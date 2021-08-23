В России не исключили льготных поставок оружия странам для укрепления границ с Афганистаном

Байден пригрозил талибам введением санкций

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что решение Вашингтона о введении санкций в отношении радикального движения «Талибан» (запрещено в России) будет зависеть от поведения самих талибов.

Глава администрации Соединенных Штатов в воскресенье выступил в Белом доме с речью по поводу эвакуации американцев из Кабула. Когда он покидал зал, ему был задан вопрос о том, поддержал бы он введение санкций против талибов при определенных условиях. «Мой ответ: да, это зависит от [их] поведения», – приводит слова Байдена ТАСС.

Он пояснил, что пока «Талибан» (запрещено в России) не предпринимал действий, направленных против сил США», а также «пока что в целом соблюдал» обещания не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула для эвакуации. Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он теперь талибам, Байден сказал: «Я никому не доверяю, в том числе и вам, я вас люблю, но, знаете, не так уж много есть людей, которым я доверю».

По словам президента Соединенных Штатов, «Талибан» (организация запрещена в России) «стремится к легитимности с целью определить, будут ли они признаны другими странами». «Они сказали другим странам и нам тоже, что они не хотят, чтобы мы полностью сворачивали наше дипломатическое присутствие, но все это пока только разговоры», – отметил глава Белого дома. «Посмотрим, окажется ли правдой то, что они говорят», – подытожил Байден.

В прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.

Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.

Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Позже Байден выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из Афганистана к 31 августа.

На ваш взгляд Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане? Да, безусловно

Зависит от их действий в ближайшее время

В любом случае нет



В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД