Дети из Якутии прибыли в «Артек»

«Артек» по поручению президента Владимира Путина и министерства просвещения принял 56 детей из населенных пунктов Якутии, пострадавших от лесных пожаров, ребята стали участниками смены «Морская феерия в Артеке».

«Мы создадим для этих ребят атмосферу артековской смены. Они проведут в «Артеке» 21 день: почувствуют, что такое купание в море, что такое походы. Будет полноценная отрядная деятельность. Около 150 кружков дополнительного образования дадут им мастер-классы. Самое главное – мы постараемся, чтобы дети из Якутии нашли здесь друзей из других субъектов России и стали частью большой, полуторамиллионной семьи артековцев», – рассказал директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко, слова которого приводятся на сайте лагеря.

Первый день в детском центре у юных якутян начался с моря. Многие увидели его впервые. «Тут красивая природа – горы и море, его я вижу впервые. Сегодня у нас еще была экскурсия в музее космоса. Я рад, что оказался в «Артеке», тут добрые вожатые, красивая форма и вкусная еда», – рассказал десятилетний Савелий Васильев из села Бяс-Кюёль, который еще недавно помогал взрослым тушить пожар.

Другой житель Якутии, Эльдар Петров в первый день в «Артеке» покатался на катере. «Утром вожатые сказали, что приготовили сюрприз и привели нас в порт. Я не понимал, что мы будем делать, но, когда нам выдали спасательные жилеты и посадили в катер, я был очень счастлив! Я всегда мечтал выйти в море, – рассказал Эльдар. – Когда мне сказали, что я поеду в «Артек», я тогда ничего про него еще не знал. Он, оказывается, такой большой!»

В этот день артековцы также посетили музей космоса во дворце «Суук-Су», узнали много нового о первых космонавтах, увидели уникальные экспонаты – луноход, тренировочный скафандр Юрия Гагарина, тренажеры для космонавтов.

В течение трех недель ребята будут принимать участие в творческих и спортивных событиях, купаться и загорать, развивать новые навыки, покорять Аю-Даг и заводить друзей.