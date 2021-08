На чиновников в Бурятии завели дела после жалоб Путину на свалку 3 августа 2021, 11:48 Текст: Наталья Ануфриева

Следователи завели уголовные дела на должностных лиц минприроды Бурятии и регоператора по обращению с отходами после жалобы жителей поселка Селенгинск на несанкционированную свалку, сообщила пресс-служба Следственного комитета. В сообщении на сайте ведомства указывается, что были возбуждены уголовные дела «в отношении сотрудников регионального оператора по обращению с отходами, а также должностных лиц республиканского министерства природных ресурсов и экологии, администрации района и сельского поселения по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)». По данным следствия, на земельном участке в «Клюквенной пади» Селенгинского района образована свалка, граничащая с лесом и не огороженная надлежащим образом, из-за чего прилегающая территория загрязнена разлетающимся от ветра мусором. Кроме того, с февраля региональным оператором заключен договор подряда по вывозу твердых коммунальных отходов на территории района с индивидуальным предпринимателем, который не заключил договор аренды этого мусорного полигона. При попустительстве должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления, он стал незаконно складировать мусор на грунтовой дороге за территорией свалки. «Такое неправомерное размещение отходов привело к их тлению, возгораниям с распространением дыма в строну жилого сектора, что повлекло нарушение прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья и защиты окружающей среды», – указывается в сообщении СК. Следователи запросили данные из региональной диспетчерской службы Авиалесоохраны, согласно которым только с апреля 2021 года зафиксировано 28 возгораний мусора на данной несанкционированной свалке. Устанавливаются виновные из числа сотрудников профильного министерства, муниципалитетов и компании регионального оператора. Напомним, на «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным обращались жители различных регионов страны с проблемами по ликвидации мусорных завалов, среди них было обращение и из поселка Селенгинск. Ранее РЭО стал единым оператором систем учета отходов в России. Напомним, реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

Роднина высказалась о скандале с Тимановской 2 августа 2021, 13:31

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Этот скандал не красит ни Олимпийские игры, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку, поскольку идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка Ирина Роднина, комментируя инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину. «То, что Тимановскую заявили на другую дистанцию, к которой она не готовилась – это внутреннее дело команды. Такие случаи бывали и раньше. При этом никто достоверно не знает, насколько тактичным или нетактичным был разговор со спортсменкой, когда ей поменяли дистанцию», – сказала чемпионка мира и Олимпийских игр по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина. «Поэтому сделать какой-то вывод из этой ситуации сложно», – отметила собеседница, добавив, что ей известны лишь заявления Тимановской и решение НОК Белоруссии. «Мы не знаем позицию команды и Федерации легкой атлетики. Неизвестно, с каким заданием и позицией спортсменка ехала на Олимпиаду. В любом случае переговоры между спортсменами и руководством в подобных ситуациях всегда очень нервные и напряженные для всех сторон», – уточнила Роднина. При этом она указала на политизацию инцидента. «Мы всегда говорим о том, что спорт находится вне политики, но, увы, политика всегда была частью спорта независимо от желания спортсменов», – констатировала Роднина. Какое решение в данном случае примет МОК – предположить сложно, признает спортсменка. «В последнее время МОК нередко принимает спорные решения. Но этот инцидент не красит ни Олимпийские игры в Токио, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку. Все это идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – полагает Роднина. «Особенно, когда к стандартному олимпийскому лозунгу «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе». Все борются за чистоту олимпийского движения, но, к сожалению, это не всегда получается», – заключила она. Ранее глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской. Сообщалось, что белорусские дипломаты присутствовали в аэропорту Токио 1 августа для оказания легкоатлетке Кристине Тимановской возможной консульско-правовой помощи, но не смогли получить у японской стороны подробности, в связи с чем посольство обратилось с официальной просьбой о предоставлении информации. Тем временем телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. CAS отклонил запрос легкоатлетки Тимановской на допуск к Олимпиаде 2 августа 2021, 17:53

Фото: Vegard Wivestad/Zuma/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища. Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

Семеро человек, пострадавших в результате ЧП на комбинате «Каменский» в Ростовской области 29 июля, умерли, сообщил источник в правоохранительных органах региона. «Скончался седьмой пострадавший в результате ЧП», – рассказал он ТАСС. Также он сообщил, что следователи СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. «Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», – добавил источник. В воскресенье власти Ростовской области заявили о четырех погибших во время взрыва на химкомбинате. Ранее сообщалось, что на предприятии химкомбината «Каменский» вечером в четверг произошел взрыв и пожар во время заполнения емкостей. Предприятие занимается производством оружия и боеприпасов. Несколько работников предприятия получили ожоги.

Фото: Ting Shen/Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

США направили России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за окончания действия виз, заявил в интервью The National Interest посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», – передает его слова РИА «Новости». В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок. Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ». Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств. Хулиганы в Екатеринбурге начали расставлять «ловушки» для людей на самокатах 2 августа 2021, 15:48

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В Екатеринбурге девушка на самокате упала и получила травму из-за троса, натянутого поперек велодорожки, это не единственный случай, сообщили жители Академического района города. «Девушка каталась на самокате. Никого не трогала. И тут такое. Кто-то натянул трос. Девушка не увидела его и налетела. Пришлось вызывать скорую», – рассказала жительница района Анна Лудинина Ura.ru. Она добавила, что полученные девушкой травмы не угрожают ее жизни, нет никаких серьезных переломов. Лудинина пояснила, что в последнее время в Екатеринбурге становится все больше таких случаев. В региональном УМВД воздержались от комментариев. Подобное происшествие произошло в квартале одного из жилищных комплексов Екатеринбурга. Мужчина на самокате налетел на трос, перевернулся и ударился головой о плитку. В июле в Москве самокат насмерть сбил ученого-биолога, правнука поэта Федора Тютчева, 80-летнего Ивана Пигарева. Российские синхронистки сменили купальники с медведями на ОИ на костюмы с балалайками 2 августа 2021, 16:14

Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко сменили на Олимпиаде купальники с медведями, которых запретили в ВАДА, на купальники с балалайками, сообщили спортсменки. Синхронистки под программу подготовили купальники с изображением медведей, но из-за санкций ВАДА их пришлось изменить, так как медведь символизирует связь с Россией, упоминание которой на Играх запрещено, передает ТАСС. «У нас теперь не медведи, а балалайка. Медведей запретили, зато балалайку оставили», – сказала Ромашина. После выступления в произвольной программе предварительного раунда пара российских спортсменок заняла первое место. Техническая программа предварительного раунда у дуэтов пройдет 3 августа. Ромашина – пятикратная олимпийская чемпионка, в случае победы на Олимпиаде в Токио она установит рекорд по числу золотых медалей на Играх в дисциплине. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявлял, что причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет. Госдеп заявил о «неправильных» высказываниях Антонова о высылке дипломатов 2 августа 2021, 23:24

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24 российским дипломатам покинуть США якобы «неправильны». «Позвольте мне, во-первых, ответить на высказывания посла Антонова в интервью, но его характеристики ситуации неточны, неправильны. Трехлетний лимит действия виз российских [дипломатов] – в этом нет ничего нового. Когда виза заканчивается, как ожидается, данные лица покидают страну или запрашивают продление», – приводит слова Прайса ТАСС. Ранее в понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами. В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок. Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ». Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США. Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств. Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков 2 августа 2021, 16:20

Фото: "Улица разбитых фонарей"

Текст: Елена Мирошниченко

Советский и российский актер Анатолий Рудаков умер на 72-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус, сообщил портал «Кино-Театр.ру». Рудаков родился 24 июля 1950 года в Белоруссии. В 1975-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Работал на киностудии «Ленфильм». Он известен по фильмам «Трое в лодке, не считая собаки», «В поисках капитана Гранта», «Елки 1914», сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Мастер и Маргарита».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью, что киевские власти дождутся момента, чтобы «вернуть Крым» и предупредил, что России стоит ожидать «камней с неба». «Как писали во время аннексии, «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» – пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», – сказал Кулеба в интервью на YouTube-канале «Кисельные берега», передает РИА «Новости». По его словам, «возвращение» Крыма – вопрос времени. Он сравнил ситуацию между Россией и Украиной с ситуацией спора между Францией и Пруссией. Франция лишилась региона из-за франко-прусской войны, но через несколько десятилетий вернула его. «Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию», – пояснил он. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Тренер рассказал о подозрительном поведении Тимановской в Токио 2 августа 2021, 12:20

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская во время Олимпийских игр в Токио выделялась своим поведением среди других спортсменов: она уединялась и не хотела общаться, сообщил главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич. «Было видно, что что-то с ней происходит. И мы руководителю делегации нашей докладывали, что обстановка непростая здесь, пандемия, мы каждый день сдаем анализы, у нас, в общем, все непросто. Но все равно тот факт, что она выделялась своим поведением... То она уединялась, то она не хотела общаться. И вы знаете, молодой коллектив – его не обманешь. Нам уже поступали сигналы: что-то с девочкой творится, и потом что-то там произошло, связанное с заявкой на вид», – передает РИА «Новости» слова Моисевича в эфире телеканала ОНТ. По словам тренера, то, что кандидатуру Тимановской подали для участия в эстафете 4х400 метров, вызвало у нее «какую-то реакцию», при этом Моисевич отметил, что у белорусской сборной в этой эстафете сложилась «непростая ситуация». «И для того, чтобы дальше, наверное, не травмировать человека, сохранить его – мы видели, что все-таки завтра ей бежать 200 метров и она не готова бежать 200 метров... было принято решение отправить ее с частью делегации, которая... уезжала, домой, и там спокойно оценить, разобраться, что происходит», – пояснил главный тренер. «Вообще здесь странно. Мы даже не ожидали, но уже когда сопоставили все эти моменты, понимаем, что, наверное, что-то ею уже планировалось», – добавил Моисевич. Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. Грузия потребовала отказаться от термина «Южная Осетия» 2 августа 2021, 14:51 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Грузия в понедельник заявила, что международные партнеры должны отказаться от термина «Южная Осетия», заменив его на «Цхинвальский регион», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе на внеочередной сессии парламента при обсуждении вопросов «деоккупации» и взаимоотношений России и Грузии, заявил, что «употребление термина «Южная Осетия» противоречит конституции Грузии». «Этот термин – пережиток сталинского прошлого, – сказал он. – Он впервые появился в документах в 1924 году. На территории бывшего СССР повсеместно восстанавливаются прежние названия. Доставшийся в наследство от СССР термин «Южная Осетия» не должен употребляться международными партнерами». «Должен употребляться соответствующий нашей конституции термин «Цхинвальский регион», – призвал Николоз Самхарадзе. После войны-2008 Южную Осетию и Абхазии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия. Российские подлодки в Атлантике напугали британских военных 2 августа 2021, 15:37

Фото: Олег Кулешов/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Британские военные испугались глубоко погрузившихся российских подводных лодок проекта «Борей», выполняющих «зловещие задачи» в Атлантическом океане, передает британская газета The Sun. Как отмечает издание, чаще всего российские субмарины не ныряют глубже 400 метров, в этот раз они решили погрузиться более чем на 500 метров, это вызвало беспокойство и у британских военных. Эксперт Брюс Джонс заявил, что это не первый случай за последние месяцы, когда действия Москвы «вызывают тревогу», сообщает РИА «Новости». «Об этом свидетельствует недавнее наращивание военного потенциала на границе с Украиной. А последние их действия могут быть направлены на то, чтобы «подразнить» НАТО и заставить членов альянса понервничать. Но это определенно означает эскалацию, и теперь они, похоже, делают ставку на глубоководные операции», – приводит его слова издание. Ранее газета писала, что в Британии для защиты участников саммита G7 создали «стальное кольцо», включавшее в себя 400 сотрудников спецслужб, три конвертоплана и военные корабли, среди которых даже был авианосец «Принц Уэльский». Утверждается, что поводом стали опасения из-за российской подлодки, которая патрулировала побережье графства Корнуолл, где и проходила встреча. Ранее в Британии испугались «леденящего кровь» российского танка. Новый российский плавающий танк «Спрут» способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае нападения на Украину. Драка с участием ста человек произошла на рынке в Ростове-на-Дону 2 августа 2021, 12:49

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Утром в понедельник в Ростове-на-Дону произошла массовая драка между торговцами на ярмарке, сообщила компания-организатор площадки «Донская торговая компания». «Одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников, всего около 100 человек. Произошла драка», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Охрана рынка не сумела остановить дерущихся, они вызвали полицию и Росгвардию, после чего беспорядки остановились. Сейчас на месте работает полиция, проводится разбирательство, опрос участников и очевидцев. О пострадавших не сообщается. В субботу в центре Москвы полиция задержала около 50 человек после массовой драки со стрельбой в магазине «Ашан» в торговом центре «Тройка». Газпром решил не бронировать допмощности для транзита через Польшу и Украину 2 августа 2021, 15:30 Текст: Елизавета Булкина

Компания «Газпром» не стала бронировать на четвертый квартал дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу, следует из данных венгерской торговой платформы RBP. Всего на аукционе по украинскому транзиту на этот период разместили дополнительные 9,8 млн кубометров газа в сутки. Газпром также не забронировал мощности, предложенные в том же объеме на первые три квартала 2022 года, передает РИА «Новости». Не забронировала корпорация дополнительные ресурсы для транзита топлива через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на следующие четыре квартала. Отмечается, что Газпром не стал участвовать в торгах, так как пока мощностями обеспечен и при этом имеет возможность дополнительного бронирования на будущих аукционах. Ранее сообщалось, что Киев готов вести переговоры с Газпромом о продолжении после 2024 года транзита газа через украинскую территорию и считает неуместным диалог по данному вопросу с Германией. Госдеп объяснил ограничение работы российских дипломатов в США 3 августа 2021, 02:31

Фото: кадр CNN

Текст: Антон Никитин

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран. Прайс выступил с утверждением, что действия Госдепартамента США от 2 марта и 15 апреля якобы «были ответом» и, по мнению Вашингтона, преследовали цель по «привлечению России к ответственности за ряд угроз нашим (американским – прим. ВЗГЛЯД) интересам», передает ТАСС. «Мы не [преследовали цель] эскалации ситуации, не искали эскалации. Это был ответ российскому правительству за вредоносные действия», – утверждает дипломат. «Мы продолжаем верить, что в нынешнее время есть необходимость открытых каналов связи между нашими правительствами, в том числе посредством посольств. Продолжим оценивать ситуацию и сообщим о развитии событий», – заявил глава пресс-службы Госдепа США. «На прошлой неделе мы объявили, что Госдепартамент ограничит длительность командировок большинства прибывающих дипломатических и консульских сотрудников в США максимум пятью годами. Конечно, это не касается всех [иностранных] миссий, – сказал Прайс. – Ограничение длительности [командировок] помогает нам сбалансировать взаимосвязь двустороннего утверждения дипломатов <…> в США и для американских дипломатов за рубежом». На вопрос о том, почему в отношении российского посольства действует трехлетний лимит, представитель Госдепа ответил: «Я не могу комментировать, является [ли] это [ограничение] уникальным для российских дипломатов или нет». «Они [российские дипломаты] могут запросить продление [длительности командировок в США]. <…> Все запросы будут рассматриваться на индивидуальной основе». – добавил он. При этом Прайс не согласился с тем, что подобная практика является своего рода возмездием России. Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны». В понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами. В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок. Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ». Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США. Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.