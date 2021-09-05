Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства

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5 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 16:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о задержании президента Гвинеи мятежниками
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Пиетет и раскаяние, вплоть до подобострастия перед неграми – это проблемы Запада, их социальный вектор, BLM – это их проблема, но не наша. Преклонение перед меньшинствами вплоть до доминирования их над большинством – это их, Запада, выбор.
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А кто не хочет, чтобы его обманули, тот должен помнить, что, когда говорят: то-то и то-то, дескать, устарело, надо выбросить старый хлам на помойку и всем бежать в сторону светлого будущего! – всегда хотят обобрать, а что вы легкомысленно выбросили, то они подберут и используют.
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После позорного исхода из Афганистана американская администрация своими действиями демонстрирует, что не даст Украине пропасть.
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В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства
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Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя распустил правительство, отменил действующую конституцию и закрыл границы страны.
«Мы решили распустить правительство», – заявил Думбуя в ходе видеообращения, опубликованного изданием Africa Guinee в Facebook, передает РИА «Новости».
Также он заявил об отмене действующей конституции и закрытии воздушных и сухопутных границ страны.
Ранее СМИ сообщили, что президент Гвинеи Альфа Конде был задержан мятежниками.
В воскресенье источники издания Jeune Afrique сообщили, что в Гвинее началась попытка госпереворота. Сообщается, что ее организовали силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Руководит переворотом полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Лояльные президенту Гвинеи силы задержали 25 военных, участвовавших в мятеже. Позже стало известно, что военные перекрыли пути к столице Гвинеи Конакри.
Власти Украины обвинили в снятии санкций с «Северного потока – 2»
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Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил мнение, что «крики» Киева о войне испугали Европу и вызвали опасения остановки транзита газа, в итоге канцлер ФРГ Ангела Меркель «наплевала» на интересы Украины и договорилась с президентом США Джо Байденом о снятии санкций с «Северного потока – 2».
«Чем дольше они (украинские власти) кричат, что (на Украине идет) война, тем больше Европа боится, что наша газотранспортная система будет разрушена. И на что она дает добро? На то, чтобы газопроводы обвели зону нестабильности, то есть Украину», – приводит слова Мураева РИА «Новости».
Бывший депутат также высказал мнение, что [канцлер Германии Ангела] Меркель не учла интересы Украины, договорившись с президентом США Джо Байденом по поводу «Северного потока – 2». «Она привезла (в Германию после встречи с американским президентом) энергетическую безопасность. Наплевав на интересы Украины, сняв санкции с «Северного потока», – заявил Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Напомним, Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года.
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Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади.
«Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже», – передает РИА «Новости» ответ Залужного на соответствующий вопрос в эфире «Пятого канала».
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины также утвердительно ответил на вопрос о том, хотел бы он ехать под музыку и с украинским флагом, передает ТАСС.
Залужный стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины в конце июля.
Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
Отметим, в пятницу президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. В конце июня Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым.
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В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке
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Новый главком ВС Украины Валерий Залужный, заявивший о желании проехаться на танке по Красной площади, для поездки по Москве может взять такси как частное лицо, либо прокатится на автозаке как военный преступник, сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Белик отметил ложную браваду высокопоставленных украинских военных. «Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит. То парад в Севастополе обещали, то в Ялте, теперь, видишь ли, на Москву замахнулись, и все это от незнания истории. По Москве только наши танки ездят, а чужих отродясь не бывало. Вот только в нашей боевой машине этому хвастуну места не найдется, пусть такси берет, а если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке – в трибунал, а оттуда в Магадан», – приводит слова Белика РИА «Новости».
Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке.
Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
Отметим, в пятницу президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. В конце июня Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым.
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Талибы начали изучать афганские порносайты для выявления местных проституток
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Боевики движения Талибан (запрещено в России) начали изучать порносайты, чтобы вычислить афганских проституток. Лица найденных жриц любви распечатывают и подписывают. Особую ярость исламистов вызывают девушки, которые занимаются сексом с европейцами.
Как сообщает The Sun Online со ссылкой на собственные источники, в распоряжении боевиков уже находятся данные нескольких сотен афганских секс-работниц. Всем им грозит смертная казнь.
«Поскольку на видео, которые публиковали афганские бордели, есть явные указатели их местоположения, этим женщинам сейчас грозит серьезная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить», - приводит газета слова своего источника.
Издание отмечает, что во время прихода к власти в 90-е года талибы жестоко казнили женщин за внебрачный секс. Например, их забивали камнями, а перед этим насиловали. При этом, по данным правозащитных организаций, многие девушки занимаются проституцией из-за нищеты, чтобы прокормить семью - как правило это младшие братья и сестры, оставшиеся без родителей.
Ранее газета «ВЗГЛЯД» сообщала, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) разогнало протестную акцию женщин в Кабуле недалеко от президентского дворца. Для этого боевики применили слезоточивый газ и избили одну из активисток.
Акция протеста началась после того, как талибы объявили о раздельном обучении юношей и девушек. При этом афганским женщинам официальные представители движения рекомендовали оставаться дома, чтобы не столкнуться с боевиками «Талибана», которые не умеют обращаться с женщинами.
«Талибан» объявил о взятии Афганистана под контроль 15 августа 2021 года. Через две недели после этого, 31 августа, США и другие страны, участвующие в военной операции НАТО в этой стране, завершили эвакуацию своих граждан и персонала. При этом в Афганистане были оставлено оружие и сотни единиц военной техники, включая вертолеты.
В Польше испугались падения ракет «Искандер» на один из городов Европы
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Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский выразил опасение по поводу совместных военных учений России и Белоруссии «Запад – 2021». По словам дипломата, российские ракеты «Искандер» якобы могут упасть на какой-то из европейских городов.
Польский дипломат раскритиковал некоторых европейских коллег, которые, по его мнению, не уделяют должного внимания вопросам безопасности, передает РИА «Новости».
«Они думают о климате, новых источниках энергии, о какой-то зеленой революции. Я в рамках подобных дискуссий всегда напоминаю, что для нашей части Европы большую угрозу представляет не смог, а российские ракеты «Искандер», которые могут упасть на какой-то из наших городов. Именно они могут принести нам смерть, а не некий мифический смог, который якобы стал для нас главной угрозой», – заявил Ващиковский в беседе с порталом wPolityce.
Политик выразил опасения по поводу российских военных учений «Запад – 2021», которые якобы «имеют агрессивный характер», а не подразумевают отработку отражения нападения со стороны Польши. «Россияне уже не раз отрабатывали такие действия, а ответ на эту «польскую угрозу» предусматривает нанесение ядерного удара по Варшаве. Это не оборонительные учения, они имеют агрессивный характер», – утверждает дипломат.
Ващиковский также заявил о деятельности «агентов Москвы» на территории Евросоюза, которые «стараются снять российскую тему с повестки дня». Он заключил, что Европе следует требовать сохранения отношений с США, поскольку Москва «будет стараться прощупать крепость отношений западных стран».
В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Россия якобы должна предоставить данные о военных учениях «Запад – 2021» из-за возросшей обеспокоенности стран Балтии, Польши и Украины. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в связи с учениями «Запад – 2021» призвала Россию и Белоруссию действовать предсказуемо и прозрачно, чтобы снизить риски инцидентов на границах альянса.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила создать ПВО для «сдерживания России». В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Ранее в ЕК призывали создать единую с Украиной систему ПРО.
Напомним, совместные стратегические учения «Запад – 2021» пройдут 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, из которых 13 тыс. человек, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Белоруссии. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Россия и Белоруссия неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было.
Украина хочет от США денег за участие в лунной программе НАСА
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Депутат Рады Алексей Гончаренко раскрыл детали «плана по трансформации Украины», представленный Владимиром Зеленским бизнесменам в Вашингтоне. Там обозначено участие Киева в космической программе США.
Как отметил политик в Telegram-канале, среди планов по трансформации Украины обозначено и участие Киева в космической программе НАСА по исследованию Луны «Артемида». По мнению Гончаренко, речь идет об участии Киева в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс.
Затем Гончаренко опубликовал список проектов, на которые Киеву понадобились американские инвестиции. По его словам, помимо участия в космических программах, президент Украины запланировал создать в стране дата-центры компаний Amazon, Google и Microsoft, построить киевскую окружную дорогу и основать крупный фонд для IT-проектов. В офисе Зеленского эти сообщения не комментировали.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Белый дом сообщил, что совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет.
В ЦОДД назвали причину падения бетономешалки с эстакады в Москве
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Причина ДТП с бетономешалкой на Ленинградском проспекте Москвы – неумение водителя работать на специализированных машинах и превышение допустимого для такого грузовика скоростного режима в повороте, заявил начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин.
Падение грузовика произошло в районе пересечения Ленинградского проспекта с ТТКв Москве. Из-за аварии пришлось остановить движение по основному ходу Ленинградского проспекта в сторону центра. В Госавтоинспекции уточнили, что с разворотной эстакады упала машина «КАМАЗ-миксер». Водитель двигался в сторону области и не справился с управлением.
«Водитель «КАМАЗа» в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение с предварительным диагнозом перелом позвоночника, многочисленные переломы костей», – передает сообщение «Комсомольская правда».
По словам начальника ситуационного Центра ЦОДД Москвы Александра Евсина, водитель бетономешалки не превышал общий скоростной режим, грузовик перевернулся через отбойник из-за высокого центра тяжести.
«Водитель превышал установленный общий скоростной режим? Нет, скорость у него была допустимая. Для обычной машины. Но, как показало дальнейшее развитие событий, не для загруженной бетономешалки! КамАЗ пошел в дугу на поворот, далее возникла центробежная сила. Ускорение небольшое, зато масса огромная, возникшая сила не дала нормально вписаться в поворот, его буквально потащило на внешнюю сторону по направлению действия вектора центробежной силы, а переворот через отбойник произошел из-за бокового столкновения и высокого центра тяжести. Причиной ДТП я бы назвал – неумение водителя работать на таких специализированных машинах, превышение допустимого для такой машины скоростного режима в повороте, непонимание такого рода опасности – налицо полное непонимание принципов управления тяжелой машиной с высоким центром тяжести, да еще тяжелым текучим грузом», – написал Евсин в Facebook.
Эксперт: После победы в Панджшере талибы столкнутся с партизанским движением
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В случае взятия талибами Панджшера под полный контроль участники сопротивления не сложат оружие, а уйдут в партизаны. Если талибы не смогут улучшить ситуацию в стране, то сопротивление начнет набирать силу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар. Так он отреагировал на утверждения «Талибана» о взятии четырех районов в последней мятежной провинции страны.
«Если в наступлении талибов (члены радикального движения «Талибан», запрещенного в РФ) на Панджшер действительно произошел перелом, то большая часть ополченцев уйдет в партизаны. Так было во времена, когда Панджшер брали советские войска. Они входили в горы, но всякий раз попадали в западню и тогда было решено, что вообще не стоит держаться за этот район», – говорит директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар.
Эксперт уверен, что сопротивление продолжит создавать головную боль талибам, потому что социально-экономическая ситуация в стране не улучшается. «Ухудшение гуманитарной ситуации приведет к недовольству населения, что так или иначе заставит талибов прибегнуть к жестким мерам, которые могут расширить зону сопротивления», – предупреждает Нессар.
Многое будет зависеть от позиции внешних игроков. «Без поддержки извне, даже исключительно политической, ополчению будет гораздо тяжелей воевать с «Талибаном». Пока внешние игроки заняли скорее проталибскую позицию. Видимо, за пределами Афганистана считают, что у ополченцев нет шансов на перелом ситуации, поэтому не хотят портить отношения с талибами, которые, возможно, начнут полностью управлять страной», – пояснил собеседник.
Остающийся неподконтрольным Панджшер не позволил талибам объявить в намеченные сроки состав новой администрации Афганистана. Но в конечном итоге очаг сопротивления «не помешает талибам идти своим путем, объявить состав правительства и начать налаживать социально-экономическую обстановку, потому что ухудшение ситуации может стать большей проблемой, чем Панджшер, который не имеет доступа к границам и фактически оказался в окружении». «Талибы давали немало обещаний другим странам, которые так или иначе поддержали их. Нам известна только часть из этих обещаний, например, о разрыве отношений с радикальными группировками, что особенно важно для России и стран Центральной Азии», – напомнил эксперт.
В субботу представитель талибов Билал Карими заявил о взятии стратегически важного района провинции Панджшер Хиндж, а также района Аннаба. «Осталось только главное здание района Абшар», – заявил Карими. Таким образом, если верить талибам, они контролируют четыре района провинции: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж.
Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. Наступление началось в конце августа вслед за падением проамериканского режима в Кабуле и полного вывода войск США из страны спустя 20 лет после начала Вашингтоном антитеррористической операции в ответ на нападение «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года.
Директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН подчеркивает, что точных данных о ситуации в обесточенном Панджшере, с которым оборвана всякая связь, нет. Единственным источником новостей оттуда выступают сами талибы. «Пока нет достаточных сведений о взятии четырех районов. Независимые источники в Кабуле не подтверждают эту информацию. Поэтому верить талибам на 100 процентов я бы не стал», – пояснил эксперт.
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Захарова пожаловалась на получение угроз от сторонников Навального
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что после публикации о ней на ресурсах Алексея Навального, содержавшей недостоверные данные, начала получать от сторонников блогера угрозы.
«Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня (они же любят на личности переходить), у них фактуры не было. Они, естественно, переврали цитаты, все перевернули. <…> Я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему. Они всего этого наслушались и начали мне писать», – приводит ТАСС слова Захарова, сказанные официальным представителем МИД России в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова раскрыла схему финансирования проектов Навального через иностранные посольства.
Правительство расширило список востребованных профессий в России
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Премьер-министр России Михаил Мишустин обновил перечень профессий и специальностей, наиболее востребованных в экономике страны для модернизации и технологического развития. В список попали графический дизайнер и воспитатель.
В перечень вошли 55 специальностей и 35 профессий, в том числе: дошкольное образование, сестринское дело, лечебное дело, агрономия, аддитивные технологии, гостиничное дело, эксплуатация беспилотных авиационных систем, управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. Также в этот список попали такие профессии, как графический дизайнер, дефектоскопист, мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, мастер растениеводства, мастер общестроительных работ, лепщик-модельщик архитектурных деталей, передает РИА «Новости».
Студенты, обучающиеся по этим направлениям, могут претендовать на стипендии правительства. Их ежегодно назначают за успехи в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.
Победителям выплачивают до четырех тысяч рублей ежемесячно, всего предусмотрено пять тысяч стипендий на каждый учебный год.
Власти рассчитывают, что это решение повысит престиж специальностей среднего профессионального образования.
Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко рассказал о программе переобучения для желающих сменить профессию россиян.
«План трансформации Украины» в США сочли выходкой Зеленского
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Решение президента Владимира Зеленского презентовать план трансформации Украины американским экспертам удивило украинцев, написала обозреватель Мелинда Харинг в статье для журнала National Interest.
Публицист отметила, что советник президента Украины Тимофей Милованов впервые продемонстрировал информацию на трех слайдах с текстами о физической безопасности, энергетической безопасности, инфраструктуре и экономическом росте, передает РИА «Новости».
Автор статьи назвала странным тот факт, что для оглашения этих данных украинские власти сделали выбор в пользу западных коллег, а не соотечественников.
«Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности», – обратила внимание Харинг.
Также обозреватель посчитала неуместным действия Зеленского, который после презентации стал указывать на необходимость инвестиций в страну.
«Неподходящая просьба, учитывая, что его аудиторией были бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие», – заключила автор.
Напомним, Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа украинской делегации в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским?
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Актрису Анастасию Макееву госпитализировали в Москве
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Российскую актрису театра и кино Анастасию Макееву госпитализировали, сообщил ее муж Роман Мальков.
По его словам, Макееву увезли в больницу на машине скорой помощи. В настоящий момент актриса находится под капельницей.
«Что дальше, не известно! Только молиться за нее! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли», – написал Мальков в Instagram.
Мальков отметил, что состояние звезды ухудшилось из-за стресса, спровоцированного скандалом, который «раздули» журналисты вокруг Макеевой и его бывшей супруги Светланы Мальковой. Мужчина призвал СМИ «остановить травлю ни в чем не повинного человека» и задуматься о здоровье звезды. Кроме того, он пригрозил им судебными исками за клевету.
До этого у Анастасии Макеевой уже были проблемы с голосовыми связками. Из-за нервного истощения в августе Макеева теряла голос, пишет РЕН ТВ.
В августе Макеева пожаловалась на ухудшение здоровья из-за «насильственного втягивания в конфликт» между ее новым мужем Мальковым и его бывшей женой Светланой, у которых после развода остались четверо детей. Старший сын проживает с отцом и его новой супругой, остальные остались с матерью в Словении.
Ранее народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился.
Япония анонсировала встречу глав МИД G7 с участием России и Китая
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Министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют на следующей неделе провести встречу для обсуждения ситуации в Афганистане, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире воскресной аналитической программы на японском телеканале NHK.
«Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи (G7) на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других [стран]», – приводит ТАСС слова главы МИД Японии. По версии Мотэги, консультации могут пройти уже 8 сентября.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Китай сделать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории Афганистана.
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. После этого запрещенное в России радикальное движение «Талибан» объявило о полной независимости Афганистана, назвав Китай основным партнером республики. После вывода войск из Афганистана президент США Джо Байден призвал сосредоточиться на вызовах со стороны России и Китая.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Российские военные победили в танковом биатлоне на АрМИ-2021
Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на Армейских международных играх (АрМИ-2021), финальный этап экипажи прошли быстрее всех, сообщило Минобороны России.
«Команда России одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» АрМИ, который проводился на подмосковном полигоне «Алабино», – говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА «Новости».
В финальном этапе «Эстафета» российские танковые экипажи прошли трассу быстрее всех команд – за 1 час 36 минут 49 секунд, вторыми пришли с отставанием более, чем на 10 минут китайские танкисты. Сборная Казахстана стала третьей, Азербайджана – четвертой.
Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
Столтенберг позвал Россию на борьбу с террористами в Афганистане
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Россия и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны делать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории Афганистана, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Sunday Telegraph.
«Я всецело согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах», – приводит слова генсека НАТО ТАСС.
Столтенберг также отметил, что НАТО извлечет уроки из событий в Афганистане, где после вывода основной части западного воинского контингента власть быстро захватило радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). По его словам, альянс «открыто и трезво рассмотрит неудачи и ошибки», допущенные за 20 лет иностранного военного присутствия в стране.
Генсек также указал на просчеты прозападного политического руководства Афганистана, позволившие талибам быстро нарастить успехи. По его словам, у властей страны не было четких планов противостояния «Талибану», коррупция привела к бедственному положению военных, не получавших ни зарплат, ни снаряжения и боеприпасов, а бегство президента Ашрафа Гани из страны окончательно подорвало боевой дух афганских солдат. При этом Столтенберг добавил, что «разумно было бы ожидать, что они смогут дольше противостоять талибам», с учетом того, сколько ресурсов было вложено в обеспечение безопасности Афганистана и подготовку местной армии.
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«Мы все знаем об особых и имеющих долгую историю отношениях Пакистана с «Талибаном», о том, что руководство «Талибана» осуществляло деятельность в Пакистане, – добавил Столтенберг, отвечая на вопрос о роли Исламабада в событиях последних месяцев и недель. – Они находились там много лет, а поэтому тот факт, что «Талибан» мог действовать с территории Пакистана, и все с этим связанное, конечно, является частью общей картины».
Напомним, в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что после вывода войск из Афганистана США должны сосредоточиться на вызовах со стороны Китая и России.
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили о полной независимости Афганистана. В пятницу запрещенное в России радикальное движение «Талибан» назвало Китай основным партнером Афганистана.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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