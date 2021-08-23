Анонсированные Путиным выплаты пенсионерам профинансируют из допдоходов бюджета

Экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента Владимира Путина произвести единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим.

«В первую очередь, речь идет о пенсионерах – то есть тех людях, кто наибольшим образом пострадал от кризиса. Президент говорил об инфляции. Инфляция – это удорожание того, чем пользуются люди: продуктов, необходимого в повседневной жизни. Сильнее всего она бьет по малообеспеченным. Именно поэтому глава государства предложил меры, нужно помочь людям компенсировать эти потери», – объяснил депутат, слова которого приводятся на сайте партии «Единая Россия».

Вторая категория получателей выплат – военнослужащие. Президент ранее назвал назначение этой выплаты справедливым и поручил правительству и «Единой России» поработать вопрос законодательно.

По словам Макарова, первоначальные подсчеты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей. «Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», – сообщил Макаров.

Положенные выплаты люди получат до конца 2021 года, подчеркнул он.

В воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей.