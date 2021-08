Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане Путин призвал власти объяснять россиянам правильность вакцинации 25 августа 2021, 15:14 Текст: Алина Назарова

Навязывать вакцинацию от коронавируса нельзя, но нужно сделать все, чтобы объяснить россиянам правильность такого выбора, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности. Одна из участниц мероприятия затронула тему вакцинации и призвала российских педагогов сделать прививку от коронавируса, чтобы обезопасить как себя, так и учеников, передает ТАСС. «Моя позиция тоже хорошо известна: ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать все, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор – реализация профилактических мер для сохранения своего здоровья, окружающих и близких», – отреагировал глава государства. Ранее Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. Он также призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

24 августа 2021, 17:43

Предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР. «Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что ЕР необходимо взять на себя моральные обязательства и добиться выполнения предвыборной программы, и это огромная ответственность. Президент подчеркнул, что на правящей политической силе также лежит ответственность за все проблемы страны. «Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у «Единой России» получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране», – сказал Путин. Он пояснил, что проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу. «Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить», – указал российский лидер. Глава государства добавил, что считает необходимым как президент и гражданин внести в программу свои предложения для устойчивого развития страны и безопасности ее жителей. Путин: Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане 24 августа 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России». «Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ», – сказал президент, передает ТАСС. Российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркнул глава государства. «Тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит», – указал он. Россия имеет эффективные возможности по обеспечению безопасности, в том числе от международного терроризма. «К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться», – добавил Путин. Глава государства в связи с ситуацией в Афганистане поручил усилить меры для безопасности россиян. «Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан», – сказал он. Путин напомнил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. «У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки», – сказал президент. Путин: Выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры, пенсии проиндексируют выше инфляции 24 августа 2021, 17:57 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин сообщил, что выплату в 10 тыс. рублей получат как работающие, так и не работающие пенсионеры. Также он поручил правительству и Госдуме принять все необходимые решения, чтобы пенсионеры были избавлены от сбора справок для единовременной выплаты, передает РИА «Новости». По словам Путина, люди пожилого возраста являются одним из главных приоритетов, необходимо решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату. Президент анонсировал индексацию пенсий в 2022 году выше инфляции, так же, как это происходит ежегодно, передает ТАСС. «[Единовременная] выплата [пенсионерам по 10 тыс. рублей] – это разовая мера. Подчеркну, на будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции, именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад», – сказал Путин. Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Pамминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что средний размер пенсий россиян за пять лет увеличился более чем на три тысячи рублей – с 12 673 рублей по состоянию на 1 января 2016 года до 15 744 рублей на 1 января 2021-го. Также сообщалось, что среднегодовая страховая пенсия по старости в 2024 году может достигнуть 20 338 рублей. Путин потребовал не принуждать никого к вакцинации 24 августа 2021, 18:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. «Настойчиво, уважительно - хочу это подчеркнуть - уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения», – сказал Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Он отметил, что пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, передает РИА «Новости». Ранее Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. Путин назвал образ будущего России 24 августа 2021, 21:14

24 августа 2021, 21:14

Образ будущего России – это семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, заявил президент России Владимир Путин во вторник на втором этапе съезда партии «Единая Россия». «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего. <...> Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как много больше детей», – приводит его слова ТАСС. Также Путин рассказал, что выстроить целостную систему поддержки семей с детьми является сегодня одной из важнейших задач в России, в ближайшие годы следует расширить линейку соцвыплат, чтобы семьи получали поддержку от рождения ребенка до окончания им школы. «Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятна для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены, что в сложной жизненной ситуации они могли рассчитывать на помощь государства. Мы уже расширили программу материнского капитала, увеличили его размер, предусмотрели пособия для беременных женщин, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до семи лет, а для детей, растущих в неполных семьях, до 16 лет включительно. Задача следующих лет – расширить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все время: от рождения ребенка и до окончания им школы», – сказал глава государства. Он также обратился к представителям «Единой России» и фракциям будущего парламента поддержать такие решения. Ранее Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. Путин предложил запретить списание соцвыплат по исполнительному производству 24 августа 2021, 18:02

24 августа 2021, 18:02

Необходимо запретить списание социальных выплат по исполнительному производству, заявил президент Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия». «Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам», – заявил он. «Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Руководителей банковских организаций прошу безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве», – передает слова президента ТАСС. «Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги», – добавил Путин. Также в ходе съезда президент предложил распространить выплаты военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. В рамках дела о лжевакцинации в Ленобласти задержали пять медиков 24 августа 2021, 21:03

24 августа 2021, 21:03

СУ СК по Ленинградской области задержало пятерых медиков по подозрению в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Злоумышленники продавали поддельные сертификаты тем, кто хотел получить QR-код без введения инъекции. Стоимость такого сертификата составляла 12 тыс. рублей, передает 47news. Следователи установили, что уже через два дня после оплаты на сайте госуслуг появлялась информация о прохождении первого этапа вакцинации «Спутником V». По информации следствия, за один день первый этап прививки проходят примерно 300 человек. По предварительным данным, около 50 случаев вакцинации могут быть фейковыми. Злоумышленники могли получать 1,2 млн рублей за день, или 36 млн в месяц. В тайниках следователи обнаружили около 600 ампул «Спутника V», предназначенного для уничтожения. На упаковках отсутствовала штрих-маркировка, ее вклеили в медицинские документы прошедших лжевакцинацию. Ранее эксперты рассказали о новом способе мошенничества: злоумышленники рассылают покупателям фальшивого документа о вакцинации сообщения об аресте врача, подпись которого в нем указана, предлагая за 50 тыс. рублей удалить данные о покупке сертификата. Разведка США представила Байдену доклад о происхождении коронавируса 25 августа 2021, 06:56

25 августа 2021, 06:56

24 августа 2021, 18:46

Необходимо поставить точку в теме газификации земельных участков граждан, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии. «Одна из идей, которую сейчас обозначил [президент] Владимир Владимирович Путин – это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями», – цитирует Медведева РИА «Новости». Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Путин предложил распространить выплаты военным на курсантов и правоохранительные органы 24 августа 2021, 17:47

24 августа 2021, 17:47

Выплаты военным необходимо распространить на курсантов и сотрудников правоохранительных органов, с таким предложением выступил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». Глава государства также предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что выплату в 15 тыс. рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере – вне зависимости от звезд на погонах. Он добавил, что «все в этом равны, как в бане». «Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну, извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», – сказал президент. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан. Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что из бюджета на эти цели потребуется порядка 500 млрд рублей. Путин подписал указ о присоединении трех муниципалитетов Нижегородской области к Сарову 24 августа 2021, 19:31 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к закрытому городу Сарову двух муниципалитетов Нижегородской области и части муниципалитета республики Мордовия. «В целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования – города Сарова Нижегородской области и в соответствии с предложением правительства Российской Федерации постановляю преобразовать закрытое административно-территориальное образование – город Саров Нижегородской области путем присоединения части территорий Вознесенского муниципального района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также части территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. В Сарове находится Российский федеральный ядерный центр. Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства 25 августа 2021, 10:52 Текст: Евгения Шестак

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что самые сложные переговоры за годы его президентства были с российским лидером Владимиром Путиным. «С Россией. С Путиным... Уже тогда Кремль предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение. Выдерживать давление действительно было трудно, но удавалось. Упомяну хотя бы Тузлу», – сказал Кучма в интервью изданию «Украинская правда». По его словам, причиной потери Крыма в 2014 году стало бездействие украинских властей. «Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению», – заявил он. Также экс-президент заявил, если бы Украина не перешла к «сопротивлению» в Донбассе, то могла бы прекратить существование как государство. «Могли и не переходить, конечно (к сопротивлению). Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия», – добавил он. Ранее Кучма заявил, что Украина не сможет успешно развиваться, если и дальше будет занимать исключительно антироссийскую позицию. Путин призвал найти решения для каждого потерявшего заработок россиянина 24 августа 2021, 17:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться. Он поручил партии «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов. «Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться», – заявил Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок, и не может трудоустроиться. И здесь тоже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов», – сказал президент Глава государства подчеркнул, что надо добиться устойчивого и качественного роста экономики на долгосрочный период, передает РИА «Новости». По его словам, этап восстановления экономики уже практически завершен, есть некоторые детали, но в целом, страна на правильном пути. Путин на съезде ЕР назвал защиту суверенитета России общим долгом 24 августа 2021, 20:19 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. «Единая Россия» идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. И это прежде всего сбережение народа России, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его достойной и безопасной жизни. Наш общий долг – надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед», – приводит его слова НТВ. По словам Путина, он рассчитывает на дальнейшую совместную работу ради благополучия граждан и процветания родины. Путин выступая на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал. «Мы вместе! За Россию!», - заключил Владимир Путин. Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде» 24 августа 2021, 19:29 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде». «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю учредить почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Указом также утверждено положение об этом почетном знаке, его описание, рисунок, образец бланка грамоты о награждении им. Ранее Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио.