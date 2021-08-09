Стало известно о нехватке донорской крови в России

России угрожает дефицит донорской крови, и связано это с массовой прививочной кампанией, сообщили СМИ.

«Вакцинация спутала все наши планы, а светофор неприлично красный», – передает «Коммерсант» призыв ФМБА к донорам. Речь идет о «донорском светофоре», который показывает дефицит компонентов крови по аналогии с обычным дорожным светофором: красный цвет означает серьезную нехватку крови, желтый – недостаточное количество, зеленый – наличие крови, а белый – достаточное количество запасов. Такие «светофоры» ведутся каждой региональной службой крови и время от времени «моргают», сообщая донорам, крови какой группы и с каким резус-фактором сейчас не хватает.

«Летом традиционно фиксируется «донорское затишье», поскольку люди уезжают в отпуска. Но в этом году добавился новый фактор – массовая прививочная кампания», – заявила директор Центра крови ФМБА России, главный внештатный трансфузиолог ФМБА София Голосова. Она напоминает, что между первой и второй прививкой вакцины от коронавируса нельзя быть донором крови, а после получения второго компонента вакцины человек еще на месяц получает медотвод от донорства, «в первую очередь это необходимо для здоровья самих доноров».

Голосова подчеркнула, что в ФМБА нет дефицита компонентов крови на выдачу больницам, однако с пополнением запасов есть очевидные сложности. Учреждения ФМБА начали вести сбор крови по субботам для удобства работающих по будням доноров. Медики обзванивают постоянных доноров из своей базы и рассылают им СМС-приглашения, однако ситуация «остается тяжелой».

«Говорить о том, что все хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях, – пояснила Голосова. – Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации».

Почетный донор России, начальник лечебного отдела РНИМУ имени Пирогова Тигран Мурадян отмечает, что говорить следует прежде всего о дефиците доноров. «У нас существует хранилище, есть определенные запасы, но, конечно, их нужно пополнять. Кроме того, есть компоненты крови с коротким сроком годности», – сказал Мурадян. По его словам, сейчас массово прививаются работающие граждане средних лет, а именно они являются активными донорами крови. «Мы активировали свои ресурсы. Это и студенты, и наши сотрудники. Благотворительные фонды, конечно, помогли своими призывами. Дефицита мы не допустим», – заверяет почетный донор.