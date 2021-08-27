Женщина напала на священника в Ивановской области по приказу голосов

Местная жительница в Ивановской области по велению голосов атаковала священнослужителя в Свято-Никольском храме города Тейково, сообщили в региональном УМВД.

«Местная жительница сначала сидела на ступеньках храма. Потом зашла внутрь и набросилась на священнослужителя. Он получил незначительную резаную рану кисти, и ссадина на шее у него», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там пояснили, что женщина 1994 года рождения, ее задержали, проводится разбирательство.

«Вероятно, она будет передана врачам в связи с тем, что, как она поясняет, какие-то голоса ей велели это сделать», – указали в УМВД.

В мае женщина в американском городе Финикс пожаловалась службам, что слышит голоса, призывающие ее убить своих детей. Полицейские выехали в квартиру и обнаружили тела девятилетней девочки и семилетнего мальчика.