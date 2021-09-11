Дана оценка влиянию переворота в Гвинее на российский бизнес

На аудиоконференции, посвященной военному перевороту в Гвинее, эксперты рассказали, представляет ли новая гвинейская власть какую-либо угрозу для российских компаний, которые работают в регионе.

Автор Telegram-канала «Usertrader3» Олег Харитонов напомнил, что компания РУСАЛ добывает в Гвинее бокситы.

«У РУСАЛа нет достаточной ресурсной базы внутри страны. И поэтому для России Гвинея имеет ключевое значение. Бокситные рудники там строились еще во времена СССР. При этом за последние 20 лет производство алюминия увеличилось в три раза, и это произошло за счет китайской стороны. Сырье для производства алюминия Китай закупает преимущественно в Австралии», – заявил Харитонов, передает «Ридус».

По словам предпринимателя из Киншасы, автора Telegram-канала «Randentans» Александра Рандентанса, в Африке «так называемая покупка правительств компаниями» не работает.

«При смене власти к такой компании возникнут дополнительные вопросы, ведь запрос на справедливость в африканском обществе очень высок», – пояснил он.

Политтехнолог Виктор Васильев считает, что Россия, как и другие мировые державы, воспринимает переворот в Гвинее достаточно сдержано. «Все понимают, что пришедшая к власти хунта меньшее зло в сравнении с перспективами всевластия Турции при Альфа Конде», – пояснил он.

«Конфликт между Турцией и Россией проистекает в том факте, что турецкая сторона по очень непрозрачным условиям стала контролировать порт Конакри, который имеет особую логистическую ценность для компании РУСАЛ», – обращает внимание редакция канала «Денди с Остоженки».

5 сентября в Гвинее состоялась попытка госпереворота. Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя распустил правительство, отменил действующую конституцию и закрыл границы страны. Президент Гвинеи Альфа Конде был задержан. По словам мятежников, он находится под их контролем «в безопасном месте». Посол Гвинеи в России Маджу Каке заявил, что визит главы МИД страны Ибрахима Халила Кабы в Россию, запланированный на 6-8 сентября, отменен.

В результате переворота оказалась затронута одна из крупнейших в России и мире промышленных корпораций, «Русал». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем интересна биография подполковника, который сверг президента Гвинеи, какое отношение к происходящему имеют китайцы – и чем с высокой вероятностью закончится это политическое потрясение.