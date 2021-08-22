Путин поддержал предложение учредить День поисковика в России Путин оценил пятерку «Единой России» 22 августа 2021, 16:00 Пятерка лидеров списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму состоит из известных всем гражданам страны лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений, но при этом в политике должны появляться и новые лица, заявил президент России Владимир Путин на встречи с лидерами списка партии. «Когда ваш покорный слуга предлагал пятерку лидеров, которая возглавляет сейчас список «Единой России» на выборах в Государственную думу, я исходил из того, что в списке должны быть люди известные, которые себя зарекомендовали с самой лучшей точки зрения и в общественной жизни, и в своей профессиональной жизни, в которых нет никаких сомнений у подавляющего большинства наших граждан, в том, что они на своем месте эффективно работают в интересах нашего народа и нашей страны», – приводит его слова ТАСС. Путин отметил, что «хотелось, чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные». «Но такие люди должны появляться, чтобы важнейшие направления для нашего государства шли вперед», – добавил он. По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента России Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Путин предложил сделать дополнительные выплаты пенсионерам и военным 22 августа 2021, 13:38

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. «Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тыс. рублей. Нужно будет «Единой России» и правительству это проработать», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале ЕР. «Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тыс. рублей. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных», – добавил Путин. Ранее Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов в сентябре. Путин заявил, что в Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код» народа России 21 августа 2021, 21:10 Текст: Алексей Дегтярев

В Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код» и «национальная идентичность» народа России, заявил президент Владимир Путин, поздравляя местных жителей с 800-летним юбилеем города. «Нижний, как его издавна ласково и тепло называют, хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремлению к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России», – цитирует Путина РИА «Новости». Их олицетворяют древние храмы, святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам нижегородский Кремль и современные предприятия, отметил глава государства. Президент отметил, что Ока и Волга были и есть древние торговые пути и транспортные магистрали, которые связывают Евразию. Также он обратился к высказываниям художника Ильи Репина, который, по его мнению, хорошо подметил, что «Нижний – это город, царственно поставленный над всем Востоком России». По мнению президента, это город колоссальной внутренней силы, во все времена нижегородцы стояли на защите отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути России. «Так было и в конце XIV века, когда нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, и в начале XVII века, когда под руководством Минина и Пожарского нижегородцы, действуя «купно и заедино» сделали все, чтобы положить конец смуте, восстановить суверенитет страны», – рассказал Путин. Он подчеркнул, что нижегородцы гордятся подвигами своих предков. «Патриотизм, гражданственность и смелость – в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты», – указал он. Он напомнил, что на этой земле родились механик Кулибин, математик Лобачевский, шел «знатный торг на знаменитой ярмарке», а сормовские заводы и запуск первой мартеновской печи стали символом масштабной русской индустриализации XIX и ХХ веков Путин добавил, что и в период Великой Отечественной жители Нижнего Новгорода, который тогда назывался Горький, проявили себя героически. «Жители города проявили героизм не только на фронте, но и в тылу, под вражескими бомбами обеспечивали бойцов армии и флота всем необходимым, и Нижний по праву удостоен звания «Город трудовой доблести», – напомнил президент. Также Путин оценил планы регионального правительства по развитию инфраструктуры области. «Задачам будущего должна соответствовать среда для жизни людей. Она призвана быть комфортной, современной, открывать широкие возможности для технологических, предпринимательских, творческих и гражданских инициатив. У руководства региона – только что обсуждали это с губернатором [Глебом Никитиным] – серьезные планы по развитию города. Это прежде всего создание на Стрелке современного общественного пространства, а также ледового дворца, формирование в центре города на свободных землях квартала высоких технологий, где будет создано более 10 тыс. высококвалифицированных рабочих мест. 10 тыс. – это только старт, начало. [Планируется также] построить студенческий городок», – приводит слова президента ТАСС. Напомним, президент Владимир Путин в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея города. В ходе визита глава государства осмотрел реконструированный парк «Швейцария». Эрдоган выразил надежду на увеличение поставок газа по «Турецкому потоку» 21 августа 2021, 18:39 Текст: Алексей Дегтярев

Турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток», заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным. «Президент Эрдоган отметил, что Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе. Он также заявил, что ожидает увеличения потока газа по «Турецкому потоку», который является одним из направлений сотрудничества в этой сфере», – цитирует сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС. Также в ходе беседы президенты обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане, они акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с боевиками. Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении пожаров в стране, и выразил соболезнования в связи с крушением в Турции российского Бе-200ЧС. «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея 21 августа 2021, 19:22 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин приехал в Нижний Новгород, он будет участвовать в юбилейных мероприятиях по случаю 800-летия города. Президент будет участвовать в мероприятиях по случаю юбилея города, он ознакомится с результатами самой масштабной за 50 лет реконструкции Нижегородского кремля, передает ТАСС. Также глава государства осмотрит парк отдыха «Швейцария» после его комплексного благоустройства, и посетит гала-шоу «Начало нового». Нижний Новгород основал князь Юрий Всеволодович в 1221 году на месте слияния Оки и Волги, которое называется Стрелка. В Нижнем Новгороде 21 августа в 20.21 пройдет гала-шоу в честь юбилея, режиссером выступил мастер спорта, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух, передает РИА «Новости». Глава Нижегородской области Глеб Никитин пригласил Путина поучаствовать в праздновании юбилея города на встрече в ноябре 2020 года. Перед праздником министр культуры Нижегородской области Олег Беркович сообщал, что власти региона будут ждать президента, но не знают точно, приедет ли он. Ранее в Нижнем Новгороде в честь дня ВВС России прошло выступление пилотажной группы «Стрижей». Это выступление также было приурочено к юбилею города. Путин и Никитин обсудили проект ВСМ Москва – Нижний Новгород 21 августа 2021, 23:01 Текст: Антон Антонов

Нижегородский губернатор Глеб Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил присмотреться к проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Нижний Новгород. Никитин заявил, что хочет «обозначить глобальный вопрос» по поводу «высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород», на решение которого в городе рассчитывают. «Очень большая была работа», – сказал он. Путин ответил, что проект могут «убить самолеты», передает РИА «Новости». По словам губернатора, реализация проекта позволит доехать менее чем за два часа из Нижнего Новгорода в Москву. Хотя «многие говорят, что это приведет к оттоку», Никитин полагает, что «это приведет к притоку», поскольку «можно будет прямо на работу ездить». Путин ответил, что «с учетом принятых решений по финансированию отдельных проектов его точно можно сохранить». Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции, которая длилась 50 лет. Президент также посетил Михайло-Архангельский собор, где поставил несколько свеч у икон. Кроме того, он возложил цветы к Вечному огню. Затем Путин пошел на смотровую площадку, откуда увидел Нижний Новгород с высоты. «Супер», – сказал он. Также президент посетил парк отдыха «Швейцария». Никитин рассказал, что «парку 118 лет, в 1903 году он был высажен родителями с детьми». Он пояснил, что парк назвали «Швейцария» за «склоны, ландшафты, которые напоминали Альпы». Он добавил, что проведена реконструкция верхнего плато. Президент обратил внимание на безопасность: «Нужно, чтобы обязательно людям с детьми, девочкам, мальчикам, которые пришли погулять, чтобы безопасно себя здесь чувствовали». Президенту рассказали, что есть освещение по всему парку, а также система видеонаблюдения. Напомним, глава государства приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летия города. Путин заявил, что в Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код» и «национальная идентичность» народа России. Накануне Путин высказался о целесообразности развития ВСМ в России. Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин указывал, что билет на ВСМ между Москвой и Нижним Новгородом будет стоить дешевле самолета. Путин осмотрел парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде 21 августа 2021, 20:27 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин побывал в парке отдыха «Швейцария» в Нижнем Новгороде, он также осмотрел центральную площадь и спортплощадки. Президент вместе с нижегородским губернатором Глебом Никитиным осмотрел центральную часть парка и объекты социальной инфраструктуры, передает ТАСС. Парк располагается на берегу Оки в приокском районе города. Он является популярным местом у горожан и приезжих, из него открывается панорамный вид на Оку и лесные просторы Нижнего Новгорода. В этом месте в начале XX века был разбит сад, тогда его начали называть «Русской Швейцарией», потом название «Швейцария» закрепилось в официальных документах. Площадь парка составляет 170 га. К 800-летнему юбилею города в нем проведена реставрация объектов культурного наследия. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что благоустройство Нижнего Новгорода приведет к росту его туристического потенциала. «Нижний стал действительно на сегодня точно столицей России... это повод для того, чтобы альше продолжить улучшение города. На радость жителям город великолепно расположен логистически – сюда можно попасть всеми видами транспорта, очень удобно и самолетом, и водными видами транспорта, и автомобильным. И есть огромный потенциал туристический у города, и я думаю, что это и экономика города тоже почувствует», – цитирует Чернышенко РИА «Новости». Он отметил, что при подготовке к юбилею решены многие транспортные проблемы: отремонтировано 122 километра дорог и построены две новые развязки. «Ощущение атмосферы грандиозного, яркого, красочного праздника, который нижегородцы заслужили, потому что с 2015 года, когда президент своим указом дал старт подготовке к 800-летию, было сделано очень много: 200 гектаров территории были благоустроены. Более 5,5 тысяч деревьев украшают город, 15 тыс. объектов малых архитектурных форм создают незабываемый праздничный фасад, который мы можем увидеть», – указал вице-премьер. Напомним, президент Владимир Путин в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея города. Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе 22 августа 2021, 12:35

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в День государственного флага принял участие в торжественной церемонии поднятия триколора России в парке Победы на Поклонной горе. Флаг был поднят на верхушку флагштока близ монумента Победы. Президентский оркестр исполнил «Славься» Михаила Глинки, а затем прозвучал гимн России. На церемонии присутствовали также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие кандидаты от «Единой России» на выборах в Госдуму, передает РИА «Новости». Глава государства на Поклонной горе встретится с единороссами, на встрече будут обсуждаться предложения граждан в предвыборную программу партии. Торжественные мероприятия в честь 30-летнего юбилея флага России проходят по всей стране. С праздником россиян поздравили космонавты с борта МКС. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году. Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов 22 августа 2021, 13:25

Фото: Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в сентябре. «Очень рассчитываю на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны», – передает слова главы государства «Интерфакс». Путин подчеркнул, что деятельность ЕР помогла пройти период пандемии коронавируса эффективнее и лучше, чем во многих развитых странах мира.



«Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики. Это создает для нас хорошую базу для решения задач, которые возникли в последнее время», – сказал президент. Путин 22 августа встречается с представителями «Единой России». Путин и Эрдоган обменялись соболезнованиями в связи с крушением Бе-200 21 августа 2021, 17:48 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции Бе-200ЧС, также турецкий лидер поблагодарил за оказанную помощь в тушении пожаров. «Президенты обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции 14 августа с.г. самолета Бе-200ЧС Минобороны России, на борту которого находились и российские, и турецкие граждане. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул при этом значительный вклад российских летчиков в борьбу с лесными пожарами в Республике и выразил искреннюю признательность за оказываемую помощь», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Отмечается, что главы государств условились о дальнейших личных контактах. Ранее на юго-востоке Турции при тушении пожара разбился самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли. На борту разбившегося воздушного судна мог находиться легендарный российский летчик Евгений Кузнецов. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным членам экипажа разбившегося воздушного судна и поручил министру обороны Сергею Шойгу представить погибших российских военных к госнаградам посмертно. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по-русски выразил соболезнования российскому и турецкому народам. Напомним, российские самолеты Бе-200ЧС принимают участие в тушении масштабных лесных пожаров на юге Турции, которые охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Путин и Эрдоган обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане 21 августа 2021, 17:34 Текст: Вера Басилая

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане, договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике. «Подробно обсуждена ситуация вокруг Афганистана. Отмечена важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности. Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Отмечается, что также были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики. Ранее Путин анонсировал «сверку часов» со странами ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, «предотвратить бойню». Талибы собрались представить новую систему управления Афганистаном, а также принять новую конституцию страны. Путин поручил подготовить предложения по развитию сибирских регионов 22 августа 2021, 14:45 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо подготовить предложения по развитию сибирских регионов страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России». Он напомнил, что поднимал эту тему на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), давал соответствующие поручения. Над этим работают правительство и структуры академических институтов. «Я думаю, что мы должны подготовить все эти предложения, оформить их соответствующим образом и, безусловно, двигаться в этом направлении», – передает слова главы государства ТАСС. «Будущее России должно прирастать Сибирью», – уверен президент. «С появлением возможностей развития в Арктике ситуация по Сибири не изменилась, Сибирь на второй план не уходит, тем более, что с инфраструктурной и климатической точек зрения она гораздо более приспособлена для того, чтобы в ближайшее время осуществить шаги по ее развитию в интересах всей страны», – добавил Путин. Глава государства отметил, что министр обороны Сергей Шойгу, для которого Сибирь – малая родина, является «активным сторонником и даже локомотивом этого проекта». Ранее сообщалось, что первый из нескольких новых крупных городов, которые должны появиться в Сибири по идее министра обороны России Сергея Шойгу, будет, вероятно, построен на границе двух регионов – в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии. Напомним, в августе Шойгу заявил, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов с населением больше 500 тыс. человек. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами. Путин поздравил жителей Коми со 100-летием региона 22 августа 2021, 10:04 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Коми со 100-летним юбилеем республики и отметил достижения региона, сообщила пресс-служба Кремля. «Поздравляю вас со 100-летием Республики Коми. Ваш северный край по праву славится разнообразием и красотой природных ландшафтов, перспективными месторождениями полезных ископаемых, а главное – трудолюбием и гостеприимством жителей, богатой палитрой самобытных традиций и культур», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что республика обладает хорошим потенциалом развития. «Здесь создаются условия для привлечения инвестиций, реализуются востребованные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве. В регионе сосредоточены крупные предприятия деревообрабатывающего, горно-рудного, топливно-энергетического комплексов, совершенствуется социальная, транспортная инфраструктура. Большое внимание уделяется становлению современного этнографического и экологического туризма», – отметил Путин. Президент пожелал жителям Коми новых достижений и благополучия. «Убежден, что вы и впредь будете добиваться значимых результатов в интересах родной республики и всей России, вносить свой вклад в решение масштабных общенациональных задач», – заключил российский лидер. Республика Коми образована 22 августа 1921 года как Автономная область Коми (Зырян), в 1936 году преобразованная в республику. Путин призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев 22 августа 2021, 14:18 Текст: Елизавета Булкина

Россия не должна допустить, чтобы под видом беженцев из Афганистана в страну проникли боевики, заявил президент Владимир Путин на встрече с единороссами. «Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов. Никто не хочет возвращения туда. И нам [преступные] элементы оттуда не нужны – из Афганистана и из Сирии тоже. Мы делаем все, чтобы Сирия не превратилась в рассадник терроризма», – передает слова главы государства ТАСС. Президент также поблагодарил «Единую Россию» и все партии в парламенте, которые «принимают решения о национальной безопасности». Также Путин раскритиковал предложение Запада размещать беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны. «Наши западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны. Значит, в эти страны, к нашим соседям, можно направлять без виз, а к себе без виз не хотят? Это что за унизительный подход к решению вопроса? Мы обсуждать это будем завтра на саммите ОДКБ и на других площадках», – приводит его слова Telegram-канал «Пул №3». Путин объяснил, что «у нас с ними общая граница и нет визовых ограничений. Представьте себе, в любую из этих стран въехали беженцы. Кто среди этих беженцев, откуда мы знаем?» «Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть, и миллионы! А у нас с ближайшими союзниками и соседями никаких визовых ограничений, и граница – тысяча километров. Сел на что угодно - хоть на машину, хоть на осла и поехал по степи. И что мы будем с этим делать? Это имеет отношение к нашей безопасности. Напрямую связано с нашими гражданами!» – подчеркнул глава России. Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения. Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Путин предложил использовать наработки «Сириус» во всех школах России 22 августа 2021, 15:17 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выступил с предложением использовать во всей школьной системе образования наработки и опыт центра по работе с одаренными детьми «Сириус». «Но что очень важно и что бы мне хотелось... Прошу вас использовать вот те наработки, те знания и опыт, которые сейчас накоплены, в работе по линии «Сириуса», в деятельности, связанной со всей школьной системой России, применяя наилучшие способы развития образования детей в самом широком смысле этого слова», – приводит его слова РИА «Новости». В время встречи с представителями партии «Единая Россия» глава государства рассказал, что ни разу не пожалел, что предложил кандидатуру Елены Шмелевой на место главы центра «Сириус», который работает с одаренными детьми. По словам Путина, идея работы с одаренными детьми чрезвычайно важна, а центр развивается под руководством Шмелевой самым лучшим образом. Президент подчеркнул, что нужно сопоставить, насколько возможно, применение таких технологий во всей школьной системе России. Также Путин надеется, что внедрение цифровых технологий сыграет свою роль в части загрузки учителей ненужной, излишней отчетностью. Ранее сообщалось, что Путин встретится с представителями «Единой России» 22 августа, а 24 августа посетит вторую часть предвыборного съезда партии. На съезде «Единой России» по предложению президента Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии. Путин пообещал обсудить с правительством вопрос о моратории проверок бизнеса в 2022 году 22 августа 2021, 15:16 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на встрече с единороссами заявил, что обсудит с правительством вопрос о моратории проверок бизнеса в 2022 году. «Что касается проверок… я с правительством обязательно этот вопрос поставлю для обсуждения. Чем меньше административной давленки, тем лучше. Но единственное, конечно, этот вопрос связан с обеспечением безопасности», – передает слова РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что уменьшение количества проверок малого и среднего бизнеса не привело к ухудшению ситуации. В марте 2020 года правительство объявило мораторий на плановые проверки бизнеса и серьезно ограничило основания внеплановых проверок. 26 октября президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, которые бы предусматривали продление запрета на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года. Напомним, в ноябре премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями сообщил, что российское правительство продлевает до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого бизнеса.