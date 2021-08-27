Сбивший ребенка в Москве таксист сбежал

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27 августа, пятница  |  Последнее обновление — 15:54  |  vz.ru
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За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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«Стук-стук-стук» как норма сообщества

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Сама оптика Цукерберга – двойные, тройные, четверные стандарты, преследование по нечетко определенному признаку, триумфальное торжество обратной силы Норм сообщества – это совершенно чекистская по своей сути штука. Подробности...

Однополярный мир закончился в Афганистане

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Спустя 20 лет генералам нового мирового порядка остаются жалкие ошметки американской мечты. Бегство из Афганистана грозит вернуть США в статус-кво той региональной державы, в котором она благополучно пребывала почти всю свою недолгую историю. Подробности...

Что ждать Москве от нового кандидата на пост канцлера ФРГ

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Олаф Шольц – действующий министр финансов правительства Меркель и кандидат в канцлеры от партии СДПГ. На сегодня – за месяц до выборов – главный кандидат на пост канцлера ФРГ. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Поддерживаете ли вы идею официально ввести в России новый праздник – День отца?
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    Поддерживаете ли вы идею официально ввести в России новый праздник – День отца?

    Сбивший ребенка в Москве таксист сбежал

    27 августа 2021, 15:09

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве таксист сбил малолетнюю девочку и скрылся с места аварии, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

    «Во дворе дома № 44 на Федеративном проспекте водитель такси следовал задним ходом и совершил наезд на шестилетнюю девочку, после чего скрылся. Предварительно, у ребенка ушиб коленного сустава», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Там пояснили, что девочка была с мамой, в момент наезда женщина и ребенок переходили дворовую проезжую часть.

    Ведется розыск водителя.

    В начале августа иномарка задавила младенца на пляже в Воронеже, правоохранители объявили водителя в розыск.


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    В МВД раскрыли статистику по авариям с электросамокатами в Москве
       24 августа 2021, 16:04
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве за последние семь месяцев зарегистрировали 55 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, в которых погибли два человека, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «За семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности – электросамокаты. Два человека погибли, 57 получили травмы», – цитирует Волк РИА «Новости».

    По ее словам, почти 80% этих аварий произошли на пешеходных переходах, во дворах или во время выезда из них.

    В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что «в общем травматизме самокаты занимают самую маленькую нишу», но «они стали заметными, и пошла волна, что это страшная опасность».

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    Мать мальчика-аутиста раскрыла подробности драки в метро Москвы

    25 августа 2021, 13:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    В распространенной в соцсетях записи драки в метро Москвы из-за ребенка-аутиста есть признаки монтажа, сообщила мать мальчика Анна С.

    «Там обрезаны куски, очень сильно. Там не видно основной части конфликта – например, как ведет себя мама подростка, которая начала с нами конфликтовать. Нету удара в голову, который получил мой муж и в результате которого он ударился затылком о стену вагона, – именно с него началась драка», – сообщила женщина «Газете.ру».

    Она пояснила, что полную видеозапись увидела в первом отделе ОВД на Московском метрополитене. По ее словам, супруг пришел ей на помощь, когда нападавшие схватили Анну за волосы. После конфликта у нее остались синяки на руках, а также болит кожа на голове в местах, где ее таскали за волосы.

    Супруг получил травмы более серьезного характера. «Он старается не жаловаться, но говорит, что очень болит нос», – сказала собеседница издания. По ее мнению, мужчина мог получить сотрясение мозга в результате удара в голову.

    В травмпункте на улице Академика Семенова, куда семья обратилась сразу после происшествия, проверять его отказались. «Врач просто не стал проверять мужа на наличие сотрясения – сказал, что он не нейрохирург», – добавила она.

    По словам Анны, полиция не проявляет никакой активности для защиты интересов семьи. Со следователем они еще не разговаривали, а дать подробные объяснения инспектору ОВД по метрополитену ей удалось только через два дня после происшествия. Там же ей сообщили, что предполагаемые нападавшие написали заявление о нанесении побоев.

    Ранее СМИ сообщили, что парень в вагоне сел на 12-летнего ребенка с аутизмом, родители мальчика сделали ему замечание. После этого между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Рядом с молодым человеком также находились две девушки, которые накинулись на мать ребенка.

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    Собянин распространил меры поддержки молодежи на москвичей до 35 лет
       26 августа 2021, 09:24
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о распространении мер поддержки молодежи на жителей столицы в возрасте от 30 до 35 лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

    «Правительство Москвы распространит действие мер поддержки молодежи в сфере занятости на жителей города в возрасте до 35 лет. Ранее действие указанных мер прекращалось по достижении гражданами возраста 30 лет. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Теперь молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в поиске работы, смогут воспользоваться такой мерой поддержки, как временное трудоустройство выпускников высших и средних учреждений профессионального образования. Также молодые люди смогут принять участие в специальных программах молодежной практики – для этого необходимо профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение 12 месяцев после окончания обучения.

    «В 2020 году служба занятости Москвы помогла трудоустроить более 50 тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет. Распространение действующих мер поддержки на жителей города в возрасте до 35 лет позволит оказать содействие в трудоустройстве большему числу граждан, испытывающих трудности в поиске работы», – говорится в сообщении.

    Кроме того, правительство Москвы расширит перечень приоритетных отраслей (видов деятельности), имеющих право на получение льготных кредитов в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса. Так, в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к числу приоритетных добавляются следующие виды деятельности: предоставление в аренду, за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за исключением жилых помещений) и собственного движимого имущества; деятельность по обслуживанию зданий и территорий.

    В мэрии напомнили, что субъектам МСП, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, в период до 31 декабря 2021 года предоставляется поддержка в размере до 8% годовых по вновь взятым кредитам. В части поддержки предприятий, которые не относятся к МСП, постановление расширяет перечень приоритетных отраслей за счет таких сфер, как общественное питание; культурные, выставочные, просветительские мероприятия; культура, досуг, развлечения; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты).

    «Крупным предприятиям, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, в период до 31 декабря 2021 года по кредитам, полученным ими с 1 июля 2021 года, предоставляется поддержка в размере до 4% годовых по кредиту», – добавили в мэрии.

    За время действия программы с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд рублей получили свыше 18 тыс. компаний, в которых работают более 127 тыс. человек.

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    Маленькую девочку насмерть зажало дверью автобуса в Ярославле

    27 августа 2021, 08:31

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Трехлетняя девочка скончалась после того, как ее зажало в дверях автобуса в Ярославле, сообщила представитель департамента здравоохранения Ярославской области.

    Мэрия Ярославля сообщила, что инцидент произошел накануне днем на остановке «Улица Елены Колесовой».

    «В автобусе маршрута № 11 (перевозчик АО «ПАТП-1 г. Ярославля») при выходе из автобуса произошло зажатие ребенка в дверях. В результате пострадала девочка 2018 года рождения, которая была госпитализирована в реанимационное отделение областной детской клинической больницы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

    Представитель департамента здравоохранения Ярославской области сообщила, что ребенка оперировали практически до ночи.

    «К сожалению, ребенок скончался. Множественные травмы, несовместимые с жизнью», – сказала собеседница.

    По данным интернет-издания «Прогород», после того, как ребенка зажало, водитель, не заметив этого, начал движение от остановки, отчего девочка попала под колесо.

    Ранее в Норильске автобус протащил по дороге застрявшую ногой в дверях девочку.

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    Кузнецова рассказала о возвращении российских детей из Афганистана

    24 августа 2021, 20:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    Списки желающих вернуться из Афганистана на родину россиян составляет Министерство иностранных дел, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

    В Афганистане находятся российские граждане и их дети, после захвата власти в стране движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) аппарат уполномоченной связался с российским МИД, сказала Кузнецова, передает ТАСС.

    «Стали уточнять информацию, сейчас мы с ними на связи. Уже есть информация о том, что есть российские граждане, которые хотят вернуться в Россию. Сейчас составляются эти списки. Если потребуется это участие, то мы, безусловно, его окажем, поэтому понимаем, что трудности могут возникнуть, но уже сейчас работа идет», – пояснила она.

    Ранее официальный представитель талибов заявил, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа.

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    Школьники обсудили с Путиным проблемы школьного питания

    25 августа 2021, 19:20

    Текст: Елена Мирошниченко

    Активист Российского движения школьников(РДШ) из Мурманска – ученик 4 класса гимназии №1 Лев Афиногенов представил президенту России Владимиру Путину проект «Шеф в школе» и предложил разрешить родителям с медкнижками посещать кухни школьных столовых.

    Также в рамках встречи с общественностью в формате ВКС перед заседанием Государственного Совета России по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования» Юлия Калашникова – заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская предложила распространить практику обучения «навигаторов детства» по всей стране для педагогов и учителей, говорится в пресс-релизе РДШ, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Афиногенов, став активистом Российского движения школьников, одержал победу в конкурсе «РДШеф моего региона» проекта «Шеф в школе». Он очень любит готовить и смотреть кулинарные мастер-классы, поэтому тема школьного питания вызвала к него большой интерес. «Шеф в школе» – всероссийский проект Российского движения школьников, призванный привлечь внимание к проблеме школьного питания и помочь ее решить с учетом мнения школьников России. За время работы к проекту присоединились более 5 тыс. школьников со всей страны. Амбассадором проекта стал известный шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев. Ему помогают активисты-РДШефы во всех регионах страны. В общении с Путиным активист РДШ подчеркнул, что первый, кто оценивает блюда в школьной столовой – это сами школьники.

    Четвероклассник рассказал, как Российское движение школьников проводит мониторинг школьных столовых, и ребята ставят им звездочки. Ученики оценивают не только, чтобы было вкусно, но, и чтобы все было красиво, приборы были на месте, а еда – теплой.

    «Мы рады, что в Мурманской области нас наконец-то услышали, и в меню начала появляется оленина, которую мы так любим. Я хочу, чтобы в других областях страны тоже услышали учеников. А еще мы передали наши предложения Роспотребназдозу, и те, кто захочет присоединиться к нашему проекту, мы всегда готовы приехать и помочь. Перезагрузим школьное питание вместе. Еще, я посовещался с родителями, и у меня появилась идея: что родители, у кого есть санитарные книжки будут приходить в школу и смотреть за качеством приготовления блюд. Мне кажется, эта идея сработает эффективно», – рассказал президенту Афиногенов.

    Путин рассказал, что тоже считает, «что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и в столовой».

    «И ничего здесь нет необычного, санитарные нормы можно обеспечить, и сомнений в этом нет. Я так понимаю, что у вас боевая такая команда – дружина, вы очень мобильные люди можете при необходимости выехать в любой регион Российской Федерации и оказать содействие тем, кто пока не справляется с решением этой задачи. Я это понял, отметил для себя и буду иметь в виду, обязательно воспользуемся, если потребуется, вашей помощью», – ответил школьнику Путин.

    Заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская Юлия Калашникова поблагодарила президента за изменения в области образования, внесенные в законы, и рассказала, что Министерством просвещения России в этом году разработана и внедрена типовая программа для школ, а также совместно с Российским движение школьников был запущен и реализован Всероссийский конкурс

    «Навигаторы детства» для специалистов на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями. В рамках этого конкурса специалисты на должность советника по воспитанию прошли обучение на базе Артека по специализированной программе повышения квалификации в объеме 106 часов. Я сама приняла непосредственное участие в данном конкурсе и смело могу смело сказать, что подготовка будущих советников, которые приступят в этом учебном году к работе, ведется полным ходом. И это – отличный опыт для меня и моих коллег. И я думаю, что по итогам реализации в 10 пилотных регионах, этот опыт можно распространить по всей стране, а Артек сделать постоянной базой для подготовки специалистов в области воспитания», – поделилась о своем участии в проекте Калашникова. 

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    Собянин предложил повысить штраф для гоняющих по ночам автомобилистов

    26 августа 2021, 18:34

    Текст: Елена Мирошниченко

    Мэр Москвы Сергей Собянин хочет внести в Мосгордуму законопроект, предполагающий повышение штрафа для нарушающих по ночам тишину автомобилистов в 10 раз, до 5 тыс. рублей.

    «Отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. <...> Штраф 500 руб. с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные, – им как мертвому припарка. Поэтому в ближайшее время внесем в городскую думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами», – написал в своем блоге мэр.

    По словам Собянина, необходимо установить минимальный штраф 5 тыс. рублей и «привязать» его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом.

    Также необходимо «эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется. И, конечно, направим предложение в Госдуму об усилении ответственности за подобные нарушения».

    Ранее Собянин озвучил свое отношение к использованию в городе электросамокатов и связанным с ними проблемам.

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    Дети надышались пороховыми газами в доме отдыха в Подмосковье

    26 августа 2021, 12:26

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Московской области десять детей надышались пороховыми газами при запуске фейерверков; региональный ГСУ СК проводит проверку, сообщила помощник руководителя областного главка ведомства Анна Тертичная.

    «По предварительной информации, десять детей в возрасте от восьми до 16 лет надышались пороховыми газами при запуске фейерверков на территории одного из домов отдыха, расположенных в Истринском городском округе, куда они прибыли на сборы школы танцев», – цитирует Тертичную РИА «Новости».

    Она добавила, что на данный момент здоровью детей ничто не угрожает.

    «Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключили в ведомстве.

    Ранее в Тольятти прокуратура потребовала остановить работу оздоровительного комплекса, в бассейне которого после ингаляцией неизвестным веществом отравились дети.

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    Путин поддержал идею создания платформы психологической помощи для школьников

    25 августа 2021, 14:52

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь.

    «Очень интересное предложение, очень своевременное. К сожалению, мы здесь немножко отстаем от тех стран, которые самым активным образом используют возможности психологических служб и специалистов в этой области», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что родители должны иметь возможность более активно контролировать качество питания в школах. «Я считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и столовой», – сказал президент.

    Глава государства заметил, что «ничего здесь нет необычного, санитарные нормы можно обеспечить».

    Ранее президент заявил, что необходимо точно знать, что происходит в детских лагерях, и обеспечить безопасность детей.

    Во вторник Путин на втором этапе съезда партии «Единая Россия» заявил, что образ будущего России – это семья, в которой растут двое, трое, четверо детей.

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    Главный педиатр Москвы рассказал об ошибках родителей дошкольников

    25 августа 2021, 09:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал о самых частых ошибках родителей дошкольников, посещающих детский сад: взрослые не формируют у ребенка заранее интерес к детсаду, не обеспечивают ему четкий режим дня, не приучают к простой пище, а также пытаются сразу оставлять в детском учреждении на весь день.

    «Наиболее частые ошибки, которые совершают родители дошкольников перед походом в детский сад, это отсутствие положительного настроя у родителей и заранее созданного интереса у ребенка, а также отсутствие режима дня и нерегулярное посещение детсада без причины. Если вы приводите ребенка каждый раз в разное время или в то время, когда начинаются занятия, это может не только помешать воспитателю и всей группе, но и не позволит вашему малышу быстро влиться в игру или образовательный процесс», – передает РИА «Новости» слова Османова.

    Он отметил, что среди ошибок родителей можно назвать неправильное питание их детей, когда ребенок не приучен к простой пище, стандартной для детских учреждений, неудобная одежда, которую трудно надеть или снять самостоятельно, одежда не по сезону, промокаемая обувь.

    «Среди ошибок я бы также выделил отсутствие постепенности, попытка слишком быстро начать оставлять ребенка в саду на полный день. Или, наоборот, затягивание процесса более длительного пребывания в саду», – добавил эксперт.

    Ранее психолог дала совет родителям первоклассников, как подготовить детей к школе.

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    Работу бассейна в Тольятти потребовали приостановить после отравления детей

    25 августа 2021, 15:43

    Текст: Алексей Дегтярев

    Прокуратура намерена потребовать через суд приостановить работу оздоровительного комплекса в Тольятти, в бассейне которого отравились дети, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

    Инцидент произошел 19 августа: семеро детей от семи до 14 лет попали в больницу после посещения бассейна на праздновании дня рождения в Тольятти. По предварительным данным, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом, передает РИА «Новости».

    Лабораторное исследование показало, что вода в бассейне не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по нескольким показателям, в том числе по содержанию хлора, по нему норма была превышена втрое, сообщал Следственный комитет.

    По данным СК, лабораторное исследование показало, что вода в бассейне не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по ряду показателей, в том числе установлено превышение остаточного связанного хлора более чем в три раза. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    «Контролирующим органом возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатация общественных помещений», которые направлены в суд, где прокурор будет настаивать на приостановке деятельности оздоровительного комплекса», – сообщили в региональной прокуратуре.

    Сейчас состояние всех детей удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Ранее в Татарстане пятеро детей и взрослый попали в больницы из казанского аквапарка «Ривьера» с признаками отравления.

    В апреле в бассейне города Нижний Ломов под Пензой хлором отравился 21 человек 2004-2013 годов рождения, семеро детей были госпитализированы.

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    В Москве задержали подозреваемых в создании банка без лицензии

    25 августа 2021, 12:09

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом почти в 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

    Подозреваемые создали на территории города кредитную организацию без лицензии на банковскую деятельность, они обналичивали деньги клиентов и брали с них комиссию в 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний, пояснили ТАСС в ГУ МВД.

    «По предварительным данным, нелегальный оборот составил более 465 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны двое мужчин. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, еще и в неправомерном обороте средств платежей», – добавили в полиции.

    Правоохранители провели 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях, изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги и черновые записи, указывающие на противоправную деятельность.

    Уголовные дела возбудили по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Задержанных отправили под домашний арест.

    В середине августа в Петербурге сотрудники экономической полиции задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, за три года им удалось обналичить более 1 млрд рублей.

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    Археологи разгадали загадку истории московской местности к востоку от Китай-города

    27 августа 2021, 13:41

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские археологи доказали, что уже в XVI веке на Васильевском лугу – территории от Китай-города до реки Яузы, находилась жилая застройка, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

    «С момента появления Воспитательный дом был одним из крупнейших, хорошо известных ансамблей города. Сведений о развитии этой зоны в Новое время достаточно: есть карты XVIII века и планы-виды XVII-го, есть тексты описей тех же столетий. Но для предшествующих периодов источников мало, и они противоречивы: по одним данным, здесь существовала городская застройка, по другим – свободное пространство. Раскопки 2021 года помогли отгадать эту загадку: теперь мы точно знаем, что дворы на Васильевском лугу появились не позднее начала XVI века», – сказал руководитель Московской экспедиции Института археологии Леонид Беляев, слова которого приведены в сообщении.

    На всех ранних планах Москвы Васильевский луг показан как плотно застроенная посадская территория между стенами Китай-города и Белого города. Но на первых топографических планах Москвы XVIII века плотной застройки нет, а местность обозначена как Васильевской сад. Возможно, это связано с тем, что в 1712 году на восточный край луга перенесли военное производство – Гранатный двор, передает РИА «Новости».

    Ранее выдвигалась версия, что на планах XVII века городская застройка была показана условно, то есть ошибочно, и настоящее освоение Васильевского луга началось только с появлением проекта Воспитательного дома. По другой версии, ранняя застройка была смыта наводнениями: Васильевский луг – это обширная низина вдоль Москва-реки, которую затопляло во время половодья.

    «В этих местах родилась московская археология, сложились общие научные представления об истории ранней Москвы... Лежащий за Китай-городом Васильевский луг оставался последней большой зоной между Яузой и Неглинной, не охваченной раскопками. Раньше он не казался перспективным: картография и письменные данные рисовали эту обширную зону как сельскохозяйственные угодья. Однако мощность антропогенных отложений здесь достаточно велика», – отметил Беляев.

    На участке Васильевского сада эти отложения превосходят местами четыре метра, но из примерно два метра пришлись на советский и постсоветский периоды, отмечается в пресс-релизе. Зато ниже обнаружены слои, связанные с XVIII и XIX веками. Активное строительство из кирпича, камня, а затем и бетона оставило мощный след на всей территории. В этих слоях много находок, связанных с бытом воспитанников: аптечная, кухонная и столовая посуда, комплекты обуви, личные бирки-жетоны, которые носили дети. Также найдены артефакты, указывающие на существование при Воспитательном доме косторезного производства – обрезки костей животных, из которых, судя по всему, изготавливались пуговицы.Под слоями XVIII века лежат следы деревянной застройки раннего времени: частоколы, дренажи, срубов колодцев, гати; на местах сгоревших жилищ остается обожженная глина от печей. По мнению ученых, по-видимому, слои монументального строительства на востоке и юге связаны с возведением, а позже – разрушением стены Белого города. Также археологи зафиксировали уровни пожаров с закрывающими их подсыпками, а разные периоды освоения участка разделяют речные наносы.

    Находки раннего времени свидетельствуют, что здесь действительно была городская застройка. На это указывает керамика первой трети XVI века – типичные московские горшки, которые обжигали в начинавшейся за Яузой Гончарной слободе, начиная с XV века. Из ярких находок XVI века – железная стрела, фрагмент надгробия, товарная пломба от рулона сукна из бельгийского города Брюгге.

    «Исследования 2021 года помогли прояснить один из вопросов ранней истории Москвы. Археология встала на сторону картографов и писцов XVII века: дворы на Васильевском лугу появились уже в XVI веке, и, хотя застройка не была очень плотной, как в более удобных для постоянной жизни районах, это была часть городского ландшафта Москвы», – отметил Беляев.

    С 2020 года Московская археологическая экспедиция ИА РАН принимает участие в исследованиях, связанных с проектированием, реставрацией и реконструкцией зоны Воспитательного дома – благотворительного учебно-воспитательного учреждения для сирот, которое было построено в 1764 году на участке вдоль Москвы-реки от Китай-города до Яузы.

    Ранее археологи обнаружили в центре Москвы в районе снесенной гостиницы «Россия» древнейшую улицу, предположительно XII века.

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    Истязавшую дочь в Талдоме мать приговорили

    27 августа 2021, 14:38

    Текст: Елена Мирошниченко

    Суд признал виновной в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по его воспитанию жительницу Талдома: женщина приговорена к трем годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

    «Обвиняемая оставляла свою шестилетнюю дочь в частном доме в Талдоме на попечение знакомого, ведущего асоциальный образ жизни. Женщина навещала девочку один-два раза в неделю, в остальное время ребенок находился в доме без отопления и горячей воды в антисанитарных условиях», – приводит сообщение телеканал «360».

    Сообщается, что 34-летняя женщина предполагала у дочери психическое расстройство, однако она отказывалась от обследования и наблюдения ребенка у специалиста. Жительница Талдома умышленно причиняла физические и психические страдания ребенку. У женщины есть еще одна дочь 12 лет, обе девочки находятся в детском доме.

    Обвиняемую приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

    Ранее следствие возбудило третье уголовное дело в отношении истязавшей шестилетнюю дочь в подмосковном Талдоме матери – о возбуждении ненависти или вражды за ее посты с пропагандой нацизма в соцсетях.

    Напомним, сотрудники полиции обнаружили в жилом доме в подмосковном Талдоме маленькую истощенную девочку без одежды, которая проживала в условиях антисанитарии. Ребенка госпитализировали. Позже следователи попросили передать в ведомство уголовное дело против матери девочки и возбудили уголовное дело об истязании и оставлении в опасности.

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    Дети из Якутии прибыли в «Артек»

    27 августа 2021, 14:47

    Текст: Мария Бобылева

    «Артек» по поручению президента Владимира Путина и министерства просвещения принял 56 детей из населенных пунктов Якутии, пострадавших от лесных пожаров, ребята стали участниками смены «Морская феерия в Артеке».

    «Мы создадим для этих ребят атмосферу артековской смены. Они проведут в «Артеке» 21 день: почувствуют, что такое купание в море, что такое походы. Будет полноценная отрядная деятельность. Около 150 кружков дополнительного образования дадут им мастер-классы. Самое главное – мы постараемся, чтобы дети из Якутии нашли здесь друзей из других субъектов России и стали частью большой, полуторамиллионной семьи артековцев», – рассказал директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко, слова которого приводятся на сайте лагеря.

    Первый день в детском центре у юных якутян начался с моря. Многие увидели его впервые. «Тут красивая природа – горы и море, его я вижу впервые. Сегодня у нас еще была экскурсия в музее космоса. Я рад, что оказался в «Артеке», тут добрые вожатые, красивая форма и вкусная еда», – рассказал десятилетний Савелий Васильев из села Бяс-Кюёль, который еще недавно помогал взрослым тушить пожар.

    Другой житель Якутии, Эльдар Петров в первый день в «Артеке» покатался на катере. «Утром вожатые сказали, что приготовили сюрприз и привели нас в порт. Я не понимал, что мы будем делать, но, когда нам выдали спасательные жилеты и посадили в катер, я был очень счастлив! Я всегда мечтал выйти в море, – рассказал Эльдар. – Когда мне сказали, что я поеду в «Артек», я тогда ничего про него еще не знал. Он, оказывается, такой большой!»

    В этот день артековцы также посетили музей космоса во дворце «Суук-Су», узнали много нового о первых космонавтах, увидели уникальные экспонаты – луноход, тренировочный скафандр Юрия Гагарина, тренажеры для космонавтов.

    В течение трех недель ребята будут принимать участие в творческих и спортивных событиях, купаться и загорать, развивать новые навыки, покорять Аю-Даг и заводить друзей.

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