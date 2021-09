В Киеве предложили дать украинское гражданство отказавшемуся признавать Крым депутату КПРФ Дочь Франчетти: Выдача отца Украине не рассматривается 14 сентября 2021, 14:25

Фото: alexander dzalati/Youtube

Текст: Алина Назарова

Дочь задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти Диа, сообщила, что ее отца не станут экстрадировать на Украину. «На заседании будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT. Дочь россиянина добавила, что Франчетти находится в хороших условиях, его хорошо кормят и у него есть «всё, что нужно», включая медпомощь. Тем временем Франчетти доставили в суд в Праге, где будет рассмотрен вопрос о его предварительном заключении, передает РИА «Новости». Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти.

В Праге ответили на просьбу Киева выдать задержанного в Чехии Франчетти 13 сентября 2021, 21:06

Фото: кадр из видео

Текст: Дарья Григоренко

Киев уже запросил выдачу задержанного в Чехии гражданина России Александра Франчетти, решение будет принимать горсуд Праги, но сначала следствие установит, нет ли препятствий для передачи россиянина Украине. «Вопрос о возможности выдачи (Франчетти на Украину) будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Но сейчас должно состояться так называемое предварительное расследование, цель которого – выяснить, не препятствуют ли возможной выдаче некоторые факты», – пояснил представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбала, передает РИА «Новости». В свою очередь пресс-секретарь минюста республики Владимир Ржепка сообщил, что Украина уже обратилась с просьбой о выдаче гражданина Франчетти. Он также подтвердил, что дело Франчетти находится на рассмотрении горпрокуратуры Праги. «Сейчас дело рассматривает горпрокуратура Праги, изучается предложение о помещении данного человека в предварительное заключение. Проводятся некоторые предварительные следственные действия, которые предусмотрены законом о международном сотрудничестве», – уточнил Ржепка. Ранее посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием гражданина России. В выходные в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что «задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом». Тем временем МИД Украины сообщил, что «задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства – в частности, участие в российской оккупации Крыма». Блинкен обещал не бросать «напуганную до смерти» Украину 14 сентября 2021, 01:28

Фото: Ken Cedeno/Pool/

CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, отчитываясь перед конгрессменами о выводе США войск из Афганистана. Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что недавно посетил Украину. Он сказал, что украинские официальные лица в стране «напуганы до смерти» уходом США из Афганистана и «сомневаются в готовности» американцев поддерживать Киев. Фицпатрик поинтересовался у Блинкена, готов ли Белый дом подтвердить, что сделает все возможное для поддержки «друзей на Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии». «Совершенно точно», – приводит ответ Блинкена ТАСС. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину» призвал не сравнивать Украину с Афганистаном: «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. Призвавший перейти на латиницу украинский секретарь СНБО сделал три ошибки в предложении 13 сентября 2021, 19:56

Фото: Yevhenii Liubimov/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Секретарь СНБО Алексей Данилов, который призвал отказаться от кириллического письма и перейти на латиницу, опубликовал пост на латинице, где сделал три ошибки в транслитерации украинского алфавита. «Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu «Radio Svoboda»)», – написал Данилов в Facebook. «В этом предложении несколько ошибок: согласно транслитерации слово «прочитав» (прочитал) необходимо передавать как «prochytav»; в словах «хто» (кто) и «послухав» (послушал) украинская х передается на письме сочетанием букв kh, а не одиночной x, как у Данилова», – пишет издание «Страна.ua». Отмечается, что Данилов также удивился, что во всем интервью пользователей Сети заинтересовал именно небольшой фрагмент об отношении к латинице. «Неожиданную для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент, где я утвердительно ответил на вопрос слушателя, который касался целесообразности внедрения латиницы. Рад, что в нашей стране так много активных и небезразличных людей», – написал Данилов. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Сенатор Алексей Пушков после предложения Данилова заявил о холопской психологии властей Украины. Чехия призвала не связывать задержание Франчетти с отношениями с Россией 14 сентября 2021, 00:27 Текст: Антон Антонов

Задержание по запросу Украины гражданина России Александра Франчетти не связано с чешско-российскими отношениями, заявила пресс-секретарь МИД Чехии Эва Давидова. Давидова сообщила, что «дальнейшие шаги находятся в полной компетенции соответствующих органов юстиции». Задержание, по ее словам, вызвано лишь «обязательствами Чехии в области международного сотрудничества органов полиции», передает РИА «Новости». Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Пушков оценил троллинг Зеленского со стороны Азарова 14 сентября 2021, 08:31 Текст: Алина Назарова

Российский сенатор Алексей Пушков назвал пост бывшего премьера Украины Николая Азарова о сравнении цен на газ для Киева и Минска «удачным троллингом» украинского президента Владимира Зеленского. «Удачный троллинг Зеленского со стороны экс-премьера Украины Николая Азарова. Если не в администрации президента Украины, то в «Квартале-95» должны оценить», – написал Пушков в Telegram. Так сенатор оценил пост Азарова в Twitter. В нем экс-глава правительства разместил фотографии расстроенного Зеленского и улыбающегося президента Белоруссии Александра Лукашенко, сопроводив их актуальными для каждого государства ценами на газ в 753 и 128 долларов соответственно. «И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос!» – написал Азаров. Ранее сообщалось, что в 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за 1 тыс. кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630-640 млн долларов. На Украине предложили разместить афганских беженцев в трех тюрьмах 13 сентября 2021, 18:13

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Министерство внутренних дел Украины предложило разместить афганских беженцев в колониях, Минюст республики рассматривает для этих целей кременчугскую, черниговскую и черкасскую колонии. Как сообщает APnews, в МВД Украины предложили разместить афганских беженцев в тюрьмах Киевской области – Буче и Ирпене. Позже выяснилось, что некоторые помещения Ирпенского исправительного центра №132 выставлены на аукцион, а в Бучанской исправительной колонии №85 нет отопления и горячей воды. Минюст предложил выделить под эти цели Черниговскую исправительную колонию №44, Черкасскую колонию №62 и Кременчугскую колонию №69. Запрос передан правительству. Ранее бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил, что у властей Украины не хватает денег, чтобы прокормить собственных граждан, в то время как они обещают принять 5 тыс. беженцев из Афганистана. Напомним, глава офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец». Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту из-за задержания россиянина 13 сентября 2021, 18:57

Фото: Martin Divisek/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием гражданина России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «Посольство России в Чехии направило в МИД Чешской Республики соответствующую ноту. Ожидаем от чешской стороны оперативной реакции на наши обращения и ответов на поставленные вопросы», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России. Также отмечается, что Россия потребовала от чешского посла в Москве предоставить детальную информацию о мотивах задержания в Чехии россиянина. «В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина Александра Франчетти потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений», – говорится в комментарии. В выходные в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что «задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом». Тем временем МИД Украины заявил, что «задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства – в частности, участие в российской оккупации Крыма». Украина отказалась верить обещаниям Запада 14 сентября 2021, 11:43

Фото: Serhii Hudak/Keystone

Press Agency/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Украина больше не верит обещаниям Запада, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Страна (Украина) извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям», – сказал Кулеба в интервью Independent, передает РИА «Новости». В качестве примера приводится короткое заявление Европы в связи с озабоченностью событиями в Крыму и Донбассе, а также «Украинагейт», когда вопрос Украины использовал в своих целях бывший тогда президентом США Дональд Трамп. Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину», призвал не сравнивать Украину с Афганистаном: «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. Украинский генерал раскритиковал идею принимать афганских беженцев 13 сентября 2021, 15:12 Текст: Елена Мирошниченко

У властей Украины не хватает денег, чтобы прокормить собственных граждан, в то время как они обещают принять 5 тыс. беженцев из Афганистана, заявил бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев. «Мы своих-то переселенцев из Донбасса и Крыма ничем не обеспечиваем, а из страны с военным конфликтом принимаем десятки людей вообще без документов», – приводит его слова в эфире телеканала «112 Украина» РИА «Новости». Он подчеркнул, что это повышает вероятность проникновения в Украину пособников террористов. Могилев отметил, что правительство собирается выделить на эти цели около 700 млн гривен из бюджетных средств. По мнению генерала, решение о приеме беженцев – «красивый жест» президента страны Владимира Зеленского перед визитом в США, на деле в стране не хватает средств ни на пенсии, ни на зарплаты учителям и врачам. Напомним, глава офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец». Самолет украинских контрабандистов задержан в Молдавии 14 сентября 2021, 09:36 Текст: Алина Назарова

Молдавские пограничники задержали самолет Ан-2 и троих граждан Украины, которые занимались контрабандой сигарет на территорию Румынии, сообщила пресс-служба пограничной полиции республики. «Основываясь на оперативной информации о незаконном пересечении воздушного пространства, следователи пограничной полиции сегодня утром сумели задержать самолет Ан-2 в районе населенного пункта Малое Глиное Единецкого района», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Взлетно-посадочная полоса была оборудована на одном из полей между сельскохозяйственными культурами. В 2010 году в этом районе был обнаружен аналогичный самолет с контрабандными сигаретами на борту, а в 2000 году в соседнем районе с табачной продукцией на борту разбился другой Ан-2. Северные районы Молдавии находятся на стыке границ Украины и Румынии. Контрабанда табачных изделий в Румынию, где цены намного выше на эту продукцию, чем в странах, не входящих в ЕС, частое явление в приграничных районах. Россиянина и сотрудницу Госдепа признали виновными в фиктивном браке в США 14 сентября 2021, 07:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Россиянин Андрей Калугин и его бывшая супруга, сотрудница госдепартамента США, американка Лаура Галлахер признаны виновными в заключении фиктивного брака с целью получения мужчиной гражданства США, сообщил американский минюст. Суд присяжных в федеральном суде Калифорнии пришел к выводу, что 36-летний уроженец России Калугин и 32-летняя гражданка США Галлахер намеренно обманывали иммиграционные службы с целью получения россиянином гражданства и паспорта США. «Решение присяжных привело двух подзащитный к ответственности за разработку мошеннической схемы по обману Соединенных Штатов и получения незаконного гражданства и паспортов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. По данным следствия, пара познакомилась в 2013 году во время учебы в юридической школе, а в 2015 году, незадолго до того, когда у Калугина должна была истечь студенческая виза, заключили брак и подали документы на получение им вида на жительство (так называемой Грин карты). В марте 2016 года, сообщает ведомство, пара переехала из Калифорнии в Виргинию, где вскоре рассталась. Несмотря на разрыв, свидетельствует минюст, они продолжили процесс получения американских документов для Калугина. Галлахер, отмечается в сообщении, являясь не только лицензированным адвокатом, но и сотрудницей госдепартамента США, помогала Калугину ускорить процесс получения гражданства, а также получить обычный туристический и дипломатический паспорт для выездов за границу. «Подзащитные предоставляли ложные сведения в заявлении (на получение гражданства), в том числе о том, что Калугин все еще был в добросовестном браке и планировал продолжать жить с Галлахер за границей и затем вернуться в США», – говорится в сообщении минюста. Вскоре после завершения оформления документов, пара официально развелась. По закону США Калугину и Галлахер грозит до 10 лет тюрьмы, но реальный срок может быть существенно меньше. Оглашение приговора намечено на 4 февраля 2022 года. Помимо тюремного заключения Калугин будет лишен американского гражданства. Напомним, группу из 14 человек в США обвинили в организации фиктивных браков россиян. На Украине назвали уязвимые области в случае «вторжения» России 14 сентября 2021, 13:19 Текст: Евгения Шестак

Россия не отказалась от идеи «захвата» части Украины, и в случае военного «вторжения» российских военных под угрозой могут оказаться восемь областей на юго-востоке страны, заявил экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк. «Я не вижу реальных угроз сегодня со стороны Белоруссии от России. Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область – это идти против Западной Украины, ни Киевская – это, считай, покушение на столицу, на всю Украину», – заявил Вовк в эфире телеканала «Украина 24». При этом, по его мнению, Россия якобы не отказалась от «захвата» восьми областей юго-востока Украины. Таким образом, добавил военный, в самом уязвимом положении будут Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области. «Мы отстояли Харьков, Днепр и Одессу во время событий 2014 года. Это три кита этого плана, три условных столицы. Они от этого плана не отказались. Если наши отношения будут на том же плохом уровне... то можете быть уверены, мы имеем реальную угрозу через год-два вторжения российских войск именно в эти восемь областей», – сказал он. Генерал-майор подчеркнул, что потеря данных территорий оставит Украину без выхода к морям. При этом совместные военные учения России и Белоруссии он назвал не представляющими угрозу для Украины. На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап совместных стратегических учений. Захарова назвал целью проекта США по демократизации Украины давление на Россию 14 сентября 2021, 10:21 Текст: Алина Назарова

Проект Вашингтона по демократизации Украины направлен на сдерживание России и на создание нестабильной обстановки в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «(Президенту Украины Владимиру) Зеленскому дают деньги в поддержку только для того, чтобы опять же реализовывать свою основную цель - давление на Россию и продвижение, как они говорят, демократии по всему миру. Опять же основной целью и основной площадкой этой концепции является наша страна. ... Это инструмент, которым США оперируют, чтобы сдерживать нашу страну, постоянно создавать вот эту ситуацию нестабильности, чтобы иметь возможность постоянно нас в чем-то обвинять», – сказала она. Захарова отметила, что этот проект не отвечает интересам народа Украины. «В интересах народа Украины не сделано ничего. Сделано все против интересов народа этой страны», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США оказать содействие в усилении давления на Россию для «прекращения репрессий и освобождения всех незаконно удерживаемых лиц». В Киеве предложили дать украинское гражданство отказавшемуся признавать Крым депутату КПРФ 14 сентября 2021, 14:20 Текст: Мария Бобылева

Украинские депутаты Верховной рады призвали обеспечить защиту депутата Саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко после того, как он отказался признавать Крым российской территорией. «Нужно защищать тех людей, которые страдают от того, что требуют сохранить целостность Украины. Всех, кто поддержал «Крымскую платформу» необходимо защищать. Это новый формат – и его нужно продолжать», – заявил депутат от партии «Европейская солидарность», экс-глава Института нацпамяти Украины Владимир Вятрович порталу «Обозреватель». По его словам, следует дать гражданство Украины Бондаренко и другим российским политикам, не признающим Крым российским. Его поддержал депутат от группы «Доверие» Сергей Шахов, по словам которого «большое количество политиков в России считают Крым украинским, но боятся об этом заявить в открытую как Бондаренко». «Позиция депутата от КПРФ Бондаренко является вызовом официальному курсу Кремля. … Вот почему важно обеспечить (его) защитой и убежищем», – добавил Шахов. В свою очередь народный депутат фракции «Слуга Народа» Александр Горенюк заявил о «повышении шансов возвращения» Крыма Киеву в связи с позицией Бондаренко. «Николай Бондаренко – вообще смелый депутат. Он часто поднимает непопулярные темы во внутренней политике России. Нам же важно понимать, что в России есть люди, которые не согласны с действующим режимом», – заявил он. В июле вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата Саратовской думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. В итоге политик отказался признать, что республика входит в состав России. Позже он также заявил о необходимости пересмотреть вопрос о принадлежности Крыма. Россия направила Чехии запросы для установления обстоятельств задержания Франчетти 14 сентября 2021, 13:24 Текст: Алина Назарова

Москва направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания россиянина Александра Франчетти, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. «СК РФ во взаимодействии с МИД России тщательно изучает причины и правовые основания задержания российского гражданина Александра Франчетти в аэропорту Праги Чешской Республики. Международный ордер на его арест выдала Украина. Для установления всех обстоятельств задержания Франчетти Российской Федерацией уже направлены запросы в Чешскую Республику», – сказала Петренко. В СК подчеркнули, что Россия гарантирует своим гражданам защиту за ее пределами в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Конституции, передает РИА «Новости». «Задержанному гражданину с целью обеспечения и соблюдения его законных прав и свобод оказывается вся необходимая помощь. СК России обращает внимание на необходимость соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права. Злоупотребление международно-правовыми механизмами по политическим мотивам недопустимо», – добавила Петренко. Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина.