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Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID
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В России уже устали от темы распространяющейся коронавирусной инфекции, но важно реагировать на изменения, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание с правительством.
«Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», – сказал он.
«В самом разгаре время отпусков, многие отдыхают, но не все. Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания», – передает слова Путина РИА «Новости».
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 120 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания.
Накануне, 4 августа, в России выявили 22 тыс. 589 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 531.
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID
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До конца сентября необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября», – пояснил он, передает РИА «Новости».
Эксперты ВОЗ уточнили, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.
Кроме того, отмечается, что в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал газете ВЗГЛЯД, что ревакцинация против коронавирусной инфекции просто необходима, поскольку иммунитет действительно растрачивается за определенный период времени, а полагаться на его память слишком рискованно.
Украина ужесточила правила въезда для россиян
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Украина из-за коронавируса ужесточила правила въезда для граждан, которые прибывают из России и Индии, для них вводится режим самоизоляции, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что на Украине снова вводится обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для въезжающих в страну непривитых граждан, передает РИА «Новости».
По его словам, иностранцы для беспрепятственного въезда на территорию страны должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19, а граждане Украины – получить хотя бы одну прививку.
«Иностранцы должны иметь негативный результат теста, страховой полис. В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины, при пересечении границы будет предложено установить приложение «Дій дома». Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа», – сказал министр.
При этом в случае получения негативного результата теста на коронавирус граждане смогут завершить самоизоляцию.
Ранее руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
Накануне исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
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Путин одобрил предложение о двойном гражданстве России и Южной Осетии
Президент Владимир Путин одобрил предложение Министерства иностранных дел о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства», – цитирует распоряжение главы государства РИА «Новости».
Также президент поручил одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, «разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера».
Ведомству также поручено подписать соглашение от имени России. По первой статье соглашения, «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны».
Иммунолог рассказал о влиянии температуры после вакцинации на антитела
Считается, что высокая температура после вакцинации от коронавируса говорит об эффективности иммунного ответа, однако это не всегда так, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Крючков отметил, что повышение температуры после прививки от коронавируса – не единственное из возможных ранних поствакцинальных проявлений, это могут быть и «уплотнение в месте инъекции, а также повышенная температура тела, общая слабость и недомогание, то есть классические проявления ОРВИ», передает радио Sputnik.
«Все эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на такие внешние неспецифические стимулы», – пояснил иммунолог.
При этом напрямую данные явления не свидетельствуют об активности формирования иммунного ответа. После прививки любой из зарегистрированных в России вакцин будет сформирован устойчивый уровень антител вне зависимости от того, какие были ранние поствакцинальные проявления.
«Если у человека вакцинация прошла, что называется, без сучка и задоринки, то есть без температуры и так далее, то нельзя говорить, что у него не будет иммунитета. С другой стороны, нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше», – пояснил Крючков.
Кроме того, риск подобных поствакцинальных проявлений не должен становиться препятствием для прививки: коронавирусная инфекция гораздо опаснее, заключил врач.
Ранее был спрогнозирован срок формирования коллективного иммунитета к COVID в России.
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Названы сроки решения проблемы с задержками поставок вторых доз вакцины «Спутник V»
Благодаря увеличению мощностей производства в августе будут разрешены проблемы с задержками поставок второго компонента вакцины «Спутник V», сообщается на сайте российской вакцины.
«Команда «Спутника V» подтверждает, что, благодаря значительному увеличению мощностей по производству вакцины, временные задержки с поставкой второго компонента, которые произошли в связи с введением новых мощностей, будут полностью устранены в августе», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories.
В Таиланде задержали продававшего несуществующие вакцины от COVID мужчину
Полиция Таиланда задержала мужчину, который успешно продавал в тайскоязычных социальных сетях три месяца несуществующие вакцины от COVID-19, сообщили в управлении таиландской полиции по борьбе с киберпреступностью.
45-летний гражданин Таиланда размещал свою рекламу на нескольких аккаунтах в социальных сетях: он утверждал, что импортирует через частные больницы вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna из США и вакцину Sinopharm из КНР, доступа к которым, на самом деле, не имел, передает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-версии газеты Bangkok Post.
В национальной программе вакцинации населения в Таиланде пока используются только препараты китайской компании Sinovac и таиландского завода компании AstraZeneca, причем иммунизация проводится бесплатно. В настоящее время этих вакцин поступает в распоряжение минздрава страны недостаточно. Кроме того, многие жители Таиланда хотят привиться другими вакцинами – мРНК-вакцинами из США и Европы, вакциной Sinopharm из Китая или российским препаратом Sputnik V.
Кроме того, отмечается, что мошеннику, задержанному в провинции Прачинбури в 170 км на восток от Бангкока, за три месяца деятельности удалось собрать более 200 тыс. таиландских бат (шесть тыс долларов) с 50 клиентов. По словам полицейских, допросивших задержанного, полученные деньги он тратил на жизнь и интернет-игры.
Выяснилось также, что мужчина был в сентябре 2020 года досрочно освобожден по амнистии из заключения, которое отбывал по статье о мошенничестве в интернете.
Ранее интерпол обнаружил и изъял более пяти тысяч доз поддельных вакцин от коронавируса в ЮАР и Китае.
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в «красной зоне»
Роспотребнадзор поддержал предложения главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко отменить обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне».
В частности, теперь в «красной зоне» можно носить защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат, что сделает ежедневный труд врачей, борющихся с коронавирусом, более комфортным. Также допускается использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ, сообщается на сайте партии «Единая Россия».
«На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», – сказал Проценко.
Отмечается, что рекомендации также предусматривают для защиты органов дыхания респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски в зависимости от характера и условия работы.
Проценко подчеркнул, что решение Роспотребнадзора изменить рекомендации по организации оказания медпомощи пациентам с коронавирусом по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) «прекрасная новость для всех коллег».
Ранее сообщалось, что в народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов, выработанные в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко».
ВОЗ зафиксировала снижение случаев COVID в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует стабилизацию и медленное снижение случаев заражения коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
«Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, [чем] меньше население, [тем] меньше случаев в общем. Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение», – приводит ее слова ТАСС.
Она добавила, что «сейчас репродуктивный номер, этот номер показывает, так сказать, активность эпидемии в каком-то населении, он сейчас в России ниже 1, и это хорошо. Мы видим снижение, медленное снижение в общем в России. Но, конечно, регионы разные, так что надо посмотреть в динамике, как случаи по России идут».
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 22 589 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 161 715 человек.
Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с золотой медалью
Президент России Владимир Путин поздравил синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с золотой медалью в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио.
«Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. И конечно, вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Напомним, синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали 14-ю золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов.
За сутки в России выявили 23,1 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 120 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3227, Санкт-Петербурге – 1911, Московской области – 1287.
Всего в стране выявлено 6 379 904 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 700 212 человек, из них 20 370 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 162 509 человек.
Накануне, 4 августа, в России выявили 22 589 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 531.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Названы наиболее частые последствия коронавируса
Чаще всего после перенесенного коронавируса у человека появляется усталость, кашель, снижение когнитивных способностей и потеря обоняния, заявила замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
«Преобладающими являются астенические симптомы, кашель, снижение умственного и когнитивного статуса, а также обонятельная дисфункция», – цитирует РИА «Новости» эпидемиолога.
По ее словам, пациенты после COVID-19 обращаются к врачам с разными жалобами. Среди них встречаются затрудненное дыхание, боль в груди или животе, головная, суставная и мышечная боль. Кроме того, россияне жалуются на учащенное сердцебиение, диарею, нарушение сна, панические атаки, выпадение волос и изменение запахов и вкусов. У женщин иногда нарушается менструальный цикл.
Ранее специалисты установили, что у переболевших COVID пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи. Также врач рассказал о нарушении когнитивных функций после COVID.
В мире выявлено более 200 млн случаев коронавируса
Свыше 200 млн случаев коронавируса выявлено по всему миру, скончались более 4,2 млн человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.
Зафиксировано 200014602 случая COVID-19, умерли 4252873 человека. По всему миру поставлено более 4 млрд доз вакцин против COVID-19, передает РИА «Новости».
Напомним, длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период – сократился. Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн указал, что постоянная мутация вирусов – это естественный процесс, и вполне вероятно, что в будущем появятся новые штаммы, которые будут опаснее существующих, однако разработанные вакцины сейчас могут противостоять угрозе.
Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID раз в полгода
Защитный эффект вакцин от COVID-19 может снижаться против дельта-штамма коронавируса, поэтому рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода для достаточной защиты, заявили в Роспотребнадзоре.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что, по имеющимся данным, «защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта «дельта» может снижаться», потому «методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов».
Отмечается, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.
При этом ранее ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.
До этого профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал газете ВЗГЛЯД, что ревакцинация против коронавирусной инфекции просто необходима, поскольку иммунитет действительно растрачивается за определенный период времени, а полагаться на его память слишком рискованно.
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В народной программе «Единой России» создадут раздел по совершенствованию борьбы с COVID-19
В народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов, выработанные в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко» и в ходе стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы».
Среди предложений – усиление разъяснительной работы о необходимости вакцинации. Как отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, несмотря на усилия региональных властей, нужна государственная поддержка этого направления. «Делать это нужно не на наших личных каналах в Facebook, «Вконтакте», Telegram-каналах. Должен быть выделен прайм-тайм на телевидении. Думаю, это тот посыл, с которым консилиум должен обратиться. Надеемся, Минздрав поддержит нас, и будет проводником этой идеи», – сказал Проценко, слова которого приводятся на сайте «Единой России».
К этой работе нужно привлечь и волонтеров-медиков, уверен Проценко. Они могли проводить консультации как в трудовых коллективах предприятий, так и работая в колл-центрах, сняв часть нагрузки с информационных служб медучреждений. «Потому что я прекрасно понимаю, что у докторов, экспертов из ковидных госпиталей ресурсы не безграничны для этой просветительской работы», – отметил главврач больницы в Коммунарке.
В свою очередь главный врач Инфекционной больницы Калининградской области Ольга Краснова предложила регламентировать все этапы сопровождения людей при постковидной реабилитации, четко прописав в них правила взаимодействия и соцработников. «Остаются пациенты, выписанные из стационаров, ослабленные после тяжелой болезни. Есть одинокие и пожилые люди. Пациенты, перенесшие ковид, оказываются в сложной ситуации, и им необходима помощь и соучастие не только близких (а иногда и их нет), но и разных специалистов: врача, социального работника, психолога», – сказала она.
Также эксперты предлагают изменить подходы к средствам индивидуальной защиты, используемых в «красных зонах». Речь идет об отмене требования об обязательном ношении противочумных костюмов для врачей. Эту инициативу поддержал замминистра здравоохранения Олег Гриднев.
Кроме того, в Минздраве поддержали и инициативу партии по «приближению» прививочных пунктов к пациентам. «Предложение по возможности проведения вакцинации, например, медиков на местах работы, в стационарах, крайне важно. Мы его абсолютно поддерживаем. Другие предложения мы берем в работу. Это касается удлинения сроков антикоагулянтной терапии после выписки пациентов из стационаров и других вопросов. Обсудим их на рабочей группе по подготовке методических рекомендаций по ведению пациентов с ковидом, как мы это делаем обычно», – отметил Гриднев.
Напомним, на площадке «Единой России» 28 июля состоялось обсуждение с экспертами и общественниками из профильных организаций предложений в народную программу по повышению доступности здравоохранения. В партии уверены – качественная медпомощь не должна зависеть от места проживания или достатка граждан.
Ранее по предложению президента Владимира Путина на XX съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии.
В Москве на фоне COVID выросла рождаемость
Согласно данным Мосгорстата, в Москве зафиксирован демографический рывок на фоне удаленки и коронавирусных ограничений: в столице рост рождаемости в первые месяцы этого года составил более 10%.
В январе-апреле в Москве родилось 41 169 детей, в то время как в этот же период в 2020 году родились 37 818 младенцев. Отмечается, что существенно выросло количество браков за тот же сравнительный период: с 17 682 до 19 735, сообщает «Российская газета».
При этом пандемия отразилась и на разводах, если в январе-апреле 2020-го официально распались 12 108 пар, то за тот же период 2021-го – 16 828.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как коронавирус повлиял на мир и на внутреннее самоощущение людей.