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В России не исключили льготных поставок оружия странам для укрепления границ с Афганистаном
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Россия может поставлять оружие и технику странам ОДКБ по льготным ценам для укрепления границ с Афганистаном, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
«Мы сделаем все необходимое для укрепления наших южных границ, включая то, что вы сказали. Возможно», – заявил Борисов, отвечая на соответствующий вопрос на форуме «Армия-2021», передает ТАСС.
На прошлой неделе стало известно о планах талибов принять новую конституцию Афганистана. Также сообщалось, что запрещенное в России и признанное террористическим движение «Талибан» предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Талибы собрались атаковать афганскую провинцию Панджшер
Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) ждут приказа атаковать провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Об этом сообщил источник РИА «Новости».
Ранее в воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан, его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. СМИ сообщили, что сотни бойцов движения «Талибан» направляются к провинции Панджшер
Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
Талибы отказались дать США и Британии дополнительное время для эвакуации
США и Британия не получат дополнительное время для проведения эвакуации, в противном случае могут быть последствия, заявил представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) Сухейл Шахин.
«Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости», – сказал Шахин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
По его словам, «если США или Великобритания будут просить дополнительное время для продолжения эвакуации, ответ будет отрицательным». «Иначе будут последствия. Это вызовет недоверие между нами. Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию», – добавил Шахин.
Тем временем президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что вывод американских войск из Афганистана войдет в историю как «логичное, рациональное и правильное решение».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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Премьер Словении заявил о разногласиях в ЕС из-за афганских беженцев
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Консенсус между странами ЕС по вопросу афганских беженцев отсутствует, в Евросоюзе нет даже большинства в пользу приема вынужденных переселенцев из Афганистана, заявил премьер-министр Словении Янез Янша, чья страна председательствует в Совете ЕС.
«Страны ЕС должны сами решать, хотят ли они получить новую волну мигрантов или нет. Сейчас [в совете ЕС] нет не то что консенсуса, но даже квалифицированного или хотя бы обычного большинства, чтобы это сделать. И мы уже проявляем солидарность с теми, кто работал с нами», – приводит слова политика ТАСС.
Премьер-министр Словении также выразил мнение, что «долг Евросоюза и Словении не в том, чтобы помогать и платить каждому на нашей планете, кто бежит, вместо того чтобы сражаться за свою родину».
В минувшую субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила в Испании центр временного приема афганских беженцев в ЕС, после чего объявила, что на предстоящей 24 августа встрече G7 Евросоюз предложит рассмотреть международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана. По словам главы ЕК, «в Афганистане беженцами стали уже 3,7 млн человек, 80% из них – женщины и девочки». Она подчеркнула, что ЕС намерен проявить «максимальную солидарность», принимая беженцев из Афганистана.
Напомним, в прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Глава Белого дома Джо Байден признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Он также выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию всех желающих покинуть Афганистан американцев к 31 августа.
Помимо граждан США Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. граждан Афганистана и еще порядка 53 тыс. членов их семей. Однако позже американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией граждан Афганистана.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Анонсированы десятки контрактов Минобороны по созданию новейшего оружия на «Армии-2021»
Минобороны намерено заключить несколько десятков контрактов по разработке и производству образцов вооружений и военной техники, в том числе по гиперзвуковым ракетам «Кинжал» на форуме «Армия-2021», сообщил источник в ведомстве.
«Будут законтрактованы, в частности, гиперзвуковые «Кинжалы» и разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец», – сказал собеседник ТАСС.
Два других источника, знакомых с ситуацией, заявили, что планируется контрактация по разработке новейшего разведывательного корабля. Работу поручат Зеленодольскому ПКБ. Один из собеседников пояснил, что на Зеленодольском судостроительном заводе планируется построить «два так называемых судна связи».
Напомним, на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в Жуковском подписали соглашения на 265 млрд рублей.
«Рособоронэкспорт» отмечал, что подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 млрд евро. В списке – самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба», а также авиасредства поражения, бронетанковая и автомобильная техника.
Экс-министр из Афганистана стал доставщиком пиццы в Германии
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Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат после переезда в немецкий Лейпциг стал развозчиком пиццы.
Бывший министр из Афганистана работает в службе доставки Lieferando, он развозит на велосипеде пиццу, сообщает EHA News.
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В свою очередь издание Leipziger Volkszeitung уточнило, что Садаат с 2018 года входил в состав правительства Афганистана при президенте Ашрафе Гани. Саадат отвечал за вопросы расширения сети мобильной связи для сельского населения. Однако в 2020 году кабмин вынудил его подать в отставку. Это произошло после того, как Саадат не согласился передать финансирование возглавляемого им ведомства для государственной стратегии для борьбы с талибами.
После ухода из власти Саадат уехал в Германию, передает телеканал «360».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
СМИ: Сотни бойцов движения «Талибан» направляются к провинции Панджшер
Движение «Талибан» заявило, что его боевики направляются к провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, которая не была захвачена Талибами.
«Сотни моджахедов Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов) направляются к провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, после того как местные должностные лица отказались мирно ее передать», – приводит агентство AFP слова представителя талибов, передает РИА «Новости».
Ранее лидер сопротивления в Панджшер пообещал отстоять провинцию.
Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
Байден пригрозил талибам введением санкций
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что решение Вашингтона о введении санкций в отношении радикального движения «Талибан» (запрещено в России) будет зависеть от поведения самих талибов.
Глава администрации Соединенных Штатов в воскресенье выступил в Белом доме с речью по поводу эвакуации американцев из Кабула. Когда он покидал зал, ему был задан вопрос о том, поддержал бы он введение санкций против талибов при определенных условиях. «Мой ответ: да, это зависит от [их] поведения», – приводит слова Байдена ТАСС.
Он пояснил, что пока «Талибан» (запрещено в России) не предпринимал действий, направленных против сил США», а также «пока что в целом соблюдал» обещания не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула для эвакуации. Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он теперь талибам, Байден сказал: «Я никому не доверяю, в том числе и вам, я вас люблю, но, знаете, не так уж много есть людей, которым я доверю».
По словам президента Соединенных Штатов, «Талибан» (организация запрещена в России) «стремится к легитимности с целью определить, будут ли они признаны другими странами». «Они сказали другим странам и нам тоже, что они не хотят, чтобы мы полностью сворачивали наше дипломатическое присутствие, но все это пока только разговоры», – отметил глава Белого дома. «Посмотрим, окажется ли правдой то, что они говорят», – подытожил Байден.
В прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Позже Байден выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из Афганистана к 31 августа.
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Россия решила вывести на зарубежные рынки танк «Армата»
Россия планирует вывести на зарубежный рынок новейший танк Т-14 «Армата», на него ожидается большой спрос, заявил в ходе форума «Армия-2021» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
«Мы готовим к выводу на рынок новейший танк Т-14 «Армата», и по нашим прогнозам этот танк, а также другая бронетехника на платформе «Армата» должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей», – цитирует РИА «Новости» Шугаева.
По его словам, Россия получила несколько заявок на возможную поставку инозаказчикам новейших бронеавтомобилей «Тайфун-К» и самоходных противотанковых комплексов «Корнет-ЭМ» на базе бронемашины «Тигр».
«На бронеавтомобили «Тайфун-К» и комплексы «Корнет» на базе автомобиля «Тигр» мы на сегодняшний день имеем несколько заявок от иностранных заказчиков», – цитирует ТАСС Шугаева.
По его словам, Россия за последнее время вывела на рынок ряд новейших образцов техники для сухопутных войск. «За последние два-три года Россией в части техники для сухопутных войск выведены на рынок бронетранспортер «Бумеранг», многоцелевой автомобиль «Тайфун-К» и противотанковый комплекс «Корнет» на базе бронеавтомобиля «Тигр», боевой робототехнический комплекс «Уран-9Э», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М», – сообщил глава ФСВТС.
В настоящее время готовится вывод на международный рынок вооружений новейшего основного боевого танка (ОБТ) Т-14 «Армата», отметил Шугаев. «Что касается дальнейших перспектив, то мы готовим к выводу на рынок новейший танк Т-14 «Армата», и, по нашим прогнозам, этот танк, а также другая бронетехника на платформе «Армата» должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей», – сказал директор ФСВТС.
Ранее зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сообщил, что танк Т-14 «Армата» будет модернизирован по результатам опытно-войсковой эксплуатации, первые образцы машины поступят в российские войска в 2022 году.
Власти Польши отчитались об успешной эвакуации из Афганистана
Все пожелавшие покинуть Афганистан граждане Польши и бывшие сотрудники посольства в Кабуле из числа местных жителей успешно эвакуированы, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.
«Все граждане Польши, как и все бывшие местные сотрудники посольства Польши в Кабуле, которые захотели уехать, успешно эвакуированы из Афганистана», – приводит слова высокопоставленного дипломата ТАСС.
«Несмотря на сложные условия, мы делаем все, что было в наших силах. Наши самолеты по-прежнему эвакуируют друзей Польши из Кабула», – утверждает представитель Варшавы.
В течение минувшей недели Польша вывезла из Кабула в Узбекистан около 340 человек. Для эвакуации Варшава выделила три военных самолета и около 100 военных. В Польшу из Узбекистана эвакуированные отправляются на гражданских самолетах.
В прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.
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Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
При перестрелке в районе аэропорта Кабула погиб афганский военный
В результате перестрелки недалеко от аэропорта Кабула погиб служащий афганских сил безопасности и трое пострадали, сообщили немецкие военные.
«Утром в 4.13 по центральноевропейскому времени (5.13 мск) у северных ворот аэропорта Кабула произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими. Один представитель сил безопасности был убит и трое пострадали», – приводит РИА «Новости» сообщение оперативного командования Бундесвера.
Отмечается, что в перестрелке также принимали участие военные из Германии и США. Никто из них не пострадал.
Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
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Талибы взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере
Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) взяло в осаду силы сопротивления, находящиеся в афганской провинции Панджшер, сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.
«Силы [талибов] заняли позиции недалеко от Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Враг (силы сопротивления) находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию, пытаемся решить вопрос путем переговоров», – цитирует ТАСС Муджахида.
По его словам, расположенный у границ Панджшера тоннель Саланг через одноименный перевал и прилегающая автотрасса свободны. Отмечается, что талибы полностью очистили районы в провинции Баглан.
В свою очередь противники талибов в Панджшере в соцсетях продолжают заявлять о высоком боевом духе сопротивления и готовности бороться с радикалами.
Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» ждут приказа атаковать провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан, его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. СМИ сообщили, что сотни бойцов движения «Талибан» направляются к провинции Панджшер. Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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Байден назвал вывод войск из Афганистана логичным и верным решением
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что вывод американских войск из Афганистана войдет в историю как «логичное, рациональное и правильное решение».
«Идея [вывода войск США из Афганистана], которая, как я думаю, останется в истории, заключается в том, что это было логичное, рациональное и правильное решение», – приводит слова Байдена ТАСС.
При этом, по его мнению, такие страны, как Россия и Китай, только приветствовали бы ситуацию, при которой США продолжали бы войну в Афганистане. «Вы находитесь в Пекине, вы находитесь в Москве, рады ли вы тому, что мы ушли? Они ничего бы не хотели сильнее, чем то, чтобы мы оставались завязшими там, полностью занятыми тем, что там происходит», – заявил глава американской администрации.
В прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из Афганистана к 31 августа.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Нурмагомедов извинился за свои слова про Афганистан
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Российский борец Хабиб Нурмагомедов объяснил, что своей репликой про Афганистан не хотел задеть кого-то, он хотел дать понять, что не намерен лезть в политику.
«Я просто не хотел затрагивать политику. Реакцию от своих болельщиков на то заявление я действительно получил бурную. Пересмотрел свой ответ – неправильно сказал тогда, будто это за тысячи километров и это меня не касается», – цитирует Нурмагомедова РИА «Новости».
Он пояснил, что у него «тесные отношения с афганским народом», поскольку в США есть город с самым большим афганским сообществом вне Афганистана и он рядом с ним тренировался.
«К тому же у меня очень много друзей, близких людей с Афганистана. Отвечая на тот вопрос, я имел в виду, что не хочу комментировать политическую обстановку. Надеюсь, они меня простят, если я их обидел. Мне не стыдно перед ними извиняться, ведь любой может совершить ошибку», – сказал спортсмен.
Он добавил, что жители Афганистана – многострадальный народ и ему больно за них.
Напомним, на прошлой неделе Нурмагомедов в ответ на просьбу высказаться о событиях в Афганистане заявил, что не имеет к этой стране никакого отношения, после чего на него с критикой обрушились в социальных сетях.
Талибы приговорили к смерти брата афганского переводчика
Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вынесли смертный приговор брату афганца, который работал переводчиком для американских военных в Афганистане, следует из письма талибов.
По данным телеканала CNN, талибы обвинили брата афганского переводчика в том, что тот оказывал помощь американцам и обеспечивал безопасность своему брату, передает РИА «Новости».
«Вы обвиняетесь в оказании помощи американцам. Вы также обвиняетесь в обеспечении безопасности вашего брата, который был переводчиком», – отметили талибы в письме.
Одно из писем предписывает мужчине явиться на назначенные слушания, второе письмо сообщает о неявке мужчины. В третьем послании указано, что афганец не явился на слушания, в связи с чем он «признан виновным в свое отсутствие» и будет приговорен к смертной казни. Адресата письма также предупреждают, что судебные решения «окончательны» и не подлежат возражениям.
По словам бывшего военнослужащего, который сотрудничал с упомянутым афганским переводчиком, указанные письма были отправлены талибами в течение последних трех месяцев.
На прошлой неделе стало известно о планах талибов принять новую конституцию Афганистана. Также сообщалось, что радикальное движение «Талибан» предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
-
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Перспективную БМП «Манул» с модулем «Эпоха» решили показать на «Армии-2021»
Перспективную БМП «Манул», оснащенную боевым модулем «Эпоха», покажут на форуме «Армия-2021», заявил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.
«Уверен, что «Манул» ждет прекрасное будущее, и эта БМП станет платформой для установки различных перспективных комплексов вооружений. Это позволит создавать оригинальные машины под тактико-технические задачи разных заказчиков. В этом году на «Армии» будет представлена машина, оснащенная перспективным боевым модулем «Эпоха», – передает РИА «Новости» слова Оздоева.
Он отметил, что работа над техническим заданием на «Манул» началась сразу после завершения прошлогоднего форума «Армия». В настоящее время облик этой машины продолжает формироваться.
Впервые БМП «Манул», оснащенная необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, была представлена на форуме «Армия-2020».
По словам главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации «Ростех») Сергея Абдулова, при экономичной цене по сравнению с бронемашинами, которые сегодня создаются в рамках перспективных ОКР, «Манул» соответствует всем современным требованиям российских сухопутных войск. Перемещение двигателя в переднюю часть машины существенно увеличило его защищенность при фронтальном обстреле.
В составе необитаемого боевого модуля «Эпоха» – 57-мм орудие, с пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 тыс. патронов. Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП «Бережок» является наличие в его составе ПТРК «Корнет» с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-миллиметровой автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.
По словам Оздоева, опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня, с которых могут запускаться беспилотники, готовится к предварительным испытаниям.
«В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет», – сказал Оздоев.
Он добавил, что производство новейших плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф планируется начать в конце 2021 года.
«Бронетранспортер БТ-3Ф находится на заключительном этапе испытаний, они завершены уже на 95%. Машина прошла проверку в морских условиях, стрельбовые, ходовые испытания и другие. К концу текущего года «Высокоточные комплексы» смогут приступить к организации производства изделия», – сказал Оздоев.
Новый плавающий гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф впервые был представлен на форуме «Армия-2016». Он может передвигаться по воде и десантироваться с транспортных самолетов. Экипаж БТ-3Ф составляет три человека, при этом бронетранспортер берет на борт до 14 десантников.
На крыше боевой машины установлен дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 миллиметра с тепловизионным прицелом и лазерным дальномером. Дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил позволяет на суше развивать скорость до 70 километров в час, а на плаву – до 10 километров в час
Напомним, в августе 2020 года главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в «Ростех») Сергей Абдулов сообщил, что новая боевая машина пехоты «Манул», оснащенная необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, создается в России.