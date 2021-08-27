Россия заявила в СБ ООН об очевидности почерка ИГ во взрывах в Кабуле

Почерк террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) в терактах около аэропорта в Кабуле очевиден, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности Объединенных Наций.

Дипломат выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате «ужасных терактов в Кабуле», передает ТАСС.

«Почерк ИГИЛ* (прежнее название ИГ*, запрещенная в России террористическая организация) очевиден», – заявила Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осудил взрывы в Кабуле.

«Я хочу самым решительным образом осудить ужасные террористические атаки в Кабуле, выразить соболезнования семьям всех тех, кто погиб. Я попросил моего спецпредставителя напрямую передать в Кабул мои глубокие соболезнования в адрес афганцев», – сказал Гутерриш. Он подтвердил, что намерен встретиться с послами стран – постоянных членов Совета Безопасности по Афганистану. «Это обычные встречи, проходящие в ООН», – сказал он, отвечая на вопрос о целях консультаций. Каких-либо деталей генсек ООН не озвучил. Предполагается, что такая встреча состоится 30 августа.

В результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 человек пострадали. Кроме того, погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Байден, ссылаясь на мнение разведки, также возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. При этом стало известно, что США передали талибам список желающих уехать из Афганистана американцев, обладателей грин-карт и сотрудничавших со Штатами афганцев.

Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. После терактов в аэропорту Кабула Байден заявил, что Соединенные Штаты якобы уже эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Однако ранее в администрации Байдена считали, что на эвакуацию всех помогавших американским войскам афганцев потребуется более двух лет.

После терактов в Кабуле США пообещали продолжить вывоз людей из Афганистана. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. Однако талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа.

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