Белоруссия озвучила сценарий учений «Запад-2021»

Замысел совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» предполагает обострение международной обстановки и возможное развязывание агрессии против Союзного государства Белоруссии и России, заявил глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии – первый замминистра обороны Виктор Гулевич.

«При его разработке (замысла) использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства», – отметил Гулевич, передает ТАСС.

По его словам, в основу замысла положен сценарий «возникновения кризисной ситуации нарастания и возникновения конфликта, связанной с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку».

Гулевич также уточнил, что учения «Запад-2021» носят сугубо оборонительный характер. «Совместное стратегическое учение «Запад-2021» – это учение оборонительного характера, подтверждающее курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Российской Федерацией», – отметил глава белорусского Генштаба.

Учения «Запад-2021» пройдут 10-16 сентября на полигонах России и Белоруссии. В июле министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер.