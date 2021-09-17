Путин заявил об опасности распространения наркотиков и оружия новыми властями Афганистана

Есть вероятность, что отсутствие средств в государственной казне Афганистана может подтолкнуть новые власти страны начать заниматься наркоторговлей и продажей оружия, предупредил президент Владимир Путин в ходе совместного заседания ШОС и ОДКБ.

«По оценке ООН на сегодняшний день половина афганцев нуждается в гуманитарном содействии, чтобы просто выживать. Каждый третий лишен доступа к продуктам питания. Есть опасность, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть тех, кто контролирует сегодня страну, к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием, как это было, кстати говоря, все последнее время», – передает его слова РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что в Афганистане появилось оружие, которое бросили американцы, стоимостью в миллиарды долларов.

«Хотя официально «Талибан*» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) заявляет, что будет бороться и с наркотрафиком, и с другой преступностью», – отметил Путин.

По словам российского лидера, основную долю расходов по восстановлению Афганистана должны взять на себя США и страны НАТО.

«Исходим из того, что основную долю расходов, связанную с восстановлением (Афганистана) должны взять на себя США, страны НАТО, которые – это очевидная вещь - несут прямую ответственность за тяжелые последствия многолетнего присутствия в этой стране», – заявил Путин.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США и их союзники ответственны за ситуацию в Афганистане и должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению этой страны.

Президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск Запада из Афганистана.

Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

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