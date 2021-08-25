Песков назвал критерии оценки работы губернаторов Эксперт: Запад и российские критики власти будут продвигать идею о нечестности выборов 25 августа 2021, 13:33 Текст: Алина Назарова

Сентябрьские выборы в Госдуму являются важным этапом реформирования российской власти, именно поэтому уже привычное вмешательство Запада в российский избирательный процесс стало более активным и агрессивным, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. «Предстоящие выборы в Государственную думу являются ключевым событием для развития политической системы России, поскольку конституционная реформа 2020 года привела к существенному расширению полномочий нижней палаты парламента. Следовательно, сентябрьские выборы станут важным этапом реформирования российской власти, создания новой конфигурации политических институтов», – заявил Шаповалов. По его словам, именно поэтому ставшее уже привычным вмешательство западных структур в российский избирательный процесс вышло на новый уровень. «(Вмешательство) стало на порядок более активным и агрессивным. Задействованы разнообразные институты. В информационной атаке на российскую избирательную систему участвуют отдельные западные политики, эксперты, журналисты, «негосударственные», в том числе «международные», организации», – отметил Шаповалов. В частности, он напомнил, что 15 июля комитет Европарламента по иностранным делам пришел к выводу, что «Евросоюз должен быть готов воздержаться от признания российского парламента», а 20 июля организация Amnesty International обвинила российскую власть в репрессиях и устранении нежелательных кандидатов и призвала иностранных дипломатов к публичному осуждению. «В документах комитета Европарламента по иностранным делам предлагается для расширения давления на Россию задействовать «методы поощрения для усиления демократических тенденций внутри России». Практически синхронно руководитель движения «Голос» Андрей Бузин месяц назад публично заявил, что выборы в Государственную думу будут нелегитимными. Еще не была завершена процедура регистрации кандидатов, не до конца было известно, кто из политиков будет конкурировать в конкретных избирательных округах, а «объективный и непредвзятый эксперт» уже начал выносить свой вердикт. При этом им было совершенно неважно, кто будет участвовать в выборах, какой будет явка и кому из кандидатов избиратели отдадут свои предпочтения. Мнение российских избирателей его совершенно не интересовало. Руководитель «Голоса» уже месяц назад отказал российским гражданам в праве голоса, в праве самостоятельно сделать свой выбор», – считает политолог. «Таким образом, сценарий окончательно был определен еще месяц назад. А сейчас и «международное сообщество», и российские критики власти будут развивать и усиливать тезис о нечестности и нелегитимности выборов, формируя в правильном для себя направлении общественное мнение и закрепляя этот тезис в массовом сознании», – заключил Шаповалов. Напомним, в новый реестр Минюста России для незарегистрированных организаций, которые выполняют функции иностранного агента первым внесли движение «Голос».

Путин отметил участие народа в подготовке программы «Единой России» 24 августа 2021, 17:43 Текст: Алексей Дегтярев

Предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР. «Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что ЕР необходимо взять на себя моральные обязательства и добиться выполнения предвыборной программы, и это огромная ответственность. Президент подчеркнул, что на правящей политической силе также лежит ответственность за все проблемы страны. «Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у «Единой России» получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране», – сказал Путин. Он пояснил, что проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу. «Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить», – указал российский лидер. Глава государства добавил, что считает необходимым как президент и гражданин внести в программу свои предложения для устойчивого развития страны и безопасности ее жителей. Шойгу назвал беспрецедентным решение выделить на авиацию 340 млрд рублей 24 августа 2021, 21:42 Текст: Елизавета Булкина

В России еще никогда не выделялось на региональную или малую авиацию таких сумм как 340 млрд рублей, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Что такое 340 млрд для нашей авиации? В том числе или в первую очередь для региональной или малой авиации? Таких денег никогда на этот проект и на эту тему не выделялось», – передает его слова ТАСС. По словам министра, сейчас объемы производства гражданской авиатехники недостаточны. «А параллельно с этим те, кто живет не только в Сибири - на севере, на Урале, на Камчатке, они знают, что с каждым годом все меньше и меньше самолетов Ан-2. Вертолетов Ми-2 вообще практически нет. Вертолеты Ми-8, которые в советское время Казанский вертолетный завод производил одну штуку в сутки – 365 вертолетов каждый год, и это не считая боевой техники и каких-то других вещей. И сегодня выделяются такие деньги», – отметил Шойгу. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин: Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане 24 августа 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России». «Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ», – сказал президент, передает ТАСС. Российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркнул глава государства. «Тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит», – указал он. Россия имеет эффективные возможности по обеспечению безопасности, в том числе от международного терроризма. «К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться», – добавил Путин. Глава государства в связи с ситуацией в Афганистане поручил усилить меры для безопасности россиян. «Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан», – сказал он. Путин напомнил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. «У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки», – сказал президент. Путин потребовал не принуждать никого к вакцинации 24 августа 2021, 18:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. «Настойчиво, уважительно - хочу это подчеркнуть - уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения», – сказал Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Он отметил, что пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, передает РИА «Новости». Ранее Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. Путин назвал образ будущего России 24 августа 2021, 21:14

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Образ будущего России – это семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, заявил президент России Владимир Путин во вторник на втором этапе съезда партии «Единая Россия». «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего. <...> Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как много больше детей», – приводит его слова ТАСС. Также Путин рассказал, что выстроить целостную систему поддержки семей с детьми является сегодня одной из важнейших задач в России, в ближайшие годы следует расширить линейку соцвыплат, чтобы семьи получали поддержку от рождения ребенка до окончания им школы. «Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятна для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены, что в сложной жизненной ситуации они могли рассчитывать на помощь государства. Мы уже расширили программу материнского капитала, увеличили его размер, предусмотрели пособия для беременных женщин, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до семи лет, а для детей, растущих в неполных семьях, до 16 лет включительно. Задача следующих лет – расширить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все время: от рождения ребенка и до окончания им школы», – сказал глава государства. Он также обратился к представителям «Единой России» и фракциям будущего парламента поддержать такие решения. Ранее Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. Путин предложил запретить списание соцвыплат по исполнительному производству 24 августа 2021, 18:02

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо запретить списание социальных выплат по исполнительному производству, заявил президент Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия». «Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам», – заявил он. «Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Руководителей банковских организаций прошу безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве», – передает слова президента ТАСС. «Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги», – добавил Путин. Также в ходе съезда президент предложил распространить выплаты военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Медведев призвал «поставить точку» в вопросе газификации участков по программе «до забора» 24 августа 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо поставить точку в теме газификации земельных участков граждан, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии. «Одна из идей, которую сейчас обозначил [президент] Владимир Владимирович Путин – это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями», – цитирует Медведева РИА «Новости». Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. В Удмуртии в рекламе КПРФ заподозрили сепаратизм 24 августа 2021, 16:01 Текст: Елена Лексина

«Я буду требовать, чтобы эти агитационные плакаты убрали, а партию КПРФ сняли с выборов за недопустимые действия», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госсовета Удмуртии Сергей Буторин, комментируя разразившийся в республике скандал из-за билбордов с изображением кандидатов от КПРФ и лозунгом «Мы против «Единой России». «Изначально я обратился в ЦИК Удмуртии по поводу недопустимой рекламной агитации КПРФ. На мой взгляд, это незаконные действия. Следом я написал заявление в главный надзорный орган – прокуратуру», – рассказал депутат от «Единой России» Государственного совета Удмуртии, член Общественной палаты Ижевска Сергей Буторин. По его словам, «в прокуратуре ответили, что этот вопрос поставили на контроль и передали по ведомственной линии в Следственный комитет». «В ЦИК Удмуртии мне заявили, что не видят нарушений в рекламной акции КПРФ, а также что не имеют отношения к вопросам сепаратизма и экстремизма. Ответа из других инстанций я пока не получал», – объяснил депутат. «Мне абсолютно не нравится эта ситуация. Я буду добиваться, чтобы партию КПРФ сняли с предстоящих выборов хотя бы в нашем регионе. Избиратели требуют объяснений. А ведь им не будешь говорить про кавычки», – уверен Буторин. По его признанию, «возможно, речь шла о партии «Единая Россия», но смысл фразы был искажен». «В действительности у людей, которые видят этот плакат, создается ощущение, что коммунисты выступают против целостности России. Я однозначно буду требовать, чтобы эти агитационные плакаты убрали, а партию КПРФ сняли с выборов за недопустимые действия», – заключил Буторин. «Если внутри лозунга «Единая Россия» упомянута в кавычках, то это прямое нарушение закона. Партии не имеют права упоминать другие партии и агитировать против них», – указал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. По его словам, если бы кавычек вовсе не было, это значило бы, что коммунисты выступают против единства России, за сепаратизм. «Нужно снимать с выборов человека, который это разместил, если это одномандатник, – считает собеседник. – Если же это оплачено с левого счета, то нужно проводить уголовное расследование и сажать за решетку тех людей, которые сделали эту провокацию. Если это оплачено с федерального счета, то нужно вынести предупреждение федеральной партии и заявить, что в случае еще нескольких таких предупреждений партию можно будет внести в список экстремистских организаций». «Нужно снимать с выборов человека, который это разместил, если это одномандатник, – считает собеседник. – Если же это оплачено с левого счета, то нужно проводить уголовное расследование и сажать за решетку тех людей, которые сделали эту провокацию. Если это оплачено с федерального счета, то нужно вынести предупреждение федеральной партии и заявить, что в случае еще нескольких таких предупреждений партию можно будет внести в список экстремистских организаций». «ЦИК Удмуртии, видимо, слепые или просто не знают законов, – удивился политолог. – Может, они не заботятся о целостности нашего государства. Видимо, этот ЦИК подлежит расформированию». В начале августа портал «Блокнот» сообщил о предвыборном скандале в Удмуртии. В регионе были размещены билборды КПРФ c лозунгом «Мы против «Единой России». В связи с появлением билбордов депутат Буторин обратился к прокурору республики. В своем письме региональный парламентарий указал, что крайне обеспокоен информацией и возможными последствиями размещенной на щитах КПРФ информации. «Согласно смыслу имеющегося текста, если бы речь шла об одноименной политической партии, то это было бы обозначено с использованием уточняющего слова «партия», – пояснил Буторин. – Учитывая, что данного слова не имеется, то широкая общественность трактует смысл как призыв и угрозу целостности, суверенитету и конституционному строю страны, так как быть против единства означает быть за раздельность, в данном случае России». Путин предложил распространить выплаты военным на курсантов и правоохранительные органы 24 августа 2021, 17:47

Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Выплаты военным необходимо распространить на курсантов и сотрудников правоохранительных органов, с таким предложением выступил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». Глава государства также предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что выплату в 15 тыс. рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере – вне зависимости от звезд на погонах. Он добавил, что «все в этом равны, как в бане». «Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну, извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», – сказал президент. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан. Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что из бюджета на эти цели потребуется порядка 500 млрд рублей. Эксперт назвал главные итоги съезда «Единой России» 24 августа 2021, 21:59 Текст: Анна Куликова

«Единая Россия» подтверждает свою лидирующую роль и задает выборную повестку. ЕР точно не свалилась в прокрустово ложе популизма, поэтому все прозвучавшие на съезде заявления носят обоснованный характер, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела второй этап съезда, на котором выступил президент Владимир Путин. «Съезд «Единой России» стал кульминационной точкой для всей избирательной кампании, потому что ЕР и президент Владимир Путин задают основную повестку кампании в целом», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По словам эксперта, сейчас основные ожидания избирателей связаны с ответом на социально-экономические проблемы и с запросом на эффективную власть. «Социальная поддержка и заявление о том, что национальная идея – это крепкая и благополучная семья, – очень важный идеологический и ценностный сигнал для всей страны. Медицина, образование, помощь семье – это ключевая социальная тематика. Также уделено внимание проблематике, связанной с поддержкой старшего поколения и пенсионеров. Это же касается защиты сувернитета России и эффективности власти», – отметил социолог. «Прозвучавшие на съезде заявления не были банальными призывами к справедливости или безосновательными лозунгами. Обычно этим грешат лидеры некоторых партий, обещающие в случае прихода к власти все изменить к лучшему. Но они не отвечают на вопрос о том, как это сделать. В случае с ЕР ситуация совершенно иная, что отражено в народной программе партии», – заключил Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела завершающий этап своего предвыборного съезда. Главным событием мероприятия стало выступление президента России Владимира Путина. В своей речи глава государства назвал защиту суверенитета страны общим долгом. Также он предложил провести новую программу переселения из аварийного жилья и запретить списание соцвыплат по исполнительному производству. Кроме того, выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры, а пенсии проиндексируют выше инфляции. Президент четко сформулировал новую национальную идею. «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего... Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как можно больше детей», – сказал Путин. По итогам съезд утвердил программу, с которой ЕР пойдет на выборы. На первом этапе съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Путина в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Путин призвал найти решения для каждого потерявшего заработок россиянина 24 августа 2021, 17:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться. Он поручил партии «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов. «Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться», – заявил Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок, и не может трудоустроиться. И здесь тоже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов», – сказал президент Глава государства подчеркнул, что надо добиться устойчивого и качественного роста экономики на долгосрочный период, передает РИА «Новости». По его словам, этап восстановления экономики уже практически завершен, есть некоторые детали, но в целом, страна на правильном пути. Конструктор завода «Севмаш»: В народной программе ЕР заложено создание инженерных школ 24 августа 2021, 21:23 Текст: Елена Мирошниченко

Партия «Единая Россия» предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, поэтому в программе партии заложена задача по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям, заявил главный технический руководитель по спецпроектам и вооружениям предприятия «Севмаш» Александр Спиридонов. «Партия предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, причем в высокотехнологичных отраслях. От «нефтяной иглы» мы уходим, в том числе при участии «Единой России». Нужно больше масштабных проектов – это наши рабочие места, наша зарплата», – приводятся его слова на сайте партии. Он подчеркнул, что для развития страны нужны инженеры различных специальностей. «Поэтому считаю важной зафиксированную в программе партии задачу по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям», – считает Спиридонов. Для развития производства необходимы профессиональные сотрудники и отраслевая модель подготовки рабочих, создание 3400 производственных помещений в наших колледжах и ПТУ. На эти цели в программе зафиксировано выделение 30 млрд рублей. Также Спиридонов рассказал, что охрана прав работников и стимулирование работодателей, которые заботятся о своих сотрудниках – одно из основных положений программы, которую «Единая Россия» предложит избирателям. Партия будет следить, чтобы Трудовой кодекс неукоснительно соблюдался в отношении работника. «Работа должна быть доступна. А в случае потери рабочий человек должен получить поддержку государства, помощь в трудоустройстве и профессиональном развитии. Нужно развивать закон «О занятости», чтобы появилась возможность найти работу на территории всей страны», – считает Спиридонов. Еще одним важным пунктом народной программы «Единой России» он назвал программу подготовки 50 тыс. мастеров производственного обучения. «Профессиональные навыки и повышение квалификации рабочего – это и есть рост его зарплаты. Считаю, что этот вопрос должен находиться под пристальным внимание государства. А МРОТ должен быть таким, чтобы человек мог прожить весь месяц, а не неделю», – заключил он. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин на съезде ЕР назвал защиту суверенитета России общим долгом 24 августа 2021, 20:19 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. «Единая Россия» идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. И это прежде всего сбережение народа России, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его достойной и безопасной жизни. Наш общий долг – надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед», – приводит его слова НТВ. По словам Путина, он рассчитывает на дальнейшую совместную работу ради благополучия граждан и процветания родины. Путин выступая на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал. «Мы вместе! За Россию!», - заключил Владимир Путин. «Единая Россия» приняла народную программу 24 августа 2021, 20:08 Текст: Елена Мирошниченко

Партия «Единая Россия» на съезде приняла программу, с которой пойдет на выборы, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Программу «Единой России» единогласно утвердили делегаты второго этапа съезда партии, который прошел в Москве 24 августа, говорится в сообщении на сайте ЕР. «Уважаемые коллеги, наша программа принята. Я вас поздравляю. Именно с этой программой мы пойдем на выборы. И я уверен, что мы сможем победить», – приводит его слова РИА «Новости». Затем Медведев объявил о перерыве в работе съезда. «Он у нас в этом году очень длинный, из трех этапов состоит. А третий этап, я надеюсь, пройдет уже в совсем уже таком мажорном настроении по итогам победы», – сообщил он. В народную программу партии поступили предложения от более чем 2 млн человек – ее коллективным автором является российский народ, отметил Медведев. «Предложения в народную программу партия собирала больше двух месяцев. На площадках «Единой России» состоялась серия онлайн-консилиумов, стратегических сессий, круглых столов. Свои инициативы очно и онлайн на сайт NP.ER.RU внесли эксперты, общественники, депутаты, жители регионов», – говорится в сообщении партии. Напомним, в Москве прошел второй этап Съезда «Единой России». На первом этапе Съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Владимира Путина в первую пятерку списка партии вошли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее президент Владимир Путин на съезде ЕР заявил, что предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России. Путин оценил работу уходящего состава Госдумы 24 августа 2021, 18:59 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выступая на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал. «Государственная дума, все фракции работали выше всяких похвал. Спасибо вам большое. Я обращаюсь к депутатам прежнего созыва, ведь люди выходили на работу, не обращая внимания на угрозы: многие болели, есть и потери, некоторые депутаты умерли, ушли из жизни – вот такое ответственное отношение к делу, крайне востребованное в будущем», – приводит его слова РИА «Новости». В конце выступления глава государства, обращаясь к членам партии, отметил, что «мы вместе – за Россию», и пожелал им успехов. «И рассчитываю на дальнейшую совместную работу. Ради благополучия наших граждан. Ради процветания нашей любимой Родины», – цитирует Путина Telegram-канал ЕР. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.