Путин анонсировал строительство двух военных кораблей и четырех подлодок В Кремле подтвердили участие Путина во втором этапе XX съезда «Единой России» 23 августа 2021, 15:10 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин лично примет участие во втором этапе XX предвыборного съезда партии «Единой России» 24 августа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС. Первую часть предвыборного XX съезда партия «Единая Россия» провела 19 июня. По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента вошли: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Была принята за основу предвыборная программа, однако окончательно ее утвердит вторая часть съезда. В ходе общения с лидерами списка «Единой России» на выборах в Госдуму президент отметил: первая пятерка списка состоит из известных всем гражданам страны лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений. При этом Путин отметил, что «хотелось, чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные». «Но такие люди должны появляться, чтобы важнейшие направления для нашего государства шли вперед», – добавил он. Также российский лидер выразил надежду на то, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в сентябре. В воскресенье Путин предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам – 10 тыс. рублей.

Китайцы оценили жест Путина на встрече с Меркель 21 августа 2021, 16:01

Фото: Евгений Одиноков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Подаривший канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов президент России Владимир Путин приковал к себе внимание китайских СМИ. Традиция российского лидера дарить цветы женщинам на официальных мероприятиях, вероятно, может рассказать о его характере, отметило издание Sohu, передает РИА «Новости». Этот поступок характеризует Путина как твердого и вежливого человека, которому «присуща романтика». «Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ», – отметили в статье. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову. В мае 2018 года после переговоров Путина и Меркель в Сочи немецкое издание Bild заявило, что подарок в виде букета цветов от российского лидера канцлеру Германии был «неким сигналом». По мнению издания, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече и принято обходиться рукопожатием. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснял, что в России дарить женщинам цветы является признаком хорошего тона, это традиции, на которые ориентировался российский президент. Путин предложил сделать дополнительные выплаты пенсионерам и военным 22 августа 2021, 13:38

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. «Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тыс. рублей. Нужно будет «Единой России» и правительству это проработать», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале ЕР. «Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тыс. рублей. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных», – добавил Путин. Ранее Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов в сентябре. Путин заявил о необходимости принять факт захвата талибами Афганистана 20 августа 2021, 18:00

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) контролирует почти весь Афганистан, и нужно исходить из этих реалий, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. «Движение «Талибан» контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, одной из приоритетных тем на переговорах с Меркель стала тема Афганистана. Также он отметил, что важно не допустить проникновение террористов в сопредельные с Афганистаном страны, в том числе под видом беженцев. «На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев», – сказал президент. «Что касается Афганистана, то хотела бы напомнить об исходной точке – теракты 11 сентября [2001 года] на территории США. Это привело к тому, что началась борьба с терроризмом, последовали операции миссии НАТО. И положение с терроризмом в Афганистане улучшилось по сравнению с тем временем. Но международное сообщество должно бороться с восстановлением терроризма Афганистане», – сказала Меркель по итогам переговоров Путиным. Ранее в Кремле завершились переговоры Путина и Меркель, которые длились три часа. Отмечается, что лидеры планировали обсудить отношения России и Германии, коронавирус, ситуацию в Афганистане и минские договоренности. Путин после переговоров заявил, что их взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса. Канцлер ФРГ в пятницу приехала в Москву с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. В пятницу Меркель провела встречу с Путиным, а 22 августа посетит Киев. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: «Северный поток – 2» почти завершен 20 августа 2021, 18:18 Текст: Вера Басилая

До завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен, сказал президент России Владимир Путин «15 километров осталось по морю. Все, можно считать, что это близится к завершению», – приводит РИА «Новости» слова Путина по итогам переговоров с Ангелой Меркель. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, прощальная поездка Меркель приходится на момент, когда важный для обеих стран проект строительства газопровода «Северный поток-2» находится на финальной стадии. В предстоящее воскресенье Меркель посетит Киев – и этот визит связывают с обсуждением вопроса газового транзита. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии сможет дать гарантии Киеву в энергетическом вопросе. Одновременно на Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита. Ранее в Германии предупредили о семи препятствиях на пути реализации проекта «Северный поток – 2». Путин заявил, что в Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код» народа России 21 августа 2021, 21:10 Текст: Алексей Дегтярев

В Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код» и «национальная идентичность» народа России, заявил президент Владимир Путин, поздравляя местных жителей с 800-летним юбилеем города. «Нижний, как его издавна ласково и тепло называют, хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремлению к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России», – цитирует Путина РИА «Новости». Их олицетворяют древние храмы, святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам нижегородский Кремль и современные предприятия, отметил глава государства. Президент отметил, что Ока и Волга были и есть древние торговые пути и транспортные магистрали, которые связывают Евразию. Также он обратился к высказываниям художника Ильи Репина, который, по его мнению, хорошо подметил, что «Нижний – это город, царственно поставленный над всем Востоком России». По мнению президента, это город колоссальной внутренней силы, во все времена нижегородцы стояли на защите отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути России. «Так было и в конце XIV века, когда нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, и в начале XVII века, когда под руководством Минина и Пожарского нижегородцы, действуя «купно и заедино» сделали все, чтобы положить конец смуте, восстановить суверенитет страны», – рассказал Путин. Он подчеркнул, что нижегородцы гордятся подвигами своих предков. «Патриотизм, гражданственность и смелость – в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты», – указал он. Он напомнил, что на этой земле родились механик Кулибин, математик Лобачевский, шел «знатный торг на знаменитой ярмарке», а сормовские заводы и запуск первой мартеновской печи стали символом масштабной русской индустриализации XIX и ХХ веков Путин добавил, что и в период Великой Отечественной жители Нижнего Новгорода, который тогда назывался Горький, проявили себя героически. «Жители города проявили героизм не только на фронте, но и в тылу, под вражескими бомбами обеспечивали бойцов армии и флота всем необходимым, и Нижний по праву удостоен звания «Город трудовой доблести», – напомнил президент. Также Путин оценил планы регионального правительства по развитию инфраструктуры области. «Задачам будущего должна соответствовать среда для жизни людей. Она призвана быть комфортной, современной, открывать широкие возможности для технологических, предпринимательских, творческих и гражданских инициатив. У руководства региона – только что обсуждали это с губернатором [Глебом Никитиным] – серьезные планы по развитию города. Это прежде всего создание на Стрелке современного общественного пространства, а также ледового дворца, формирование в центре города на свободных землях квартала высоких технологий, где будет создано более 10 тыс. высококвалифицированных рабочих мест. 10 тыс. – это только старт, начало. [Планируется также] построить студенческий городок», – приводит слова президента ТАСС. Напомним, президент Владимир Путин в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея города. В ходе визита глава государства осмотрел реконструированный парк «Швейцария». Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов 22 августа 2021, 13:25

Фото: Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в сентябре. «Очень рассчитываю на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны», – передает слова главы государства «Интерфакс». Путин подчеркнул, что деятельность ЕР помогла пройти период пандемии коронавируса эффективнее и лучше, чем во многих развитых странах мира.



«Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики. Это создает для нас хорошую базу для решения задач, которые возникли в последнее время», – сказал президент. Путин 22 августа встречается с представителями «Единой России». Путин попросил Меркель повлиять на Киев для соблюдения Украиной обязательств по Донбассу 20 августа 2021, 17:34

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве попросил ее в ходе визита в Киев повлиять на украинское руководство для выполнения всех обязательств по Донбассу. «Складывается впечатление, что руководство этой страны [Украины] решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств», – цитирует Путина ТАСС. Российский лидер выразил надежду, что Москве удастся продолжить диалог по урегулированию на Донбассе с новым руководством Германии, передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову. Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Путин рассказал о несовпадающих взглядах с Меркель 20 августа 2021, 17:53 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что их взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса. «Конечно, наши взгляды не всегда совпадали, но диалог между нами был откровенный, содержательный, нацеленный на поиск компромиссов, на решение самых сложных вопросов», – цитирует РИА «Новости» Путина. По словам Меркель, она рада диалогу между Россией и ФРГ. «Мы на сегодняшний день очень рады, что между нами идет диалог и этот диалог конструктивный», – отметила канцлер. Ранее в Кремле завершились переговоры Путина и Меркель, которые длились три часа. Отмечается, что лидеры планировали обсудить отношения России и Германии, коронавирус, ситуацию в Афганистане и минские договоренности. Канцлер ФРГ в пятницу приехала в Москву с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. В пятницу Меркель провела встречу с Путиным, а 22 августа посетит Киев. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В Кремле завершились переговоры Путина и Меркель 20 августа 2021, 17:21

Фото: Guido Bergmann/BPA/REUTERS

Текст: Дарья Григоренко

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Москве, которые продолжались почти три часа, завершились. Переговоры начались в 14.07 мск и завершились в 17.04, в общей сложности продолжались почти три часа, передает РИА «Новости». Отмечается, что лидеры планировали обсудить отношения России и Германии, коронавирус, ситуацию в Афганистане и минские договоренности. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову. Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Эрдоган выразил надежду на увеличение поставок газа по «Турецкому потоку» 21 августа 2021, 18:39 Текст: Алексей Дегтярев

Турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток», заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным. «Президент Эрдоган отметил, что Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе. Он также заявил, что ожидает увеличения потока газа по «Турецкому потоку», который является одним из направлений сотрудничества в этой сфере», – цитирует сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС. Также в ходе беседы президенты обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане, они акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с боевиками. Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении пожаров в стране, и выразил соболезнования в связи с крушением в Турции российского Бе-200ЧС. «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Путин анонсировал «сверку часов» со странами ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане 21 августа 2021, 14:13 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что вопросы безопасности крайне важны с учетом ситуации в Афганистане, и выразил надежду на встречу 23 августа в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин заявил, что «сейчас один из наиболее актуальных вопросов – это вопросы безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане», передает РИА «Новости». Он выразил надежду, что в понедельник, 23 августа, они с Токаевым соберутся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ и «сверят часы». Глава государства добавил, что предстоит работа в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в плановом порядке в середине сентября. «Казахстан и Россия являются союзниками, постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности и тем более вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, динамично», – сказал в ответ Токаев. Он также отметил, что контакты между странами никогда не прерывались, «даже в условиях пандемии мы работали в режиме онлайн, говорил по телефону». Президент Казахстана выразил надежду, что форум межрегионального сотрудничества двух стран состоится в октябре в очном или онлайн-формате: «Люди ждут, это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям». Токаев также указал, что Россия и Казахстан постоянно координируют свою политику в отношении проблем безопасности, «и эта проблема особенно становится все более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане». Ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года, но он был перенесен на более поздний срок из-за пандемии. В середине февраля Путин и Токаев договорились, что в 2021 году форум состоится в Кокшетау, форма мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В марте правительство Казахстана сообщало, что мероприятие запланировано на вторую половину года. В августе стало известно, что Путин и Токаев примут участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе 22 августа 2021, 12:35

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в День государственного флага принял участие в торжественной церемонии поднятия триколора России в парке Победы на Поклонной горе. Флаг был поднят на верхушку флагштока близ монумента Победы. Президентский оркестр исполнил «Славься» Михаила Глинки, а затем прозвучал гимн России. На церемонии присутствовали также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие кандидаты от «Единой России» на выборах в Госдуму, передает РИА «Новости». Глава государства на Поклонной горе встретится с единороссами, на встрече будут обсуждаться предложения граждан в предвыборную программу партии. Торжественные мероприятия в честь 30-летнего юбилея флага России проходят по всей стране. С праздником россиян поздравили космонавты с борта МКС. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году. Путин подтвердил Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину 20 августа 2021, 18:12 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона выполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа через украинскую территорию, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Россия будет выполнять свои обязательства в том числе после ухода канцлера Германии Меркель с поста, об этом Путин заверил немецкого канцлера в ходе переговоров, передает РИА «Новости». Российский лидер подчеркнул, что транзит газа через Украину будет зависеть от контрактов на поставки и состояния украинской газотранспортной сети. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову. Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея 21 августа 2021, 19:22 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин приехал в Нижний Новгород, он будет участвовать в юбилейных мероприятиях по случаю 800-летия города. Президент будет участвовать в мероприятиях по случаю юбилея города, он ознакомится с результатами самой масштабной за 50 лет реконструкции Нижегородского кремля, передает ТАСС. Также глава государства осмотрит парк отдыха «Швейцария» после его комплексного благоустройства, и посетит гала-шоу «Начало нового». Нижний Новгород основал князь Юрий Всеволодович в 1221 году на месте слияния Оки и Волги, которое называется Стрелка. В Нижнем Новгороде 21 августа в 20.21 пройдет гала-шоу в честь юбилея, режиссером выступил мастер спорта, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух, передает РИА «Новости». Глава Нижегородской области Глеб Никитин пригласил Путина поучаствовать в праздновании юбилея города на встрече в ноябре 2020 года. Перед праздником министр культуры Нижегородской области Олег Беркович сообщал, что власти региона будут ждать президента, но не знают точно, приедет ли он. Ранее в Нижнем Новгороде в честь дня ВВС России прошло выступление пилотажной группы «Стрижей». Это выступление также было приурочено к юбилею города. Путин поручил подготовить предложения по развитию сибирских регионов 22 августа 2021, 14:45 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо подготовить предложения по развитию сибирских регионов страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России». Он напомнил, что поднимал эту тему на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), давал соответствующие поручения. Над этим работают правительство и структуры академических институтов. «Я думаю, что мы должны подготовить все эти предложения, оформить их соответствующим образом и, безусловно, двигаться в этом направлении», – передает слова главы государства ТАСС. «Будущее России должно прирастать Сибирью», – уверен президент. «С появлением возможностей развития в Арктике ситуация по Сибири не изменилась, Сибирь на второй план не уходит, тем более, что с инфраструктурной и климатической точек зрения она гораздо более приспособлена для того, чтобы в ближайшее время осуществить шаги по ее развитию в интересах всей страны», – добавил Путин. Глава государства отметил, что министр обороны Сергей Шойгу, для которого Сибирь – малая родина, является «активным сторонником и даже локомотивом этого проекта». Ранее сообщалось, что первый из нескольких новых крупных городов, которые должны появиться в Сибири по идее министра обороны России Сергея Шойгу, будет, вероятно, построен на границе двух регионов – в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии. Напомним, в августе Шойгу заявил, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов с населением больше 500 тыс. человек. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами.