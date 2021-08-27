Дети из Якутии прибыли в «Артек» Из горящего общежития в новой Москве спасли двух человек Сбивший ребенка в Москве таксист сбежал 27 августа 2021, 15:09 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве таксист сбил малолетнюю девочку и скрылся с места аварии, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД. «Во дворе дома № 44 на Федеративном проспекте водитель такси следовал задним ходом и совершил наезд на шестилетнюю девочку, после чего скрылся. Предварительно, у ребенка ушиб коленного сустава», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там пояснили, что девочка была с мамой, в момент наезда женщина и ребенок переходили дворовую проезжую часть. Ведется розыск водителя. В начале августа иномарка задавила младенца на пляже в Воронеже, правоохранители объявили водителя в розыск.

В МВД раскрыли статистику по авариям с электросамокатами в Москве 24 августа 2021, 16:04

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Москве за последние семь месяцев зарегистрировали 55 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, в которых погибли два человека, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «За семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности – электросамокаты. Два человека погибли, 57 получили травмы», – цитирует Волк РИА «Новости». По ее словам, почти 80% этих аварий произошли на пешеходных переходах, во дворах или во время выезда из них. В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что «в общем травматизме самокаты занимают самую маленькую нишу», но «они стали заметными, и пошла волна, что это страшная опасность». Мать мальчика-аутиста раскрыла подробности драки в метро Москвы 25 августа 2021, 13:59 Текст: Алексей Дегтярев

В распространенной в соцсетях записи драки в метро Москвы из-за ребенка-аутиста есть признаки монтажа, сообщила мать мальчика Анна С. «Там обрезаны куски, очень сильно. Там не видно основной части конфликта – например, как ведет себя мама подростка, которая начала с нами конфликтовать. Нету удара в голову, который получил мой муж и в результате которого он ударился затылком о стену вагона, – именно с него началась драка», – сообщила женщина «Газете.ру». Она пояснила, что полную видеозапись увидела в первом отделе ОВД на Московском метрополитене. По ее словам, супруг пришел ей на помощь, когда нападавшие схватили Анну за волосы. После конфликта у нее остались синяки на руках, а также болит кожа на голове в местах, где ее таскали за волосы. Супруг получил травмы более серьезного характера. «Он старается не жаловаться, но говорит, что очень болит нос», – сказала собеседница издания. По ее мнению, мужчина мог получить сотрясение мозга в результате удара в голову. В травмпункте на улице Академика Семенова, куда семья обратилась сразу после происшествия, проверять его отказались. «Врач просто не стал проверять мужа на наличие сотрясения – сказал, что он не нейрохирург», – добавила она. По словам Анны, полиция не проявляет никакой активности для защиты интересов семьи. Со следователем они еще не разговаривали, а дать подробные объяснения инспектору ОВД по метрополитену ей удалось только через два дня после происшествия. Там же ей сообщили, что предполагаемые нападавшие написали заявление о нанесении побоев. Ранее СМИ сообщили, что парень в вагоне сел на 12-летнего ребенка с аутизмом, родители мальчика сделали ему замечание. После этого между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Рядом с молодым человеком также находились две девушки, которые накинулись на мать ребенка. Собянин распространил меры поддержки молодежи на москвичей до 35 лет 26 августа 2021, 09:24

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о распространении мер поддержки молодежи на жителей столицы в возрасте от 30 до 35 лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. «Правительство Москвы распространит действие мер поддержки молодежи в сфере занятости на жителей города в возрасте до 35 лет. Ранее действие указанных мер прекращалось по достижении гражданами возраста 30 лет. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Теперь молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в поиске работы, смогут воспользоваться такой мерой поддержки, как временное трудоустройство выпускников высших и средних учреждений профессионального образования. Также молодые люди смогут принять участие в специальных программах молодежной практики – для этого необходимо профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение 12 месяцев после окончания обучения. «В 2020 году служба занятости Москвы помогла трудоустроить более 50 тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет. Распространение действующих мер поддержки на жителей города в возрасте до 35 лет позволит оказать содействие в трудоустройстве большему числу граждан, испытывающих трудности в поиске работы», – говорится в сообщении. Кроме того, правительство Москвы расширит перечень приоритетных отраслей (видов деятельности), имеющих право на получение льготных кредитов в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса. Так, в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к числу приоритетных добавляются следующие виды деятельности: предоставление в аренду, за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за исключением жилых помещений) и собственного движимого имущества; деятельность по обслуживанию зданий и территорий. В мэрии напомнили, что субъектам МСП, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, в период до 31 декабря 2021 года предоставляется поддержка в размере до 8% годовых по вновь взятым кредитам. В части поддержки предприятий, которые не относятся к МСП, постановление расширяет перечень приоритетных отраслей за счет таких сфер, как общественное питание; культурные, выставочные, просветительские мероприятия; культура, досуг, развлечения; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты). «Крупным предприятиям, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, в период до 31 декабря 2021 года по кредитам, полученным ими с 1 июля 2021 года, предоставляется поддержка в размере до 4% годовых по кредиту», – добавили в мэрии. За время действия программы с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд рублей получили свыше 18 тыс. компаний, в которых работают более 127 тыс. человек. Маленькую девочку насмерть зажало дверью автобуса в Ярославле 27 августа 2021, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Трехлетняя девочка скончалась после того, как ее зажало в дверях автобуса в Ярославле, сообщила представитель департамента здравоохранения Ярославской области. Мэрия Ярославля сообщила, что инцидент произошел накануне днем на остановке «Улица Елены Колесовой». «В автобусе маршрута № 11 (перевозчик АО «ПАТП-1 г. Ярославля») при выходе из автобуса произошло зажатие ребенка в дверях. В результате пострадала девочка 2018 года рождения, которая была госпитализирована в реанимационное отделение областной детской клинической больницы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Представитель департамента здравоохранения Ярославской области сообщила, что ребенка оперировали практически до ночи. «К сожалению, ребенок скончался. Множественные травмы, несовместимые с жизнью», – сказала собеседница. По данным интернет-издания «Прогород», после того, как ребенка зажало, водитель, не заметив этого, начал движение от остановки, отчего девочка попала под колесо. Ранее в Норильске автобус протащил по дороге застрявшую ногой в дверях девочку. Кузнецова рассказала о возвращении российских детей из Афганистана 24 августа 2021, 20:29 Текст: Алексей Дегтярев

Списки желающих вернуться из Афганистана на родину россиян составляет Министерство иностранных дел, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. В Афганистане находятся российские граждане и их дети, после захвата власти в стране движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) аппарат уполномоченной связался с российским МИД, сказала Кузнецова, передает ТАСС. «Стали уточнять информацию, сейчас мы с ними на связи. Уже есть информация о том, что есть российские граждане, которые хотят вернуться в Россию. Сейчас составляются эти списки. Если потребуется это участие, то мы, безусловно, его окажем, поэтому понимаем, что трудности могут возникнуть, но уже сейчас работа идет», – пояснила она. Ранее официальный представитель талибов заявил, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Школьники обсудили с Путиным проблемы школьного питания 25 августа 2021, 19:20 Текст: Елена Мирошниченко

Активист Российского движения школьников(РДШ) из Мурманска – ученик 4 класса гимназии №1 Лев Афиногенов представил президенту России Владимиру Путину проект «Шеф в школе» и предложил разрешить родителям с медкнижками посещать кухни школьных столовых. Также в рамках встречи с общественностью в формате ВКС перед заседанием Государственного Совета России по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования» Юлия Калашникова – заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская предложила распространить практику обучения «навигаторов детства» по всей стране для педагогов и учителей, говорится в пресс-релизе РДШ, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Афиногенов, став активистом Российского движения школьников, одержал победу в конкурсе «РДШеф моего региона» проекта «Шеф в школе». Он очень любит готовить и смотреть кулинарные мастер-классы, поэтому тема школьного питания вызвала к него большой интерес. «Шеф в школе» – всероссийский проект Российского движения школьников, призванный привлечь внимание к проблеме школьного питания и помочь ее решить с учетом мнения школьников России. За время работы к проекту присоединились более 5 тыс. школьников со всей страны. Амбассадором проекта стал известный шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев. Ему помогают активисты-РДШефы во всех регионах страны. В общении с Путиным активист РДШ подчеркнул, что первый, кто оценивает блюда в школьной столовой – это сами школьники. Четвероклассник рассказал, как Российское движение школьников проводит мониторинг школьных столовых, и ребята ставят им звездочки. Ученики оценивают не только, чтобы было вкусно, но, и чтобы все было красиво, приборы были на месте, а еда – теплой. «Мы рады, что в Мурманской области нас наконец-то услышали, и в меню начала появляется оленина, которую мы так любим. Я хочу, чтобы в других областях страны тоже услышали учеников. А еще мы передали наши предложения Роспотребназдозу, и те, кто захочет присоединиться к нашему проекту, мы всегда готовы приехать и помочь. Перезагрузим школьное питание вместе. Еще, я посовещался с родителями, и у меня появилась идея: что родители, у кого есть санитарные книжки будут приходить в школу и смотреть за качеством приготовления блюд. Мне кажется, эта идея сработает эффективно», – рассказал президенту Афиногенов. Путин рассказал, что тоже считает, «что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и в столовой». «И ничего здесь нет необычного, санитарные нормы можно обеспечить, и сомнений в этом нет. Я так понимаю, что у вас боевая такая команда – дружина, вы очень мобильные люди можете при необходимости выехать в любой регион Российской Федерации и оказать содействие тем, кто пока не справляется с решением этой задачи. Я это понял, отметил для себя и буду иметь в виду, обязательно воспользуемся, если потребуется, вашей помощью», – ответил школьнику Путин. Заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская Юлия Калашникова поблагодарила президента за изменения в области образования, внесенные в законы, и рассказала, что Министерством просвещения России в этом году разработана и внедрена типовая программа для школ, а также совместно с Российским движение школьников был запущен и реализован Всероссийский конкурс «Навигаторы детства» для специалистов на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями. В рамках этого конкурса специалисты на должность советника по воспитанию прошли обучение на базе Артека по специализированной программе повышения квалификации в объеме 106 часов. Я сама приняла непосредственное участие в данном конкурсе и смело могу смело сказать, что подготовка будущих советников, которые приступят в этом учебном году к работе, ведется полным ходом. И это – отличный опыт для меня и моих коллег. И я думаю, что по итогам реализации в 10 пилотных регионах, этот опыт можно распространить по всей стране, а Артек сделать постоянной базой для подготовки специалистов в области воспитания», – поделилась о своем участии в проекте Калашникова. Собянин предложил повысить штраф для гоняющих по ночам автомобилистов 26 августа 2021, 18:34 Текст: Елена Мирошниченко

Мэр Москвы Сергей Собянин хочет внести в Мосгордуму законопроект, предполагающий повышение штрафа для нарушающих по ночам тишину автомобилистов в 10 раз, до 5 тыс. рублей. «Отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. <...> Штраф 500 руб. с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные, – им как мертвому припарка. Поэтому в ближайшее время внесем в городскую думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами», – написал в своем блоге мэр. По словам Собянина, необходимо установить минимальный штраф 5 тыс. рублей и «привязать» его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом. Также необходимо «эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется. И, конечно, направим предложение в Госдуму об усилении ответственности за подобные нарушения». Ранее Собянин озвучил свое отношение к использованию в городе электросамокатов и связанным с ними проблемам. Дети надышались пороховыми газами в доме отдыха в Подмосковье 26 августа 2021, 12:26 Текст: Алексей Дегтярев

В Московской области десять детей надышались пороховыми газами при запуске фейерверков; региональный ГСУ СК проводит проверку, сообщила помощник руководителя областного главка ведомства Анна Тертичная. «По предварительной информации, десять детей в возрасте от восьми до 16 лет надышались пороховыми газами при запуске фейерверков на территории одного из домов отдыха, расположенных в Истринском городском округе, куда они прибыли на сборы школы танцев», – цитирует Тертичную РИА «Новости». Она добавила, что на данный момент здоровью детей ничто не угрожает. «Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключили в ведомстве. Ранее в Тольятти прокуратура потребовала остановить работу оздоровительного комплекса, в бассейне которого после ингаляцией неизвестным веществом отравились дети. Путин поддержал идею создания платформы психологической помощи для школьников 25 августа 2021, 14:52 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь. «Очень интересное предложение, очень своевременное. К сожалению, мы здесь немножко отстаем от тех стран, которые самым активным образом используют возможности психологических служб и специалистов в этой области», – сказал глава государства, передает ТАСС. Кроме того, Путин подчеркнул, что родители должны иметь возможность более активно контролировать качество питания в школах. «Я считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и столовой», – сказал президент. Глава государства заметил, что «ничего здесь нет необычного, санитарные нормы можно обеспечить». Ранее президент заявил, что необходимо точно знать, что происходит в детских лагерях, и обеспечить безопасность детей. Во вторник Путин на втором этапе съезда партии «Единая Россия» заявил, что образ будущего России – это семья, в которой растут двое, трое, четверо детей. Главный педиатр Москвы рассказал об ошибках родителей дошкольников 25 августа 2021, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал о самых частых ошибках родителей дошкольников, посещающих детский сад: взрослые не формируют у ребенка заранее интерес к детсаду, не обеспечивают ему четкий режим дня, не приучают к простой пище, а также пытаются сразу оставлять в детском учреждении на весь день. «Наиболее частые ошибки, которые совершают родители дошкольников перед походом в детский сад, это отсутствие положительного настроя у родителей и заранее созданного интереса у ребенка, а также отсутствие режима дня и нерегулярное посещение детсада без причины. Если вы приводите ребенка каждый раз в разное время или в то время, когда начинаются занятия, это может не только помешать воспитателю и всей группе, но и не позволит вашему малышу быстро влиться в игру или образовательный процесс», – передает РИА «Новости» слова Османова. Он отметил, что среди ошибок родителей можно назвать неправильное питание их детей, когда ребенок не приучен к простой пище, стандартной для детских учреждений, неудобная одежда, которую трудно надеть или снять самостоятельно, одежда не по сезону, промокаемая обувь. «Среди ошибок я бы также выделил отсутствие постепенности, попытка слишком быстро начать оставлять ребенка в саду на полный день. Или, наоборот, затягивание процесса более длительного пребывания в саду», – добавил эксперт. Ранее психолог дала совет родителям первоклассников, как подготовить детей к школе. Работу бассейна в Тольятти потребовали приостановить после отравления детей 25 августа 2021, 15:43 Текст: Алексей Дегтярев

Прокуратура намерена потребовать через суд приостановить работу оздоровительного комплекса в Тольятти, в бассейне которого отравились дети, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства. Инцидент произошел 19 августа: семеро детей от семи до 14 лет попали в больницу после посещения бассейна на праздновании дня рождения в Тольятти. По предварительным данным, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом, передает РИА «Новости». Лабораторное исследование показало, что вода в бассейне не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по нескольким показателям, в том числе по содержанию хлора, по нему норма была превышена втрое, сообщал Следственный комитет. По данным СК, лабораторное исследование показало, что вода в бассейне не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по ряду показателей, в том числе установлено превышение остаточного связанного хлора более чем в три раза. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Контролирующим органом возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатация общественных помещений», которые направлены в суд, где прокурор будет настаивать на приостановке деятельности оздоровительного комплекса», – сообщили в региональной прокуратуре. Сейчас состояние всех детей удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее в Татарстане пятеро детей и взрослый попали в больницы из казанского аквапарка «Ривьера» с признаками отравления. В апреле в бассейне города Нижний Ломов под Пензой хлором отравился 21 человек 2004-2013 годов рождения, семеро детей были госпитализированы. В Москве задержали подозреваемых в создании банка без лицензии 25 августа 2021, 12:09 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом почти в 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы. Подозреваемые создали на территории города кредитную организацию без лицензии на банковскую деятельность, они обналичивали деньги клиентов и брали с них комиссию в 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний, пояснили ТАСС в ГУ МВД. «По предварительным данным, нелегальный оборот составил более 465 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны двое мужчин. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, еще и в неправомерном обороте средств платежей», – добавили в полиции. Правоохранители провели 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях, изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги и черновые записи, указывающие на противоправную деятельность. Уголовные дела возбудили по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Задержанных отправили под домашний арест. В середине августа в Петербурге сотрудники экономической полиции задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, за три года им удалось обналичить более 1 млрд рублей. Археологи разгадали загадку истории московской местности к востоку от Китай-города 27 августа 2021, 13:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские археологи доказали, что уже в XVI веке на Васильевском лугу – территории от Китай-города до реки Яузы, находилась жилая застройка, сообщила пресс-служба Института археологии РАН. «С момента появления Воспитательный дом был одним из крупнейших, хорошо известных ансамблей города. Сведений о развитии этой зоны в Новое время достаточно: есть карты XVIII века и планы-виды XVII-го, есть тексты описей тех же столетий. Но для предшествующих периодов источников мало, и они противоречивы: по одним данным, здесь существовала городская застройка, по другим – свободное пространство. Раскопки 2021 года помогли отгадать эту загадку: теперь мы точно знаем, что дворы на Васильевском лугу появились не позднее начала XVI века», – сказал руководитель Московской экспедиции Института археологии Леонид Беляев, слова которого приведены в сообщении. На всех ранних планах Москвы Васильевский луг показан как плотно застроенная посадская территория между стенами Китай-города и Белого города. Но на первых топографических планах Москвы XVIII века плотной застройки нет, а местность обозначена как Васильевской сад. Возможно, это связано с тем, что в 1712 году на восточный край луга перенесли военное производство – Гранатный двор, передает РИА «Новости». Ранее выдвигалась версия, что на планах XVII века городская застройка была показана условно, то есть ошибочно, и настоящее освоение Васильевского луга началось только с появлением проекта Воспитательного дома. По другой версии, ранняя застройка была смыта наводнениями: Васильевский луг – это обширная низина вдоль Москва-реки, которую затопляло во время половодья. «В этих местах родилась московская археология, сложились общие научные представления об истории ранней Москвы... Лежащий за Китай-городом Васильевский луг оставался последней большой зоной между Яузой и Неглинной, не охваченной раскопками. Раньше он не казался перспективным: картография и письменные данные рисовали эту обширную зону как сельскохозяйственные угодья. Однако мощность антропогенных отложений здесь достаточно велика», – отметил Беляев. На участке Васильевского сада эти отложения превосходят местами четыре метра, но из примерно два метра пришлись на советский и постсоветский периоды, отмечается в пресс-релизе. Зато ниже обнаружены слои, связанные с XVIII и XIX веками. Активное строительство из кирпича, камня, а затем и бетона оставило мощный след на всей территории. В этих слоях много находок, связанных с бытом воспитанников: аптечная, кухонная и столовая посуда, комплекты обуви, личные бирки-жетоны, которые носили дети. Также найдены артефакты, указывающие на существование при Воспитательном доме косторезного производства – обрезки костей животных, из которых, судя по всему, изготавливались пуговицы.Под слоями XVIII века лежат следы деревянной застройки раннего времени: частоколы, дренажи, срубов колодцев, гати; на местах сгоревших жилищ остается обожженная глина от печей. По мнению ученых, по-видимому, слои монументального строительства на востоке и юге связаны с возведением, а позже – разрушением стены Белого города. Также археологи зафиксировали уровни пожаров с закрывающими их подсыпками, а разные периоды освоения участка разделяют речные наносы. Находки раннего времени свидетельствуют, что здесь действительно была городская застройка. На это указывает керамика первой трети XVI века – типичные московские горшки, которые обжигали в начинавшейся за Яузой Гончарной слободе, начиная с XV века. Из ярких находок XVI века – железная стрела, фрагмент надгробия, товарная пломба от рулона сукна из бельгийского города Брюгге. «Исследования 2021 года помогли прояснить один из вопросов ранней истории Москвы. Археология встала на сторону картографов и писцов XVII века: дворы на Васильевском лугу появились уже в XVI веке, и, хотя застройка не была очень плотной, как в более удобных для постоянной жизни районах, это была часть городского ландшафта Москвы», – отметил Беляев. С 2020 года Московская археологическая экспедиция ИА РАН принимает участие в исследованиях, связанных с проектированием, реставрацией и реконструкцией зоны Воспитательного дома – благотворительного учебно-воспитательного учреждения для сирот, которое было построено в 1764 году на участке вдоль Москвы-реки от Китай-города до Яузы. Ранее археологи обнаружили в центре Москвы в районе снесенной гостиницы «Россия» древнейшую улицу, предположительно XII века. Истязавшую дочь в Талдоме мать приговорили 27 августа 2021, 14:38 Текст: Елена Мирошниченко

Суд признал виновной в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по его воспитанию жительницу Талдома: женщина приговорена к трем годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. «Обвиняемая оставляла свою шестилетнюю дочь в частном доме в Талдоме на попечение знакомого, ведущего асоциальный образ жизни. Женщина навещала девочку один-два раза в неделю, в остальное время ребенок находился в доме без отопления и горячей воды в антисанитарных условиях», – приводит сообщение телеканал «360». Сообщается, что 34-летняя женщина предполагала у дочери психическое расстройство, однако она отказывалась от обследования и наблюдения ребенка у специалиста. Жительница Талдома умышленно причиняла физические и психические страдания ребенку. У женщины есть еще одна дочь 12 лет, обе девочки находятся в детском доме. Обвиняемую приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее следствие возбудило третье уголовное дело в отношении истязавшей шестилетнюю дочь в подмосковном Талдоме матери – о возбуждении ненависти или вражды за ее посты с пропагандой нацизма в соцсетях. Напомним, сотрудники полиции обнаружили в жилом доме в подмосковном Талдоме маленькую истощенную девочку без одежды, которая проживала в условиях антисанитарии. Ребенка госпитализировали. Позже следователи попросили передать в ведомство уголовное дело против матери девочки и возбудили уголовное дело об истязании и оставлении в опасности. Дети из Якутии прибыли в «Артек» 27 августа 2021, 14:47 Текст: Мария Бобылева

«Артек» по поручению президента Владимира Путина и министерства просвещения принял 56 детей из населенных пунктов Якутии, пострадавших от лесных пожаров, ребята стали участниками смены «Морская феерия в Артеке». «Мы создадим для этих ребят атмосферу артековской смены. Они проведут в «Артеке» 21 день: почувствуют, что такое купание в море, что такое походы. Будет полноценная отрядная деятельность. Около 150 кружков дополнительного образования дадут им мастер-классы. Самое главное – мы постараемся, чтобы дети из Якутии нашли здесь друзей из других субъектов России и стали частью большой, полуторамиллионной семьи артековцев», – рассказал директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко, слова которого приводятся на сайте лагеря. Первый день в детском центре у юных якутян начался с моря. Многие увидели его впервые. «Тут красивая природа – горы и море, его я вижу впервые. Сегодня у нас еще была экскурсия в музее космоса. Я рад, что оказался в «Артеке», тут добрые вожатые, красивая форма и вкусная еда», – рассказал десятилетний Савелий Васильев из села Бяс-Кюёль, который еще недавно помогал взрослым тушить пожар. Другой житель Якутии, Эльдар Петров в первый день в «Артеке» покатался на катере. «Утром вожатые сказали, что приготовили сюрприз и привели нас в порт. Я не понимал, что мы будем делать, но, когда нам выдали спасательные жилеты и посадили в катер, я был очень счастлив! Я всегда мечтал выйти в море, – рассказал Эльдар. – Когда мне сказали, что я поеду в «Артек», я тогда ничего про него еще не знал. Он, оказывается, такой большой!» В этот день артековцы также посетили музей космоса во дворце «Суук-Су», узнали много нового о первых космонавтах, увидели уникальные экспонаты – луноход, тренировочный скафандр Юрия Гагарина, тренажеры для космонавтов. В течение трех недель ребята будут принимать участие в творческих и спортивных событиях, купаться и загорать, развивать новые навыки, покорять Аю-Даг и заводить друзей.