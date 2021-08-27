Политолог объяснила необходимость контроля выплат пенсионерам со стороны ЕР В ЕР призвали как можно скорее добиться реализации народной программы В «Единой России» предложили создать спецклассы для детей-спортсменов 27 августа 2021, 16:20 Текст: Елена Мирошниченко

В образовательные программы в каждом регионе нужно внести изменения, чтобы ускорить работу по созданию спортивных классов в школах, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в ходе открытия нового Дворца спорта в Калуге. По ее словам, строительство спортивной инфраструктуры должно повышать доступность прежде всего детского спорта. «Это должно переломить ситуацию, когда перед детьми, желающими заниматься спортом, стоит взаимоисключающий выбор: или спорт, или учеба. В результате, 6 из 10 подростков говорят о нехватке времени на занятия спортом из-за учебы», – приводит слова Шмелевой пресс-служба партии. Также она предложила для гармоничного совмещения образовательного и тренировочного процессов открывать в школах спортивные классы. «Если ребенок желает активно заниматься спортом, у родителей в каждом городе нашей страны должна быть возможность устроить его в школу, в которой есть специальные спортивные классы, учитывающие специфику совмещения учебы с тренировками и соревнованиями. Для этого в каждом регионе такие школы должны быть определены и подготовлены соответствующие изменения в их образовательных программах. Для таких детей может быть предусмотрено другое соотношение классной и внеклассной работы, более активное использование цифровых технологий в обучении», – сказала Шмелева. Напомним, по предложению Президента Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка «Единой России».

Путин отметил участие народа в подготовке программы «Единой России» 24 августа 2021, 17:43 Текст: Алексей Дегтярев

Предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР. «Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что ЕР необходимо взять на себя моральные обязательства и добиться выполнения предвыборной программы, и это огромная ответственность. Президент подчеркнул, что на правящей политической силе также лежит ответственность за все проблемы страны. «Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у «Единой России» получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране», – сказал Путин. Он пояснил, что проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу. «Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить», – указал российский лидер. Глава государства добавил, что считает необходимым как президент и гражданин внести в программу свои предложения для устойчивого развития страны и безопасности ее жителей. Шойгу назвал беспрецедентным решение выделить на авиацию 340 млрд рублей 24 августа 2021, 21:42 Текст: Елизавета Булкина

В России еще никогда не выделялось на региональную или малую авиацию таких сумм как 340 млрд рублей, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Что такое 340 млрд для нашей авиации? В том числе или в первую очередь для региональной или малой авиации? Таких денег никогда на этот проект и на эту тему не выделялось», – передает его слова ТАСС. По словам министра, сейчас объемы производства гражданской авиатехники недостаточны. «А параллельно с этим те, кто живет не только в Сибири - на севере, на Урале, на Камчатке, они знают, что с каждым годом все меньше и меньше самолетов Ан-2. Вертолетов Ми-2 вообще практически нет. Вертолеты Ми-8, которые в советское время Казанский вертолетный завод производил одну штуку в сутки – 365 вертолетов каждый год, и это не считая боевой техники и каких-то других вещей. И сегодня выделяются такие деньги», – отметил Шойгу. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Минтруд рассказал о сроках получения разовой выплаты пенсионерами 26 августа 2021, 15:50

Фото: Silas Stein.pa/picture-alliance/ТАСС

Более 30 млн пенсионеров, которым перечисляют пенсию на карту, получат единовременную выплату уже в конце следующей недели, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. «На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30 млн 700 тыс. человек», – сказал Котяков на совещании «Единой России» по реализации указа президента «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», передает РИА «Новости». Он уточнил, что те граждане, кто получают пенсию с помощью доставки на дом, – это 12,7 млн человек – получат единовременную выплату с 3 сентября одновременно с выплатой пенсии. Между тем секретарь генсовета «Единой России» и спикер Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что депутаты фракции в регионах проконтролируют осуществление выплат, «чтобы снимать все проблемы еще на старте», сообщается на сайте ЕР. «Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие; те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды; а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», – заявил Турчак, обращаясь к Котякову. Глава генсовета партии подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключатся также штабы общественной поддержки в субъектах России. «В рамках штабов общественной поддержки [необходимо] канал коммуникаций выстроить, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил президент», – сказал Турчак. Он напомнил, что большинство предложений, поступивших в народную программу «Единой России», касались благополучия и повышения качества жизни людей, а одним из ключевых приоритетов стала забота о людях старшего поколения. «Во время пандемии люди пожилого возраста столкнулись с дополнительными трудностями, поэтому для оказания оперативной поддержки президент на встрече с «Единой Россией» поручил произвести единовременную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей», – заключил Турчак. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, ее получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Медведев призвал «поставить точку» в вопросе газификации участков по программе «до забора» 24 августа 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо поставить точку в теме газификации земельных участков граждан, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии. «Одна из идей, которую сейчас обозначил [президент] Владимир Владимирович Путин – это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями», – цитирует Медведева РИА «Новости». Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Мать мальчика-аутиста раскрыла подробности драки в метро Москвы 25 августа 2021, 13:59 Текст: Алексей Дегтярев

В распространенной в соцсетях записи драки в метро Москвы из-за ребенка-аутиста есть признаки монтажа, сообщила мать мальчика Анна С. «Там обрезаны куски, очень сильно. Там не видно основной части конфликта – например, как ведет себя мама подростка, которая начала с нами конфликтовать. Нету удара в голову, который получил мой муж и в результате которого он ударился затылком о стену вагона, – именно с него началась драка», – сообщила женщина «Газете.ру». Она пояснила, что полную видеозапись увидела в первом отделе ОВД на Московском метрополитене. По ее словам, супруг пришел ей на помощь, когда нападавшие схватили Анну за волосы. После конфликта у нее остались синяки на руках, а также болит кожа на голове в местах, где ее таскали за волосы. Супруг получил травмы более серьезного характера. «Он старается не жаловаться, но говорит, что очень болит нос», – сказала собеседница издания. По ее мнению, мужчина мог получить сотрясение мозга в результате удара в голову. В травмпункте на улице Академика Семенова, куда семья обратилась сразу после происшествия, проверять его отказались. «Врач просто не стал проверять мужа на наличие сотрясения – сказал, что он не нейрохирург», – добавила она. По словам Анны, полиция не проявляет никакой активности для защиты интересов семьи. Со следователем они еще не разговаривали, а дать подробные объяснения инспектору ОВД по метрополитену ей удалось только через два дня после происшествия. Там же ей сообщили, что предполагаемые нападавшие написали заявление о нанесении побоев. Ранее СМИ сообщили, что парень в вагоне сел на 12-летнего ребенка с аутизмом, родители мальчика сделали ему замечание. После этого между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Рядом с молодым человеком также находились две девушки, которые накинулись на мать ребенка. Эксперт назвал главные итоги съезда «Единой России» 24 августа 2021, 21:59 Текст: Анна Куликова

«Единая Россия» подтверждает свою лидирующую роль и задает выборную повестку. ЕР точно не свалилась в прокрустово ложе популизма, поэтому все прозвучавшие на съезде заявления носят обоснованный характер, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела второй этап съезда, на котором выступил президент Владимир Путин. «Съезд «Единой России» стал кульминационной точкой для всей избирательной кампании, потому что ЕР и президент Владимир Путин задают основную повестку кампании в целом», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По словам эксперта, сейчас основные ожидания избирателей связаны с ответом на социально-экономические проблемы и с запросом на эффективную власть. «Социальная поддержка и заявление о том, что национальная идея – это крепкая и благополучная семья, – очень важный идеологический и ценностный сигнал для всей страны. Медицина, образование, помощь семье – это ключевая социальная тематика. Также уделено внимание проблематике, связанной с поддержкой старшего поколения и пенсионеров. Это же касается защиты сувернитета России и эффективности власти», – отметил социолог. «Прозвучавшие на съезде заявления не были банальными призывами к справедливости или безосновательными лозунгами. Обычно этим грешат лидеры некоторых партий, обещающие в случае прихода к власти все изменить к лучшему. Но они не отвечают на вопрос о том, как это сделать. В случае с ЕР ситуация совершенно иная, что отражено в народной программе партии», – заключил Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела завершающий этап своего предвыборного съезда. Главным событием мероприятия стало выступление президента России Владимира Путина. В своей речи глава государства назвал защиту суверенитета страны общим долгом. Также он предложил провести новую программу переселения из аварийного жилья и запретить списание соцвыплат по исполнительному производству. Кроме того, выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры, а пенсии проиндексируют выше инфляции. Президент четко сформулировал новую национальную идею. «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего... Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как можно больше детей», – сказал Путин. По итогам съезд утвердил программу, с которой ЕР пойдет на выборы. На первом этапе съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Путина в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Политолог объяснила высокую публичную активность губернатора Волгоградской области 26 августа 2021, 17:55 Текст: Елена Лексина

«Прямое общение власти с избирателями – очень правильный формат взаимодействия, который позитивно воспринимается гражданами», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя рекомендацию главы Волгоградской области Андрея Бочарова кандидатам от «Единой России» проводить предвыборную кампанию, общаясь с людьми. «Высокая публичная активность губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова связана с тем, что он возглавляет региональный список от «Единой России» на выборах в Госдуму», – отметила директор департамента новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына. По ее словам, у Бочарова высокий авторитет в регионе. Она напомнила, что в 2019 году на выборах главы региона он победил, набрав почти 77 % голосов. «Совершенно очевидно, что его рейтинг напрямую влияет на процент голосов, отданных за партию», – пояснила она. Политолог уверена, что губернатор Волгоградской области выбрал правильный формат взаимодействия с людьми. «Открытость, близость к людям и прямое общение всегда очень позитивно воспринимаются гражданами, потому что это демонстрирует сокращение дистанции между властью и народом», – указала Кислицына. Кроме того, эксперт убеждена, что это важный пример для других депутатов. В минувшие выходные губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую поездку по районам Волгограда, а также в Волжский и Городище, в ходе которой рекомендовал кандидатам в депутаты проводить предвыборную кампанию и формировать программу, общаясь с людьми. Об этом сообщается на сайте администрации региона. Маленькую девочку насмерть зажало дверью автобуса в Ярославле 27 августа 2021, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Трехлетняя девочка скончалась после того, как ее зажало в дверях автобуса в Ярославле, сообщила представитель департамента здравоохранения Ярославской области. Мэрия Ярославля сообщила, что инцидент произошел накануне днем на остановке «Улица Елены Колесовой». «В автобусе маршрута № 11 (перевозчик АО «ПАТП-1 г. Ярославля») при выходе из автобуса произошло зажатие ребенка в дверях. В результате пострадала девочка 2018 года рождения, которая была госпитализирована в реанимационное отделение областной детской клинической больницы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Представитель департамента здравоохранения Ярославской области сообщила, что ребенка оперировали практически до ночи. «К сожалению, ребенок скончался. Множественные травмы, несовместимые с жизнью», – сказала собеседница. По данным интернет-издания «Прогород», после того, как ребенка зажало, водитель, не заметив этого, начал движение от остановки, отчего девочка попала под колесо. Ранее в Норильске автобус протащил по дороге застрявшую ногой в дверях девочку. Путин призвал найти решения для каждого потерявшего заработок россиянина 24 августа 2021, 17:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться. Он поручил партии «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов. «Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться», – заявил Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок, и не может трудоустроиться. И здесь тоже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов», – сказал президент Глава государства подчеркнул, что надо добиться устойчивого и качественного роста экономики на долгосрочный период, передает РИА «Новости». По его словам, этап восстановления экономики уже практически завершен, есть некоторые детали, но в целом, страна на правильном пути. Конструктор завода «Севмаш»: В народной программе ЕР заложено создание инженерных школ 24 августа 2021, 21:23 Текст: Елена Мирошниченко

Партия «Единая Россия» предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, поэтому в программе партии заложена задача по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям, заявил главный технический руководитель по спецпроектам и вооружениям предприятия «Севмаш» Александр Спиридонов. «Партия предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, причем в высокотехнологичных отраслях. От «нефтяной иглы» мы уходим, в том числе при участии «Единой России». Нужно больше масштабных проектов – это наши рабочие места, наша зарплата», – приводятся его слова на сайте партии. Он подчеркнул, что для развития страны нужны инженеры различных специальностей. «Поэтому считаю важной зафиксированную в программе партии задачу по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям», – считает Спиридонов. Для развития производства необходимы профессиональные сотрудники и отраслевая модель подготовки рабочих, создание 3400 производственных помещений в наших колледжах и ПТУ. На эти цели в программе зафиксировано выделение 30 млрд рублей. Также Спиридонов рассказал, что охрана прав работников и стимулирование работодателей, которые заботятся о своих сотрудниках – одно из основных положений программы, которую «Единая Россия» предложит избирателям. Партия будет следить, чтобы Трудовой кодекс неукоснительно соблюдался в отношении работника. «Работа должна быть доступна. А в случае потери рабочий человек должен получить поддержку государства, помощь в трудоустройстве и профессиональном развитии. Нужно развивать закон «О занятости», чтобы появилась возможность найти работу на территории всей страны», – считает Спиридонов. Еще одним важным пунктом народной программы «Единой России» он назвал программу подготовки 50 тыс. мастеров производственного обучения. «Профессиональные навыки и повышение квалификации рабочего – это и есть рост его зарплаты. Считаю, что этот вопрос должен находиться под пристальным внимание государства. А МРОТ должен быть таким, чтобы человек мог прожить весь месяц, а не неделю», – заключил он. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин на съезде ЕР назвал защиту суверенитета России общим долгом 24 августа 2021, 20:19 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. «Единая Россия» идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. И это прежде всего сбережение народа России, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его достойной и безопасной жизни. Наш общий долг – надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед», – приводит его слова НТВ. По словам Путина, он рассчитывает на дальнейшую совместную работу ради благополучия граждан и процветания родины. Путин выступая на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал. «Мы вместе! За Россию!», - заключил Владимир Путин. «Единая Россия» приняла народную программу 24 августа 2021, 20:08 Текст: Елена Мирошниченко

Партия «Единая Россия» на съезде приняла программу, с которой пойдет на выборы, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Программу «Единой России» единогласно утвердили делегаты второго этапа съезда партии, который прошел в Москве 24 августа, говорится в сообщении на сайте ЕР. «Уважаемые коллеги, наша программа принята. Я вас поздравляю. Именно с этой программой мы пойдем на выборы. И я уверен, что мы сможем победить», – приводит его слова РИА «Новости». Затем Медведев объявил о перерыве в работе съезда. «Он у нас в этом году очень длинный, из трех этапов состоит. А третий этап, я надеюсь, пройдет уже в совсем уже таком мажорном настроении по итогам победы», – сообщил он. В народную программу партии поступили предложения от более чем 2 млн человек – ее коллективным автором является российский народ, отметил Медведев. «Предложения в народную программу партия собирала больше двух месяцев. На площадках «Единой России» состоялась серия онлайн-консилиумов, стратегических сессий, круглых столов. Свои инициативы очно и онлайн на сайт NP.ER.RU внесли эксперты, общественники, депутаты, жители регионов», – говорится в сообщении партии. Напомним, в Москве прошел второй этап Съезда «Единой России». На первом этапе Съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Владимира Путина в первую пятерку списка партии вошли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее президент Владимир Путин на съезде ЕР заявил, что предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России. Кузнецова рассказала о возвращении российских детей из Афганистана 24 августа 2021, 20:29 Текст: Алексей Дегтярев

Списки желающих вернуться из Афганистана на родину россиян составляет Министерство иностранных дел, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. В Афганистане находятся российские граждане и их дети, после захвата власти в стране движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) аппарат уполномоченной связался с российским МИД, сказала Кузнецова, передает ТАСС. «Стали уточнять информацию, сейчас мы с ними на связи. Уже есть информация о том, что есть российские граждане, которые хотят вернуться в Россию. Сейчас составляются эти списки. Если потребуется это участие, то мы, безусловно, его окажем, поэтому понимаем, что трудности могут возникнуть, но уже сейчас работа идет», – пояснила она. Ранее официальный представитель талибов заявил, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Сбивший ребенка в Москве таксист сбежал 27 августа 2021, 15:09 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве таксист сбил малолетнюю девочку и скрылся с места аварии, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД. «Во дворе дома № 44 на Федеративном проспекте водитель такси следовал задним ходом и совершил наезд на шестилетнюю девочку, после чего скрылся. Предварительно, у ребенка ушиб коленного сустава», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там пояснили, что девочка была с мамой, в момент наезда женщина и ребенок переходили дворовую проезжую часть. Ведется розыск водителя. В начале августа иномарка задавила младенца на пляже в Воронеже, правоохранители объявили водителя в розыск. Россияне оценили поднятые Путиным на съезде ЕР темы 25 августа 2021, 18:16 Россияне сочли поднятые президентом Владимиром Путиным на встрече с «Единой Россией» темы важными и значимыми, об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «У большинства участников фокус-групп (79%) сложилось положительное впечатление о выступлении президента на встрече с представителями «Единой России» 24 августа, 11% ответили, что впечатление было отрицательным, а 5% остались безразличны», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Большая часть участников фокус-групп (79%) отметили, что им было интересно смотреть выступление президента, 21% придерживаются противоположной точки зрения. Абсолютное большинство участников опроса (87%) считают поднятые главой государства темы важными и значимыми, 64% уверены, что Путин понимает их проблемы. При этом 75% опрошенных отметили, что президент говорил в своем выступлении честно и искренне, и только у 12% возникли сомнения по этому поводу. 84% респондента отметили, что глава государства обозначает свою позицию четко и понятно. Почти три четверти (74%) полагают, что большая часть задач, озвученных Путиным, будут в той или иной мере решены. 24% придерживаются обратной точки зрения. «Наибольшую поддержку россиян вызвали предложения о единовременной выплате пенсионерам, как работающим, так и неработающим, в размере 10 тыс. рублей (90%), о создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), развитии профилактических осмотров населения по всей стране для выявления людей, которым надо вовремя оказывать медицинскую помощь (89%), о внедрении современного оборудования и современных технологий в школах и в медицинских учреждениях (87%), а также выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16-17 лет (86%)», – указали во ВЦИОМ. Положительные эмоции при просмотре выступления президента на съезде партии 22 августа испытали 77% участников фокус-групп (надежду – 70%, доверие – 38%, уважение – 36%). Оценка проводилась в ходе всероссийского репрезентативного телефонного опроса, так и в ходе фокус-групповых дискуссий, посвященных данной встрече. Фокус-группы проводились в административных центрах и городах-миллионниках разных субъектов страны. Метод опроса – телефонное интервью со стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и другие обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ, подчеркнули во ВЦИОМ. В исследованиях приняли участие 138 респондентов – граждан России в возрасте 18 лет и старше. В опросе приняли участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет.