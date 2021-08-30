Стало известно о стрельбе американских военных по мирным жителям после взрывов в Кабуле

Множество из числа погибших при теракте в афганской столице являются жертвами обстрела американских военных, открывших огонь по толпе сразу после взрыва, сообщают СМИ.

«Американцы стреляли по афганцам после взрыва у Abbey Gate (юго-восточные ворота Кабульского аэропорта) 26 августа. Значительная часть погибших – жертвы огня военных США, а не взрыва террориста-смертника», – заявил журналист и военный репортер Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографию одного из пострадавших афганцев – Мухаммада Джамиля. Тот получил пулевое ранение в голову и сейчас находится в реанимации.

«Его брат говорит, что сразу после взрыва американские солдаты открыли огонь по толпе. Стреляли в голову и грудь», – уточнил Поддубный.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале также сообщил, что найдены свидетели стрельбы американцев по невооруженным людям.

«Раненые и врачи кабульских больниц говорили, что стрельба действительно велась, но со стороны американских военных, охраняющих внутренний периметр аэродрома. Если верить этим свидетельствам, то получается, что военные США из опасений прорыва зоны безопасности другими смертниками открыли огонь на поражение по безоружным людям», – отметил Коц в статье.

В понедельник американский чиновник сообщал, что по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет, большую часть из них перехватила система ПРО.

Позже СМИ сообщили, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта. О потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что обстрел провели боевики «Исламского государства*» (признано террористическим и запрещено в России), чтобы подорвать авторитет талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России).

До этого возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».