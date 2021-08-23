Белый дом признался в ежедневных контактах с талибами

Власти Соединенных Штатов поддерживают контакты с представителями движения «Талибан» (запрещено в России) на ежедневной основе, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы ведем переговоры с талибами на ежедневной основе как по политическим каналам, так и по каналам [служб] безопасности», – приводит слова Салливана ТАСС.

Как уточнил помощник президента США по национальной безопасности, подобные обсуждения «охватывают целый спектр вопросов», однако из соображений безопасности отказался уточнить, чему именно они посвящены. Салливан вновь выразил мнение, что США смогут эвакуировать всех американцев, которые этого захотят, до 31 августа.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Соединенные Штаты якобы перевыполняют планы по темпам эвакуации людей из Афганистана и до 31 августа смогут вывезти из республики всех выразивших желание американцев. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.

В прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.

Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.

Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.

В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

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