ЕК запланировала экстренную встречу глав МВД по ситуации на границе с Белоруссией

Еврокомиссия (ЕК) обсуждает проведение экстренной встречи министров внутренних дел Евросоюза по миграционной ситуации на границе Литвы и Белоруссии, а также в Средиземном море, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Адальберт Янц.

«Еврокомиссар (по внутренним делам) Илва Йоханссон провела телефонный разговор с главой МВД Италии (Лучаной Ламорджезе), в ходе которого, в частности, обсуждался созыв до конца августа экстренной встречи министров внутренних дел ЕС для обсуждения миграционной ситуации в Средиземноморье (имеется в виду побережья и острова Италии) и на границе Белоруссии и Литвы», – приводит его слова ТАСС.

В свою очередь глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что сооружение заграждения в Литве на границе с Белоруссией возобновлено после получения необходимых для этого материалов.

«Установка заграждения из концертины (колючая проволока с острыми лезвиями) возобновлено с участием армии, дорожных бригад и привлеченных к работам частных коммерческих фирм», – рассказала она.

Как отметила Билотайте, работы снова возобновились после того, как Вильнюс получил из Эстонии и с Украины несколько партий концертины, запасы которой закончились. По словам главы МВД, Литва располагает погонными 140 км этой колючей проволоки, которых должно хватить на сооружение заграждения на участке протяженностью 20 км.

В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.

Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.

Напомним, Литва, столкнувшаяся с нехваткой колючей проволоки с острыми лезвиями для строительства заграждения на границе с Белоруссией, обратилась за помощью к Эстонии.

Ранее Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.