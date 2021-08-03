Госдеп предупредил об угрозе начала гражданской войны в Афганистане

Соединенные Штаты опасаются, что действия радикального движения «Талибан» (запрещено в России) могут привести к гражданской войне в Афганистане, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Если они (талибы) попытаются нарушить то, о чем они говорили, тогда они станут международным изгоем. Они не будут пользоваться поддержкой своего народа, они не будут пользоваться поддержкой международного сообщества. Обеспокоенность всех нас, одна из многих обеспокоенностей заключается в том, что результатом будет гражданская война, во время которой афганский народ не будет в состоянии обеспечить безопасность, которой он заслуживает», – приводит текст заявления ТАСС.

«Их (запрещенной в России террористической организации «Талибан» – прим. ВЗГЛЯД) действия будут говорить громче, чем слова. Они продолжают участвовать в [мирных переговорах в] Дохе. Мы будем следить за их действиями. Они сказали, что видят пользу от [мирного] урегулирования на основе переговоров», – добавил Прайс.

При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента подчеркнул, что прогресс переговоров в Дохе «идет слишком медленными темпами». «Они [переговоры] не достигли того, чего мы в конечном итоге хотели бы добиться», – указал дипломат.

«Повторюсь, мы будем судить их по их действиям, их действия на сегодняшний день направляют другой сигнал, но мы собираемся продолжать делать все возможное, чтобы способствовать активизации и организации этих дипломатических усилий. <…> Только дипломатическим путем мы сможем добиться стабильного, безопасного и мирного Афганистана», – пояснил он.

Ранее СБ ООН принял заявление в связи с наступлением талибов в Афганистане. Во вторник боевики запрещенного в России и признанного террористическим движения «Талибан» захватили здание регионального государственного телерадиоцентра в городе Лашкаргах – центре провинции Гильменд. Днем ранее талибы попытались взять штурмом тюрьму в Лашкаргахе. В минувшее воскресенье Евросоюз пригрозил Афганистану изоляцией в случае военного захвата власти талибами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.