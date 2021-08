Поставки «Спутника V» в Бразилию заморозили Премьер Сент-Винсента и Гренадин ранен в толпе протестующих 6 августа 2021, 04:25

В ходе протестов в Кингстауне ранение получил глава правительства карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвеш, сообщают СМИ. Он был ранен, когда пытался пройти через толпу протестующих против поправок в законодательство о здравоохранении, предполагающих обязательную вакцинацию ряда категорий госслужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на News784. Гонсалвеш находится в одной из больниц. По предварительной информации, один из протестующих бросил в него твердый предмет, что и стало причиной травмы, передает ТАСС со ссылкой на Loop News. Демонстранты зажгли костры рядом с городской тюрьмой, после того как узнали, что кортеж премьера выбрал этот маршрут для возвращения в парламент. Помимо Гонсалвеша, ранение получил один из митингующих. На улицах Кингстауна появился полицейский спецназ.

Украина ужесточила правила въезда для россиян 5 августа 2021, 08:18

Украина ужесточила правила въезда для россиян 5 августа 2021, 08:18

Украина из-за коронавируса ужесточила правила въезда для граждан, которые прибывают из России и Индии, для них вводится режим самоизоляции, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что на Украине снова вводится обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для въезжающих в страну непривитых граждан, передает РИА «Новости». По его словам, иностранцы для беспрепятственного въезда на территорию страны должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19, а граждане Украины – получить хотя бы одну прививку. «Иностранцы должны иметь негативный результат теста, страховой полис. В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины, при пересечении границы будет предложено установить приложение «Дій дома». Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа», – сказал министр. При этом в случае получения негативного результата теста на коронавирус граждане смогут завершить самоизоляцию. Ранее руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября. Накануне исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями. Ученые обнаружили указывающий на риск развития смертельного осложнения COVID-19 маркер 5 августа 2021, 18:10

Предсказать вероятность развития опасного осложнения COVID-19 – цитокинового шторма – можно по уровню в крови белка галектина-9, чем его больше, тем выше вероятность негативных последствий, к такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале mBio. Ученые Университета Альберты в Канаде определили, что в плазме крови заболевших коронавирусом серьезно повышается уровень белка галектина-9 (Gal-9), который участвует в процессе высвобождения цитокинов и развитии главного смертельного осложнения инфекции – цитокинового шторма. Как выяснили авторы работы, чем его больше, тем выше вероятность развития опасной иммунной реакции. Исследователи считают, что по уровню галектина-9 можно с точностью 95% отличить инфицированного SARS-CoV-2 от здорового. «Наши результаты предполагают, что Gal-9 является важным фактором, способствующим синдрому высвобождения цитокинов. Следовательно, подваление активности Gal-9 может служить полезным терапевтическим подходом, подавляя гипериммунную активацию у пациентов с COVID-19», – говорится в работе, пишет Dоктор Питер. Исследователи измерили уровень белка галектина в плазме 120 зараженных коронавирусом пациентов и 59 здоровых. Выяснилось, что у инфицированных он значительно выше по сравнению с контрольной группой. Также они сравнили уровень этого белка у пациентов с разной степенью тяжести болезни: у тяжелых он был намного выше, чем у легких. Большой разницы между мужчинами и женщинами по концентрации белка ученые не обнаружили: ни в целом, ни при разделении по тяжести течения инфекции. Кроме того, выяснилось, что в разные периоды болезни уровень меняется – он постепенно снижается ближе к выздоровлению. В работе отмечается, что повышение уровня Gal-9 в плазме ранее уже было обнаружено у пациентов с другими вирусными инфекциями – превышение нормы бывает при ВИЧ, вирус-ассоциированной карциноме, гепатитах B и C, лихорадке денге. Однако у заболевших коронавирусом он повышался еще значительнее. Ранее международная группа ученых обнаружила брешь в геноме COVID-19, получив шанс на создание эффективного лекарства. Глава ВОЗ заявил о вступлении человечества в «период реальной опасности» 5 августа 2021, 21:47

Человечество вступило в «период реальной опасности», и многие из его достижений в борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас «подвергаются эрозии», заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. «Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», – отметил он в Женеве на брифинге для представителей стран – членов ВОЗ, передает ТАСС. Как подчеркнул Гебрейесус, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «неравноправной вакцинацией». Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса «ушло в страны с высокими и средними доходами». Гендиректор назвал неправильной нынешнюю ситуацию, при которой работники здравоохранения в государствах с низкими доходами «не получают вакцину», тогда как одновременно в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть. «С трудом обретенные достижения [в борьбе с пандемией] утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», – констатировал Гебрейесус. По его словам, он призывает ввести мораторий на бустерную вакцинацию по меньшей мере до конца сентября. Это дало бы возможность направить высвободившиеся дозы вакцины на проведение прививок в странах с низкими доходами и достичь объявленной ранее ВОЗ цели – иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября. Кроме того, гендиректор также отметил, что потребности в финансовых средствах для борьбы с коронавирусом превосходят имеющиеся ресурсы. Стратегический план реагирования на пандемию на 2021 год испытывает нехватку 900 млн долларов. «Это почти половина того, что нам нужно», – добавил глава ВОЗ. Он уточнил, что в этом году в дополнительном финансировании в размере 3,8 млрд долларов нуждается международный механизм доступа к вакцинам COVAX: эти фонды нужны для закупки вакцин на 2022 год. Ранее в ВОЗ сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 200 млн, более 4,2 млн человек скончались. В Белом доме ответили на вопрос о допуске в США привитых российской вакциной 5 августа 2021, 22:03

Белый дом считает преждевременным говорить о том, будут ли принимать в США иностранцев, вакцинированных китайскими или российскими препаратами, если прививки станут обязательными для въезда в страну. На регулярном брифинге для журналистов у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, смогут ли иностранцы, привитые вакцинами из России и КНР, приезжать в США. «Это действительно хороший вопрос. Мы просто еще не достигли той стадии, когда процесс завершен. Когда он завершится, мы предоставим всем более подробную информацию о том, чего им следует ожидать, что от них потребуется, что им необходимо», – приводит ТАСС слова Псаки. Ранее в США не исключили ограничения на въезд невакцинированным иностранцам. Выручка производителя вакцины от COVID Moderna выросла в 65 раз 5 августа 2021, 19:38 Текст: Дарья Григоренко

Американская фармацевтическая компания Moderna, которая выпускает вакцину от COVID-19, отчиталась о росте выручки в 65 раз за второй квартал 2021 года. Она составила 4,4 млрд долларов, при чистой прибыли почти в 3 млрд долларов. Выручка компании за три месяца, завершившиеся 30 июня, составила 4,4 млрд долларов по сравнению с 67 млн долларов за аналогичный период 2020-го. За первое полугодие показатель вырос до 6,3 млрд долларов с 75 млн, передает РИА «Новости». Moderna также отчиталась о чистой прибыли за квартал в 2,8 млрд долларов против убытка в 117 млн за тот же прошлогодний период. По итогам полугодия компания показала чистую прибыль в 4 млрд по сравнению с убытком в 241 млн за первую половину 2020-го. В компании уточнили, что портфель заказов на вакцины от COVID-19 составляет на 2021 финансовый год порядка 20 млрд долларов и столько же на 2022, включая опционы на восемь млрд. 1 августа производители препаратов от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цены за одну дозу для Евросоюза. Попова заявила о росте заболеваемости COVID в 35 регионах России 5 августа 2021, 21:30

Заболеваемость коронавирусом растет в 35 регионах России, причем в 15 из них она выше среднероссийских показателей. При этом в 22 регионах заболеваемость снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «В <...> 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости, ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей. Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона, и это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано», – сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС. Также она рассказала, что устойчивое снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечается в 22 регионах России, еще в 28 наблюдается стабилизация ситуации. «Ситуация остается напряженной, но, безусловно, ситуация меняется. Сегодня в 22 регионах страны мы наблюдаем устойчивость снижения ежедневных суточных уровней заболеваемости и регистрации таких случаев. И в 28 регионах мы наблюдаем стабилизацию там, где нет роста, но пока нет снижения», – добавила она. ПО словам Поповой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России пока недостаточен, чтобы прекратить циркуляцию вируса. «На сегодняшний день начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в РФ. Конечно же, количество привитых растет, и количество переболевших растет. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать. И конечно, очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября», – заключила глава Роспотребнадзора. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что от коронавирусной инфекции в России привиты 38,9 млн человек. Иммунолог рассказал о влиянии температуры после вакцинации на антитела 5 августа 2021, 09:20 Текст: Наталья Ануфриева

Считается, что высокая температура после вакцинации от коронавируса говорит об эффективности иммунного ответа, однако это не всегда так, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Крючков отметил, что повышение температуры после прививки от коронавируса – не единственное из возможных ранних поствакцинальных проявлений, это могут быть и «уплотнение в месте инъекции, а также повышенная температура тела, общая слабость и недомогание, то есть классические проявления ОРВИ», передает радио Sputnik. «Все эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на такие внешние неспецифические стимулы», – пояснил иммунолог. При этом напрямую данные явления не свидетельствуют об активности формирования иммунного ответа. После прививки любой из зарегистрированных в России вакцин будет сформирован устойчивый уровень антител вне зависимости от того, какие были ранние поствакцинальные проявления. «Если у человека вакцинация прошла, что называется, без сучка и задоринки, то есть без температуры и так далее, то нельзя говорить, что у него не будет иммунитета. С другой стороны, нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше», – пояснил Крючков. Кроме того, риск подобных поствакцинальных проявлений не должен становиться препятствием для прививки: коронавирусная инфекция гораздо опаснее, заключил врач. Ранее был спрогнозирован срок формирования коллективного иммунитета к COVID в России. В Москве на фоне COVID выросла рождаемость 5 августа 2021, 15:05

Согласно данным Мосгорстата, в Москве зафиксирован демографический рывок на фоне удаленки и коронавирусных ограничений: в столице рост рождаемости в первые месяцы этого года составил более 10%. В январе-апреле в Москве родилось 41 169 детей, в то время как в этот же период в 2020 году родились 37 818 младенцев. Отмечается, что существенно выросло количество браков за тот же сравнительный период: с 17 682 до 19 735, сообщает «Российская газета». При этом пандемия отразилась и на разводах, если в январе-апреле 2020-го официально распались 12 108 пар, то за тот же период 2021-го – 16 828. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как коронавирус повлиял на мир и на внутреннее самоощущение людей. Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в «красной зоне» 5 августа 2021, 14:41 Текст: Евгения Шестак

Роспотребнадзор поддержал предложения главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко отменить обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне». В частности, теперь в «красной зоне» можно носить защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат, что сделает ежедневный труд врачей, борющихся с коронавирусом, более комф

Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии заморозили соглашение о приобретении российской вакцины «Спутник V» от коронавируса из-за ограничений со стороны Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), говорится в заявлении сообщества губернаторов, которые более полугода добивались импорта. Соответствующее решение было принято после встречи губернатора штата Пиауи Веллингтона Диаса, который занимает пост председателя регионального сообщества, с представителями Российского фонда прямых инвестиций, передает РИА «Новости». Пресс-служба губернатора заявила, что «выполнение соглашения, предусматривающего покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями» со стороны Anvisa, «отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации», а также «отсутствием разрешения на импорт», передает ТАСС. Указывается, что из-за помех со стороны регулятора «ни одна доза не поступила в Бразилию». Требования при испытаниях «Спутника V», как сообщает пресс-служба, отличаются от предъявляемых к другим иностранным препаратам, что «вызывает сожаление». При этом в Бразилии фиксируется «более 1 тыс. летальных исходов в день». Поставки «Спутника V» отложены до получения разрешения регулятора. Предназначавшиеся для страны партии вакцины будут отправлены в Аргентину, Боливию и Мексику. Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa заявило, что не устанавливало новых правил для ввоза в страну российской вакцины. Anvisa указывает, что импорт вакцины разрешен «в исключительных случаях», при этом «импортерам установили 22 условия, которые должны были заполнить существующие пробелы в информации об аспектах качества, безопасности и эффективности вакцины». Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. В начале июня Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V». США добыли данные о вирусах из лаборатории в Ухане 5 августа 2021, 23:57

Спецслужбы США получили данные о вирусах, которые изучались в лаборатории Уханьского института вирусологии, сообщают источники. CNN сообщает, что спецслужбы США изучают «гигантский каталог» информации, в котором есть и «генетические схемы, взятые из образцов» вирусов, изучавшихся в Ухане, где была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Канал не знает, когда и как США заполучили эти данные, но указывает, что устройства, участвующие в подобной лабораторной работе, «обычно подключены к внешним облачным серверам». Как заявляет CNN, они могли быть «взломаны», передает РИА «Новости». Для работы с полученными данными спецслужбам понадобились суперкомпьютеры национальных лабораторий американского министерства энергетики. Также у них возникла необходимость найти благонадежных специалистов, которые не только разбираются в данной научной области, но и знают китайский язык. На ваш взгляд Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса? Да

Нет

«Очевидно, что есть ученые, которые прошли проверку на предмет безопасности, – рассуждает телеканал. – Но говорящие на мандаринском, которые прошли проверку? Это очень ограниченный круг. И не просто ученые, а специализирующиеся на биологии? Так что можете представить, как быстро появляются трудности». Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. За сутки в России выявили 23,1 тыс. случаев коронавируса 5 августа 2021, 11:07

За минувшие сутки в России выявили 23 120 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3227, Санкт-Петербурге – 1911, Московской области – 1287. Всего в стране выявлено 6 379 904 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 700 212 человек, из них 20 370 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 162 509 человек. Накануне, 4 августа, в России выявили 22 589 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 531. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы наиболее частые последствия коронавируса 5 августа 2021, 11:35 Текст: Евгения Шестак

Чаще всего после перенесенного коронавируса у человека появляется усталость, кашель, снижение когнитивных способностей и потеря обоняния, заявила замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. «Преобладающими являются астенические симптомы, кашель, снижение умственного и когнитивного статуса, а также обонятельная дисфункция», – цитирует РИА «Новости» эпидемиолога. По ее словам, пациенты после COVID-19 обращаются к врачам с разными жалобами. Среди них встречаются затрудненное дыхание, боль в груди или животе, головная, суставная и мышечная боль. Кроме того, россияне жалуются на учащенное сердцебиение, диарею, нарушение сна, панические атаки, выпадение волос и изменение запахов и вкусов. У женщин иногда нарушается менструальный цикл. Ранее специалисты установили, что у переболевших COVID пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи. Также врач рассказал о нарушении когнитивных функций после COVID. В мире выявлено более 200 млн случаев коронавируса 5 августа 2021, 05:35 Текст: Антон Антонов

Свыше 200 млн случаев коронавируса выявлено по всему миру, скончались более 4,2 млн человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. Зафиксировано 200014602 случая COVID-19, умерли 4252873 человека. По всему миру поставлено более 4 млрд доз вакцин против COVID-19, передает РИА «Новости». Напомним, длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период – сократился. Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн указал, что постоянная мутация вирусов – это естественный процесс, и вполне вероятно, что в будущем появятся новые штаммы, которые будут опаснее существующих, однако разработанные вакцины сейчас могут противостоять угрозе. Глава минздрава Сан-Марино счел политическим фактором неодобрение «Спутника V» в ЕС 5 августа 2021, 20:35 Текст: Вера Басилая

В вопросе того, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) все еще не одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» есть некие политические факторы, считает глава минздрава Сан-Марино Роберто Чаватта. «Я думаю, здесь присутствуют какие-то политические факторы. Сейчас мы ждем одобрения [«Спутника V»] ЕМА. Думаю, возникли какие-то трудности с данными, с исследованием этой вакцины, но, повторюсь, по-моему, она обладает самой высокой эффективностью среди всех имеющихся в мире вакцин», – цитирует RT Чаватту. По словам главы Минздрава, у привившихся российской вакциной граждан Сан-Марино возникли некоторые проблемы с передвижением по Италии. «Наш зеленый пропуск [сертификат о вакцинации] признается в ЕС, но только для граждан Сан-Марино, которые вакцинировались Pfizer. Поэтому те, кто привился «Спутником V», – а это около 94% нашего населения испытывают сложности с въездом в Италию и пользованием услугами на ее территории, скажем, посещением баров или ресторанов. Сейчас мы работаем с итальянским правительством над поиском решения этой проблемы». Согласно данным ВОЗ, по состоянию на четвертое августа в Сан-Марино с третьего января 2020 года было зафиксировано 5 178 случаев заражения, 90 человек умерли. Ранее РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия видит необоснованные нападки стран Запада на российские вакцины, при этом у представителей ЕМА нет замечаний к вакцине «Спутник V» и ее эффективности. Стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V». Позже в ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран.