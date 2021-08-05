В Раде заявили о катастрофе для украинцев из-за Зеленского

Политолог заявил о «гранатном» периоде в истории Украины

«Сейчас для простых граждан страны действует одно законодательство, а для участников боевых действий в Донбассе – другое. Они часто уходят от ответственности за свои преступные действия», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко, комментируя задержание мужчины, угрожавшего взорвать гранату в здании правительства Украины.

«После событий 2014 года на Украине начался так называемый гранатный период, потому что на руках у граждан оказалось огромное количество незарегистрированного оружия, которое хлынуло из зоны боевых действий в Донбассе», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

По его мнению, это не только повысило криминогенную обстановку в стране, но и сделало ее особо жестокой. «По аналогии с принципом Чехова о ружье, которое обязательно выстрелит, граната, находящаяся у кого-то в кармане, рано или поздно также взорвется», – пояснил эксперт.

Скачко указал, что более 300 тыс. человек, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе, во-первых, не могут найти работу, во-вторых, не хотят ее искать. «Поэтому они стали массой, которой питаются как парамилитарные структуры, так и криминалитет. А тем, кому не удалось закрепиться ни в первой, ни во второй сфере, пытаются решить свои проблемы с помощью пистолетов и гранат, даже если речь идет о бытовых конфликтах», – полагает политолог.

При этом на Украине сложилась ситуация полной безнаказанности для участников боевых действий в Донбассе. «По большому счету, для простых граждан действует одно законодательство, а для участников боевых действий в Донбассе – другое. Не секрет, что многие «патриоты» уходят от наказания за свои преступные действия», – указал эксперт.

Он также обратил внимание на тот факт, что в ходе задержания «АТОшника с гранатой все участники процесса говорили на русском языке». «Это естественное отражение лингвистической ситуации как в зоне боевых действий, так и на всей территории Украины. Среди воюющих около 80% – это выходцы из русскоязычных регионов. В условиях нищеты и прессинга пропаганды о российской угрозе люди находят заработок именно на войне», – уточнил собеседник.

Кроме того, политолог не исключает вероятности того, что «гражданину, вошедшему в здание правительства с гранатой, удалось проникнуть туда из-за того, что среди охраны кабмина были люди, являвшиеся такими же участники войны, как и он».

«Посмотрим, чем закончится эта история. Кабинет министров – это все-таки государственное здание, и в случае нападения охрана должна открыть огонь по злоумышленнику. Удивительно, но в этой ситуации, как мы видим, поступили иначе. Теперь, вероятно, украинские власти постараются замять этот инцидент. Я думаю, все спустят на тормозах. Может быть, не сейчас, но через какое-то время точно. Вначале поиграют в державную суровость, а потом отпустят этого человека», – заключил Скачко.

Ранее глава национальной полиции страны Игорь Клименко заявил, что угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины мужчина задержан, он был участником боевых действий в Донбассе, боеприпас в его руках был боевым.

«Только что закончили специальную операцию по обезвреживанию гражданина. Он будет подозреваемым, прокуратура примет решение. Ситуация не стандартная, потому что это был участник АТО (спецоперации в Донбассе), который прошел боевые действия, был два раза ранен, в том числе у него была черепно-мозговая травма. Он совершил это преступление из-за того, что такие у него сложились обстоятельства», – заявил Клименко.

Он также сообщил, что полиция возбудит дело против захватившего здание кабинета министров Украины в Киеве по четырем статьям, в том числе по самой тяжелой – «захват заложников», предусматривающая наказание в виде лишения свободы до 15 лет. При этом глава Нацполиции отметил, что у мужчины была боевая граната, «которая могла нанести вред и людям, и государственному зданию».

Клименко добавил, что переговоры с захватившем здание правительства вел его друг, тот и уговорил его сдаться. Они велись около десяти минут. Затем спецназ вывел мужчину из здания.

В среду утром мужчина, угрожающий взорвать гранату, прошел в здание правительства Украины. Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. По данным СМИ, захватчик оказался бывшим бойцом националистического батальона «Айдар», в прошлом он перенес контузию, оружие в его руках, скорее всего, боевое. Позже в здании кабмина Украины была начата спецоперация, мужчину задержали.

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