтому я бы ничего не исключал», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Захарова назвала уход Запада из Афганистана абсолютно позорнейшим явлением
|
|
Американские военные не смогли достойно покинуть Афганистан, уход Запада из этой страны стал абсолютно позорнейшим явлением, заявила представитель МИД Мария Захарова.
«Случился коллапс по их вине – по вине коллективного Запада. В Афганистане. Мы видим абсолютно позорнейшее явление – и того, что сделали со страной, и как не смогли даже оттуда достойно уйти. И как подставили десятки тысяч, да что там говорить – сотни тысяч, миллионы граждан под удар. И тех, которые с ними работали, и тех, которые ни на кого не работали, а просто жили в своей стране», – заявила Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
При этом, по ее словам, Запад понимает, что без России с катастрофой в Афганистане ему не справиться. «Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу, это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают», – сказала Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе.
Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Захарова заявила о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана
|
|
США и их союзники ответственны за ситуацию в Афганистане и должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению этой страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы исходим из того, что в первую очередь ответственность за сложившуюся в Афганистане ситуацию несут США и страны международной коалиции, на протяжении последних 20 лет присутствовавшие в этой стране. Именно поэтому они должны взять на себя основную долю расходов по постконфликтному восстановлению и обустройству Афганистана», – цитирует ТАСС Захарову.
Ранее Мария Захарова назвала результат действий США в Афганистане проблемой всех стран, а уход оттуда Запада – абсолютно позорнейшим явлением.
Президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск Запада из Афганистана.
Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков рассказал о здоровье Путина
Президент Владимир Путин, который ушел на самоизоляцию, чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Хорошо, как обычно, чувствует себя», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Путин на выборах в Госдуму проголосует электронно.
«Президент будет голосовать на электронном голосовании», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как будет голосовать президент.
На вопрос о дате Песков ответил: «Как решит, мы сразу вас проинформируем».
Ранее Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Путин счел бегством поспешный вывод войск США из Афганистана
Президент Владимир Путин назвал поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана бегством, и указал, что теперь перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий.
Путин сказал, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, что в данный момент перед организацией «остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», передает ТАСС.
Он призвал проработать «вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС – Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами».
«Смена власти (в Афганистане) прошла практически бескровно. Это, безусловно, позитивный момент. Талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех», – подчеркнул российский лидер.
Ранее в МИД России заявили о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана.
Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
Глава ЕК потребовала создать Европейский оборонительный союз
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз намерен построить собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны, сообщает Daily Mail.
Глава ЕК выразила обеспокоенность падением правительства Афганистана под натиском «Талибана*» (запрещено в России). Она считает, что это событие ставит серьезные вопросы не только перед блоком НАТО, но и перед странами, входящими в состав ЕС, передает РИА «Новости».
Фон дер Ляйен потребовала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. Она уверена, что для этого не нужно формировать новые подразделения, так как они существуют уже давно. Глава ЕК также подчеркнула, что объединению нужно обладать достаточной политической волей, чтобы использовать военные инструменты в международных делах без помощи США и НАТО.
Она добавила, что ЕС должен обеспечивать большую стабильность в своем регионе и за его пределами, а также принимать участие в миссиях, не инициированных Североатлантическим альянсом или ООН.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ, назвал поспешным вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе.
Захарова объяснила обязанность Запада принимать беженцев из Афганистана
Западные страны должны принять на себя обязательства по приему беженцев из Афганистана, так как они ответственны за ситуацию в стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это обязательство, которое должны принять на себя те страны, которые знали как Афганистану жить, что-то обещали народу этой страны, куда-то за собой их вели, и сейчас должны все те слова, которые были сказаны за 20 лет, претворить в жизнь», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она добавила, что российская сторона обеспокоена проникновением террористов со стороны Афганистана под предлогом гуманитарных лозунгов.
Также дипломат подчеркнула, что именно США и их союзники ответственны за ситуацию в Афганистане, а потому должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению этой страны.
Ранее Захарова называла результат действий США в Афганистане проблемой всех стран, а уход оттуда Запада – абсолютно позорнейшим явлением.
И. о. главы МИД Нидерландов ушла в отставку из-за плохой организации эвакуации из Кабула
Исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Сигрид Каг ушла в отставку из-за плохо организованной эвакуации сотрудников посольства в Кабуле и местных жителей.
Парламент страны выразил вотум недоверия Каг, после чего ей пришлось подать в отставку, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время провести перестановки в своем кабинете, заменив глав МИД Доминика Рааба и Минобразования Гэвина Уильямсона.
Ранее Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин оффиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании на фоне наступления членов радикального движения «Талибан*» (признано террористическим, запрещено в России).
Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова рассказала о контактах российского посольства в Кабуле с талибами
Посольство России в Афганистане поддерживает контакты с представителями движения «Талибан*» (запрещено в России) и делает это очень активно, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Наше посольство, посол в Кабуле [посол Дмитрий Жирнов] являются сейчас нашей опорной точкой во взаимодействии, в контактах, в отношениях с представителями движения «Талибан*» (запрещено в России). Именно наше посольство и наш посол ведут рабочие контакты и делают это очень активно», – цитирует ТАСС Захарову.
Ранее Мария Захарова заявила о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана
До этого Захарова назвала результат действий США в Афганистане проблемой всех стран, а уход оттуда Запада – абсолютно позорнейшим явлением.
Президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск Запада из Афганистана.
Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова назвала результат действий США в Афганистане проблемой всех стран
Действия США в Афганистане создали колоссальную проблему не для самого Вашингтона, а в первую очередь для всего остального мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
Захарова заявила, что результаты миссии США в Афганистане «ноль с точки зрения заявленных целей, но с точки зрения реальной жизни, к которой нужно Вашингтону возвращаться, это колоссальная проблема не для них, а в первую очередь для всех для нас», передает ТАСС.
«Этому посвящены были сейчас переговоры, которые ведутся в Душанбе, это и ОДКБ, и ШОС, которые объединяют страны региона. И не только страны, непосредственно соседствующие с Афганистаном, но в целом региона», – указала она.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск Запада из Афганистана.
Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
Россия и Пакистан договорились продолжить работу в расширенной «тройке» по Афганистану
Главы МИД России Сергей Лавров и Пакистана Шах Мехмуд Курейши на полях заседания Совета глав государств – членов ШОС в Душанбе договорились продолжать работу в рамках расширенной «тройки» по урегулированию в Афганистане.
«Достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе, в том числе в рамках расширенной «тройки» России, США, Китая и Пакистана, в целях обеспечения стабильности и безопасности как в Афганистане, так и в регионе в целом», – говорится на сайте МИД России.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посольство России в Афганистане поддерживает контакты с представителями движения «Талибан*» (запрещено в России) и делает это очень активно.
Путин приветствовал предоставление статуса партнеров по диалогу ШОС трем странам
Россия приветствует предоставление Египту, Катару и Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Владимир Путин на саммите ШОС.
«Конечно, приветствуем предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнера, Россия – сторонник активного привлечения этих стран к различным аспектам деятельности ШОС», – передает ТАСС слова главы российского государства.
«Считаю весьма актуальной и полезной инициативу проведения сегодня совместного заседания лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ. Это дает нам возможность более детально обсудить вопросы практического сотрудничества двух организаций на афганском треке, выстроить необходимую координацию с учетом специфики полномочий ШОС и ОДКБ», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Напомним, Путин в режиме видеоконференции присоединился к заседанию глав стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Душанбе.
Генсек ООН призвал исключить некоторые санкции в отношении талибов
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости введения исключений из некоторых санкций в отношении талибов* (движение признано террористическим и запрещено в РФ).
Отвечая на вопрос о том, считает ли он целесообразным в какой-то момент исключить «Талибан*» из списка террористических организаций ООН, Гутерреш отметил: «Конечно,... странам-членам решать, когда наступит подходящий момент для этого. Но, в любом случае, я призывал к ряду исключений из санкций, что позволило бы сделать возможными функциональные аспекты», передает РИА «Новости».
Он указал, что исключения из санкций в отношении талибов* уже применялись ранее. «Как вы знаете, американцы просили о некоторых исключениях для своих собственных переговоров с «Талибаном». Так что, я считаю, что мы должны создать условия... Из практических соображений будет необходимо сделать некоторые исключения из некоторых санкций, чтобы создать необходимые условия и обеспечить эффективное распределение гуманитарной помощи», – подчеркнул он.
Гутерреш заявил также, что планирует провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет с 21 по 27 сентября.
«Я проведу встречу с министром иностранных дел Лавровым в один из дней на неделе - не могу сказать сейчас точно (в какой день – прим. ВЗГЛЯД), но она уже внесена в мою программу», – сказал Гутерреш.
Лавров будет возглавлять российскую делегацию – ожидается, что он выступит на общих прениях недели высокого уровня 25 сентября. В данный момент планируется, что он примет участие в работе сессии в очном формате, а также проведет на полях ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя потребовал провести в четверг срочное заседание Генеральной Ассамблеи для обсуждения решения властей Нью-Йорка о необходимости предоставления делегатами при входе в штаб-квартиру международной организации доказательства вакцинации от коронавируса.
Токаев заявил о готовности создать в Алма-Ате хаб ШОС для помощи Афганистану
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), предложил организовать в городе Алма-Ате хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану.
«Мы также готовы оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан. Учитывая уже имеющуюся инфраструктуру и логистические возможности Казахстана, предлагаем организовать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану», – передает ТАСС слова Токаева.
Ранее страны ОДКБ отказались размещать афганских беженцев.
Песков отказался рассказать о быте Путина
Информация об устройстве быта президента Владимира Путина и количестве его помощников не является публичной, она не подлежит огласке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на просьбу журналистов рассказать о бытовой жизни президента, сколько людей занимаются этими вопросами, что он не может рассказать об этом, это «не публичная информация», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что заражение коронавирусом сотрудников из окружения президента России Владимира Путина никак не отразится на их работе.
«Слава богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого, у кого-то проходит бессимптомно, а у кого-то совсем в легкой форме, потому что так или иначе все были привиты», – добавил Песков.
Ранее Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Песков сообщал, что российский лидер чувствует себя хорошо.