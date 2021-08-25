В Крыму на фоне санкций Запада выросло производство мидий и устриц

Санкции, которые были введены Западом в отношении России, способствовали развитию акваферм в Крыму и увеличению товарного производства мидий и устриц, сообщил гендиректор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

«В регионе сейчас активно развиваются аквафермы. До 2014 года мидии и устрицы поставлялись в Россию из других стран, но после введения санкций началось массовое товарное производство этого продукта на отечественном рынке», – приводит его слова ТАСС.

По словам Вороны, «восточная и западная части крымского полуострова славятся рыбой и морепродуктами».

«Высокий спрос отмечается в ресторанном бизнесе на устриц и мидий. На сегодняшний день Корпорация развития Республики Крым сопровождает шесть инвестиционных проектов в отрасли аквакультуры на общую сумму 503,6 млн рублей. В рамках проектов планируется создать 274 постоянных рабочих места», – рассказал руководитель корпорации.

Ворона добавил, что одна из акваферм находится в Черноморском районе в акватории озера Донузлав, «инвестор на площади 24 га организовал мидийно-устричную ферму, закупил мальков и оборудование, реконструировал технические сооружения. Ежегодно на подращивании у него находятся 1,2 млн устриц. В дальнейшем из питомника они поступают на морскую ферму для доращивания до коммерческого размера».

По его словам, основная часть морепродуктов поставляется на материк, а также в крымские рестораны. Заявленный объем инвестиций в проект – 36,1 млн рублей.

Также 38,7 млн рублей инвестируют в создание рыбоводного хозяйства по выращиванию рыб осетровых и лососевых пород в Джанкойском районе.

Между тем ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил вернуть Украине былую славу «устричного гиганта», он считает, что в стране нужно активно развивать сферу выращивания устриц.