В Кремле прокомментировали просьбу афганцев об эвакуации

Российские власти видят и анализируют все обращения от граждан Афганистана с просьбами помочь им покинуть страну, это касается и студентов военных вузов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видим, мы фиксируем все эти обращения. Эта информация у нас анализируется. Больше мне сейчас сказать нечего», – сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия эвакуировать афганцев и членов их семей, в том числе выпускников российских военных вузов, которые обратились с таким открытым письмом к российским властям.

Он отметил, что ситуация непростая, и вряд ли можно в деталях обсуждать ее в мегафонном формате. Песков добавил, что позиция по текущим афганцам – студентам российских вузов – пока не сформулирована, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «безопасность россиян (в Афганистане) остается безусловным приоритетом, для ее обеспечения будет делаться то, что необходимо». При этом Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сроках эвакуации силами российского оборонного ведомства граждан России, ОДКБ и Украины из Афганистана, о которой было объявлено в среду, передает ТАСС.

Он также указал, что террористическая угроза в Афганистане весьма высока из-за боевиков ИГ. «Что касается терактов, можно констатировать лишь одно, что на территории Афганистана помимо талибов (движение запрещено в России как террористическое), находятся еще и игиловцы. Они не являются коренным жителями этой страны, но речь идет о настоящих террористах. Поэтому, конечно же, террористическая угроза в Афганистане весьма и весьма высока», – сказал Песков.

Ранее в среду сообщалось, что Минобороны по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.

Напомним, 15 августа отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.