Москва назвала восстановление Афганистана «делом совести» стран НАТО

Странам коалиции НАТО, которые участвовали в операции в Афганистане, придется заниматься восстановлением республики, это дело их совести, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Да, придется всем состоятельным странам мира собираться и вместе с представителями новых властей Афганистана обсуждать вопросы восстановления экономики и социальной сферы. В первую очередь это, конечно, касается тех стран, которые стояли там армиями в течение 20 лет и натворили то, что мы с вами видим. Это дело чести и совести этих стран, чтобы исправить хотя бы часть тех ошибок, которые они натворили», – передает РИА «Новости» слова Кабулова.

Он также заявил, что Москва призывает Запад не замораживать финансовые активы новых властей Афганистана. «Я хочу сказать вот о чем: если наши западные коллеги действительно пекутся о судьбах афганского народа, то не надо создавать ему дополнительные проблемы в виде замораживания золотовалютных запасов афганского государства, хранящегося в банках США, открыть гуманитарные коридоры для поставок населению этой помощи, то есть не создавать дополнительный стимул для людей для бегства из страны», – сказал Кабулов в эфире канала «Россия 24».

Также Москва призывает принять меры для предотвращения обвала национальной валюты Афганистана. «Надо разморозить авуары афганского правительства в США. Это необходимо не для того, чтобы передать деньги талибским властям. Ни в коем случае. Эти средства нужны, чтобы поддержать курс национальной валюты, который обваливается. Потому что любой обвал национальной валюты ведет к негативным экономическим последствиям. Это во-первых. Во-вторых, надо будет собирать представительную международную конференцию, которая будет обсуждать, именно какие проекты надо решать», – сказал он.

Кабулов подчеркнул, что это не только приоритет России, но очень многих других государств. «Мы должны не просто клеймить и осуждать производство наркотиков на территории Афганистана – мы должны предлагать конструктивную альтернативу, поддержанную соответствующими финансово-экономическими инструментами», - подчеркнул дипломат.

Кроме того, Кабулов добавил, что угроза увеличения наркотрафика из Афганистана реальна. «Это не должно быть, как в последние 20 лет, когда риторика была очень громкая и многообещающая, а на выходе мы получили кошмарный рост наркопроизводства», – сказал Кабулов.

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