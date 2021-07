Белорусский боец Кудин решил просить помилования у Лукашенко Литва столкнулась с дефицитом колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией 24 июля 2021, 13:59 Текст: Вера Басилая

Литва, столкнувшаяся с нехваткой колючей проволоки с острыми лезвиями для строительства заграждения на границе с Белоруссией, обратилась за помощью к Эстонии, откуда получит 100 км материала. «Эстония передаст нам 100 км концертины (колючая проволока с острыми как бритва лезвиями – прим. ВЗГЛЯД), которая будет использована в череде мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией», – передает ТАСС слова главы МВД Литвы Билотайте. Для постройки заграждения используется концертина. Преодолеть это препятствие без спецсредств невозможно: нужны ножницы, кусачки или взрывчатые вещества для его разрушения. Первые 500 м проволочного заграждения на границе были установлены 10 июля. Всего из армейского резерва за прошедшие недели использовано 4,5 км проволоки, ее запас исчерпан. В Литве этот материал никто не производит, власти вынуждены искать его за границей. Однако оказалось, что он относится к военной номенклатуре, что создает дополнительные сложности. Забор из колючей проволоки намечено установить на участках границы протяженностью около 550 км. Он станет частью планируемого физического барьера на пути нелегальных мигрантов. На строительство проволочного заграждения правительство выделило из своего резерва 4,8 млн евро. МВД считает необходимым построить на границе и стену. Стоимость возведения стены может составить около 41 млн евро. Ранее Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.

Президент России Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге России, согласно которому меняется конфигурация некоторых флагов кораблей флота. Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) будут изображать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага, говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. В утвержденном положении уточняется, что корабли ВМФ ни при каких обстоятельствах не должны спускать флаг перед противником. Каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою». Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое. «В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», – поясняется в указе. Кроме того, в документе также описывается, что флаг не поднимают на кораблях, находящихся на ремонте, консервации или модернизации, если на нем не проживает экипаж, состоящий из военнослужащих. «В целях сохранения и развития исторических традиций Военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава Военно-морского флота, могут храниться на кораблях как реликвии», – уточняется в указе президента России. Ранее в ВМФ сообщили, что новые суда связи для ВМФ будут заложены на кораблестроительном Зеленодольском заводе в Татарстане. Кроме того, Минобороны открыло на сайте в преддверии Дня Военно-морского флота России новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду.

Президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами «работу, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности». Глава российского государства добавил, что обсуждал это с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и у того есть хорошие наработки и предложения, передает ТАСС. «Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», – подытожил Путин. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. «Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас, – у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю – и аварийное жилье по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах», – распорядился глава государства. Основным препятствием для заключения мирного соглашения России с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Россия захотела увидеть запись отбора биопроб у Навального экспертами ОЗХО 23 июля 2021, 23:22

Немецкой стороне следует опубликовать видеозапись отбора биопроб у Алексея Навального специалистами ОЗХО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Обратили внимание на то, что в уже достаточно нашумевшей истории с якобы «технической ошибкой» в недавно обнародованном докладе ОЗХО об осуществлении КЗХО в 2020 году на предмет даты направления в Берлин спецмиссии Организации для забора биоматериала А.Навального в берлинской клинике «Шаритэ» Технический секретариат ОЗХО, которому принадлежит авторство этого документа, фактически самоустранился от дачи каких-либо разъяснений по этому поводу», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России. Она указала, что «инициативу взяла на себя» Германия, постпред которой «несколько переиначила текст, заменив даты с 20 августа на 4 сентября 2020 года». Захарова отметила, что и сами немцы «запутались во всей этой «мутной» истории». Так, по версии постпреда, озвученной в сентябре 2020 года, задействовать техническую экспертизу ОЗХО Берлин решил 11 сентября 2020 года, запрос направили на следующий день, до этого действия экспертов ОЗХО «носили, дескать, «подготовительный» характер», рассказала Захарова. Однако руководство техсекретариата ОЗХО тогда уверяло, что «ничего не получало от немецкой стороны», и вплоть до 4 октября 2020 года вообще отрицало направление ею спецмиссии в Берлин в начале сентября. По словам Захаровой «наспех состряпанная провокация евроатлантического «сообщества» настолько шита «белыми нитками», что при ближайшем рассмотрении у любого здравомыслящего человека возникает масса вопросов на предмет того, что же произошло» с Навальным «на самом деле». Захарова предложила Берлину представить видеоматериалы, которые «должны были быть отсняты специалистами ОЗХО сначала при отборе биопроб» у Навального в клинике «Шаритэ», а затем при их «разделении и опечатывании для передачи в две назначенные техсекретариатом ОЗХО для проведения исследования лаборатории». Захарова пояснила, что «такие процедуры предусмотрены КЗХО и Приложением к Конвенции по проверке и должны неукоснительно соблюдаться». Без них и «других свидетельств очень трудно поверить в то, что «отравление» Навального «произошло на самом деле». Напомним, официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. До этого МИД России заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. Главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшем место отравлением, была дискредитация России и прекращение строительства «Северного потока–2», заявили журналистам европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО. По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше. Зеленский ввел санкции против Wildberries 23 июля 2021, 22:00

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на три года в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, юрлиц, и Wildberries, сообщила пресс-служба главы украинского государства. «Общество с ограниченной ответственностью Wildberries. Срок действия – три года», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости». Отмечается, что в списке юрлиц указаны названия компаний в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Украине. Кроме того, санкции введены на три года против неприбыльных организаций «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация Франция – Крым». Также под санкции попали россияне: Татьяна Бакальчук (гендиректор Wildberries), Владислав Бакальчук (совладелец компании), Андрей Ревяшко (директор по IT Wildberries), Алексей Кузменко. В список санкций попали и два француза – Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба «за содействие ДНР»). Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности. Ранее Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики. Также украинский президент не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. Накануне полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений. Садальский предложил принять закон об оральном сексе 24 июля 2021, 03:55

Актер театра и кино Станислав Садальский прокомментировал конфликт Елены Прокловой с Яной Поплавской. Проклова заявила, что у Поплавской, возможно, есть большие проблемы с сексом. Проклова «посочувствовала актрисе и ее мужчинам, которые якобы не были удостоены оральных ласк». «Елена Игоревна считает, что каждая нормальная женщина может говорить о своих любовных приключениях, а если «Яночка» стесняется это делать и другим не советует, то это плохо», – передает Пятый канал. Садальский обратил на эту перепалку внимание в Instagram: «На шоу Андрея Малахова прекрасная актриса высказала упрек прекрасной Яне Поплавской. «Яночка, что ли, никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?» – удивилась актриса». Комментируя спор Прокловой и Поплавской, Садальский заявил, что «Проклова – женщина-актриса-герой». Он пожелал ей «здоровья, душевных и физических сил работать и дальше в нужном направлении». «Об оральном сексе... нельзя молчать! И не важно, когда человек об этом заговорил!» – заявил Садальский, добавив, что депутатам Госдумы, возможно, стоит «задуматься и принять закон о минете». «Я только прилетела, а тут, оказывается, такие страсти разыгрались! Не отпускает Е.П. тема орального секса! Мусолит, слюнявит и обсасывает на федеральных каналах!» – заявила Поплавская. Напомним, Проклова рассказала в передаче «Секрет на миллион», что в юности к ней приставал известный актер, намного старше нее. Актриса не стала называть имен, однако в Сети догадались, что речь идет об Олеге Табакове, скончавшемся в 2017 году. В Киеве назвали «наипростейший сценарий» спасения ГТС Украины 24 июля 2021, 09:35

Эксперт объяснил назначение Карпина тренером сборной страны по футболу 23 июля 2021, 22:08

Если бы этот пост занял иностранец, потребовался бы длительный период адаптации из-за языкового барьера, а времени у нас нет. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Марат Баширов, комментируя назначение тренером национальной сборной Валерия Карпина. Новый тренер сборной России по футболу должен будет вывести команду на Чемпионат мира-2022 в условиях нынешнего форс-мажора, пояснил политолог Марат Баширов, комментируя назначение наставником национальной сборной Валерия Карпина. «Сборной сейчас нужен такой человек, который в форс-мажорных обстоятельствах будет вытягивать сборную, чтобы мы поехали в Катар», – пояснил газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов. По его словам, именно по причине сложной ситуации после провала на Чемпионате Европы были отклонены кандидатуры европейских тренеров. Например, ходили слухи, что команду мог возглавить немец Йоахим Лёв. «Если бы пост занял иностранный специалист, работу осложнил бы длительный период адаптации из-за языкового барьера, непонимания российских футболистов. А времени у нас нет: в сентябре ждет сложнейший матч с хорватами в рамках отбора на Чемпионат мира», – напомнил специалист. Если под руководством Карпина сборная не поедет в Катар, тогда у РФС будет право его поменять, считает аналитик. «Его задача не проиграть ни один матч, и тогда мы выйдем. Эта цель достижима, с одной стороны. С другой стороны, права на ошибку нет. Впрочем, игроки его знают, и он понимает возможности большинства подопечных, поэтому можно с оптимизмом смотреть в будущее», – резюмировал Баширов. В пятницу Российский футбольный союз объявил о назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу. Контракт с 52-летним спортсменом будет действовать до конца нынешнего года с возможностью продления. Специалист будет совмещать работу в сборной с тренерской деятельностью в клубе. Родившийся в Нарве Карпин начал профессиональную карьеру в качестве игрока в 1986 году в таллинском клубе второго дивизиона «Спорт». В 1990 году перешёл в московский «Спартак», в составе которого трижды выиграл чемпионат России. В 1994 году уехал в Испанию, где играл за Реал Сосьедад, Валенсию и Сельту. Карьеру игрока Карпин закончил в 2005 году. В 2009 году он получил тренерскую лицензию и был назначен главным тренером «Спартака». Однако, за пять лет не добился громких побед и в 2014 году оставил пост. Затем Карпин на полгода возглавил испанскую «Мальорку» но после неудовлетворительных результатов ушел. В июле 2015 года специалист стал главным тренером «Торпедо» из Армавира, откуда ушел через год на фоне спада игры команды. В декабре 2017 года он был назначен главным тренером «Ростова», а в феврале 2020 года руководство клуба продлило контракт с Карпиным на пять лет. Поляки высмеяли министра обороны после слов об «Абрамсах» в России 24 июля 2021, 10:31

Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли министра обороны страны Мариуша Блащака, обещавшего «разместить» американские танки Abrams в России. Публикация Gazeta.pl о словах Блащака о намерении использовать американские танки на брестском и смоленском направлениях для «сдерживания» России от нападения на Польшу вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости». «Что он несет? Оборонять? Стреляя по беспилотникам, которые разнесут их за 30 минут?», – задался вопросом пользователь 0zatkaokakao0. «Без поддержки вертолетов и противовоздушной и противоракетной обороны «Абрамсы» имеют ценность металлолома», – написал suwakwrozporku. «А подводные лодки будут дислоцироваться на «верфи» в Радоме (город в центральной Польше)», – пошутил пользователь polakadam. «Сильные – в болтовне, сплоченные – за столом, готовые – к бегству!», – сыронизировал barab-ara25. «Русские попадали. От смеха», – добавил pocomiwaszekonto. Напомним, глава оборонного ведомства Польши, комментируя закупку страной американских танков Abrams, предложил разместить их в «Смоленских воротах» – на равнине, которая покрывает территорию России и Белоруссии. Министр подчеркнул, что инфраструктура страны от тяжелых американских танков не пострадает, поскольку размещены они будут на равнине. В Совфеде назвали ошибкой обещание Блащака. До этого стало известно, что Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 Abrams SEPv3. Россиянка Галашина завоевала первую медаль для сборной на Олимпиаде 24 июля 2021, 05:30

Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Токио, сообщают информационные агентства. В стрельбе с 10 м 24-летняя Галашина набрала 251,1 балла. Первое место заняла китаянка Цянь Ян с 251,8 балла, она установила олимпийский рекорд. Третье место досталось Нине Кристен из Швейцарии (230,6 балла). Это первый разыгранный комплект наград и первая медаль россиян на ОИ–2020, передает РИА «Новости». Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета России и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского. Эксперт назвал варианты экономического сотрудничества России и Японии на Курилах 23 июля 2021, 20:21

«Ситуация в Японии сложная. Уровень поддержки премьер-министра Ёсихиде Суги очень низок, ему нужны шумные успехи, например, в переговорах с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Казаков. Ранее Владимир Путин анонсировал «уникальные» предложения по вовлечению японцев в экономическую деятельность на Курильских островах. «Москва сейчас может выступить инициатором экономического взаимодействия на Курилах. Ведь, если не считать островов, у нас с Токио на самом деле очень мало проблемных, спорных тем», – полагает Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН. «Переговоры о совместной деятельности на южных Курилах ведутся на протяжении последних лет, обсуждаются варианты, связанные с теми областями, где опыт сотрудничества есть уже. Это продуманные варианты – они не взяты с потолка. Это и России, и Японии было бы выгодно», – добавил Казаков. Еще в 2016 году Путин и тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ обсуждали идею открытия на островах совместных предприятий, напомнил японист. «Но все упиралось в то, что было очень много политики и очень мало экономики, – посетовал он. – На мой взгляд, там стоит, к примеру, строить совместные гостиницы, развивать исторический туризм. Японцы будут туда регулярно ездить, потому как там когда-то жили либо они сами, либо их родители». «Кроме того, там нужно вообще развивать транспорт, чтобы наши граждане могли бы с комфортом ездить и на российский материк, и на Хоккайдо – в гости к японцам. К слову, медицинский туризм на Курилах уже сейчас развит. Если у жителей Итурупа возникают срочные проблемы со здоровьем, их часто отвозят на лечение на Хоккайдо. Наверное, надо на нашей территории строить больницы и поликлиники, которые были бы оснащены на таком же уровне, – чтобы гражданам России не приходилось ехать в Японию», – считает эксперт. «Поскольку там хорошая природная зона, то российские и японские ученые могли бы совместно исследовать акваторию. Вместе можно расширять там рыболовный промысел: добывать и сразу обрабатывать морепродукты», – предлагает Казаков. «Вопрос в том, захотят ли японские деловые люди в этом участвовать. Пока сохраняется увязка экономической деятельности и решения политических вопросов. Правящие круги, которые ведут переговоры с Москвой, понимают: если начнется хозяйственное развитие островов, то политическая тема может уйти на второй план – и они не достигнут целей, которые перед собой ставят. Японское общественное мнение скажет своим политикам: «Как же так? Вы требовали передать нам эти острова, а теперь сами развиваете там экономическую деятельность, то есть действуете в пользу России?» Так что сейчас все зависит от политической воли Токио», – подытожил эксперт. В пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. «Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», – сказал Путин, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину. Как передает ТАСС, президент также поручил Мишустину во время предстоящей поездки на Дальний Восток уделить особое внимание Курилам. Основным препятствием для заключения мирного соглашения Москвы с Токио по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины 23 июля 2021, 18:06

Европейский суд по правам человека зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины, сообщили в коммюнике суда. «22 июля правительство Российской Федерации подало межгосударственную жалобу против Украины на основании статьи 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о правах человека. Это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией. Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21», – сказано в заявлении, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что в рамках этой жалобы правительство России в срочном порядке потребовало в соответствии со статей 39 регламента суда (обеспечительные меры), чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины «прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности того, что касается доступа к их родному языку в школе, в средствах массовой информации и в интернете», а также и «предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала». Однако суд решил отклонить этот запрос России о применении обеспечительных мер «из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека». Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в связи с подачей Генпрокуратурой России жалобы в Европейский суд по правам человека против Украины призвала ЕСПЧ заняться своими прямыми обязанностями. Сотрудников больницы под Брянском заподозрили в уничтожении вакцины от COVID 23 июля 2021, 16:51 Текст: Наталья Ануфриева

Три сотрудника больницы в Брянской области находятся под подпиской о невыезде после того, как их заподозрили во внесении в единую систему о вакцинации населения ложных сведений о привитых людях – при этом якобы использованная вакцина уничтожалась, сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону. По данным следователей, в период с мая по июль 2021 года программист Сельцовской городской больницы совместно со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ медучреждения внесли в систему заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации от коронавируса нескольких десятков жителей Брянска и Брянской области, «повысив тем самым риск ее распространения», передает РИА «Новости». Сотрудники больницы, считают в СК, делали это по предложению местного жителя, за деньги, он задержан как посредник. В данный момент «все четверо находятся под подпиской о невыезде, в содеянном они сознались и раскаялись». Ситуация возмутила губернатора региона Александра Богомаза. На заседании оперативного штаба по COVID-19 он заявил, что кроме того, что сотрудники больницы делали «левые» справки, они еще и уничтожали вакцину, «якобы прививали людей». По мнению губернатора, наказание за такие действия должно быть «по всей строгости закона, по верхней планке». Ранее в Москве задержали продавцов поддельных медотводов от вакцинации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Участок отремонтированной набережной за десятки миллионов рублей обрушился в Сочи 23 июля 2021, 19:35

В поселке Лео Лазаревского района Сочи смыло в море после сильного шторма отремонтированную за 55 млн рублей набережную. Набережная пляжа в Лазаревском районе, где случилось ЧП, была реконструирована в 2017 году. На проектирование и строительство волноотбойника было выделено 35 млн из городского бюджета, остальные 20 млн вложиди местные бизнесмены, передает «Сочи 24». В итоге набережную сделали за 55 млн рублей, однако она разрушилась. Брусчатка ушла под землю, постройки на берегу пришли в негодность. Ранее Сочи подвергся мощному «гидроудару» – из-за аномального ливня оказались затоплены несколько кварталов, прерывали работу аэропорт и железнодорожный вокзал, пляжи. Из-за последствий ливней был объявлен режим ЧС. Минфин США предупредил Конгресс об угрозе дефолта 24 июля 2021, 04:26

Если не повысить потолок госдолга после 31 июля, США грозит дефолт, говорится в письме министра финансов страны Джанет Йеллен к Конгрессу. Как указала Йеллен, 1 августа уровень задолженности достигнет законодательно установленного максимума. Если до 2 августа не поднять потолок госдолга или не приостановить лимит, минфин должен будет «начать принимать определенные дополнительные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт США по их обязательствам», передает ТАСС. В таком случае к 1 октября возможности американского правительства выплачивать долги могут быть серьезно подорваны, так как на этот период запланированы серьезные бюджетные расходы. Йеллен предупредила, что дефолт «нанесет непоправимый ущерб экономике» страны. Подчеркивается, что в прошлом экономика страдал даже от «одной лишь угрозы» дефолта. Так, например, было в 2011 году, когда кредитный рейтинг США понизили впервые в истории. «По этой причине ни один президент или министр финансов ни от одной из партий никогда не допускал даже мысли о дефолте США по каким-либо из обязательств», – заявила она. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что письмо Йеллен – «стандартная практика для министра финансов, когда должен быть вновь продлен потолок госдолга в конце месяца». Она подчеркнула, что это «не то же самое, что дефолт, который ни разу не имел места в истории» США, речь идет о «повышении или продлении потолка госдолга». Псаки напомнила, что при двух предыдущих администрациях «министры финансов направляли около 50 писем на Капитолийский холм на тему потолка госдолга». Кроме того, она отметила, что законодатели «поднимали и замораживали потолок госдолга почти 80 раз». Напомним, бюджетное управление Конгресса США спрогнозировало дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов в 2021 финансовом году (начался 1 октября 2020 года) на уровне 3 трлн долларов. РФС назначил Карпина главным тренером сборной России по футболу 23 июля 2021, 20:09

Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС). Контракт со специалистом, который тренирует «Ростов», рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В течение ближайшего полугода 52-летний тренер будет совмещать работу в сборной и клубе, говорится на сайте РФС. «Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», – заявил глава РФС Александр Дюков. Карпин выразил благодарность РФС за доверие и отметил, что его главная задача – обеспечить попадание сборной на чемпонат мира 2022 года. «Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду – большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», – добавил Карпин. Карпин руководит «Ростовом» с 2017 года. В его тренерском послужном списке также значатся московский «Спартак», «Мальорка» и «Торпедо» Армавир. В качестве игрока Карпин выступал за сборную России, московский «Спартак», испанские «Сельту», «Валенсию» и «Реал Сосьедад». За сборную России Карпин провел 72 игры и забил 17 голов. Ранее российский футбольный союз выбирал тренера сборной России из трех кандидатов. В список входили Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев. Предшественник Карпина на посту главного тренера Станислав Черчесов ушел с должности 8 июля после провального выступления сборной на чемпионате Европы – 2020.