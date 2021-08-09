Российские паралимпийцы оценили свои шансы на Играх в Токио

Сборная России на предстоящих Паралимпийских играх в Токио готова продолжить успех олимпийской команды, считает чемпионка мира по волейболу сидя Елизавета Кунстман.

«Мы гордимся возможностью встретиться с вами перед Играми. Совсем скоро мы будем в Японии, где сможем показать достойный результат. На завершившихся Играх российские спортсмены завоевали более 70 медалей, мы готовы продолжить их успехи. Мы страну не подведем», – сказала она в ходе онлайн-встречи президента России Владимира Путина с российскими паралимпийцами, передает ТАСС.

Двукратная чемпионка мира по фехтованию на колясках Виктория Бойкова отметила, что выступать на Паралимпиаде российские спортсмены будут с гимном и флагом в душе.

«Уважаемый Владимир Владимирович, то внимание, которое вы оказываете, придает нам сил и уверенности. В душе будем выступать с гимном и флагом России», – сказала Бойкова.

Путин в ответ выразил уверенность в том, что фехтовальщики на Паралимпиаде сделают все возможное, чтобы показать свои лучшие качества.

«Вы наверняка смотрели, как выступали на Олимпийских играх российские фехтовальщики, они в очередной раз добились выдающихся результатов. Не сомневаюсь, что и вы сделаете все возможное, чтобы показать свои лучшие качества и тот результат, которого вы достойны. У меня нет никаких сомнений на этот счет», – сказал он.

Десятикратный чемпион мира в беге среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Андрей Вдовин, рассказал, что российские спортсмены ощущали поддержку государства на всем пути подготовки к Паралимпийским играм в Токио.

«Предстоящие Игры будут особенными для каждого из нас. Мы знаем, что случилось в 2016-м, когда нас отстранили от Игр. Я жду старта девять лет, должен был выступать в 2016 году. На всем этом пути подготовки мы ощущали поддержку государства», – сказал он.

Вдовин добавил, что сборная готова так, как никогда раньше, и покажет на Олимпиаде все свои силы.

«Мы ездили на сборы, принимали участие в соревнованиях, что скажется на нашем участии в Паралимпийских играх. Россия верна паралимпийским идеалам», – сказал Вдовин.

Пятикратный чемпион мира по плаванию среди лиц с ПОДА Роман Жданов, отвечая на вопрос Путина, рассказал об условиях, созданных на базах для подготовки российских паралимпийцев.

«Команды по плаванию и настольному теннису находятся на сборе в Южно-Сахалинске. Очень важно, чтобы находились базы для подготовки к соревнованиям. Мы очень благодарны за благоприятные условия при подготовке. Условия на высшем уровне, замечаний нет», – сказал Жданов.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В состав российской делегации вошли 432 человека, 242 из них - спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр.