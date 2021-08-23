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Зеленский обвинил «бывших товарищей» в потере Крыма
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что к потере Крыма привели ошибки «бывших товарищей», которые сдавали Крым в аренду России.
«Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? … Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина».
При этом он выступил с утверждением, что сейчас власти Украины якобы делают «все, чтобы это вернуть». «Никакого там украинского телевидения [до 2014 года] не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости? … Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей (во главе Украины – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.
Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Зеленский поразился повсеместному цинизму на Украине
Больше всего в работе на посту президента удивляет повсеместный цинизм, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью медиагруппе Funke украинский лидер отметил, что больше всего в работе президента его поражает повсеместный цинизм, передает РИА «Новости».
«Некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения», – заявил Зеленский.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский недосыпает, часто у него нет времени даже нормально поесть. Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский болезненно воспринимает негатив в свой адрес, он устал.
В свою очередь физиогномист Светлана Филатова сравнила мешки под глазами Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко. По ее словам, выражение лица Зеленского свидетельствует о сильной усталости.
Владимир Зеленский занимает президентский пост с мая 2019 года.
Шарий объявил войну родственникам Зеленского
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Украинский блогер Анатолий Шарий высказался о введенных против него и его родственников санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками президента Владимира Зеленского.
«Ну что ж, поздравления с днем рождения от верховного правителя всех верховных правителей (Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД). Против меня ввели санкции, но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими (Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) родственниками. Готовьтесь», – цитирует Шария РИА «Новости».
Напомним, совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против лидера Партии Шария Анатолия Шария, против двух других членов этой партии, включая супругу Шария Ольгу. Также санкции введены против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы.
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против Шария введены в связи с «противоправной деятельностью».
«Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы и непосредственно аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, занимающихся противоправной деятельностью на территории Украины. Кроме того, физлицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич, Солнцева Галина Владимировна, Лукашина Любовь Юрьевна», – цитирует Данилова ТСН.
СБУ заявила, что именно по ее рекомендации были введены эти санкции.
«СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ. СБУ вынесла на рассмотрение СНБО предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях... В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции против четырех физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва», – приводит сообщение ведомства УНИАН.
Кроме того, санкции введены против четырех компаний, связанных с «интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду».
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что санкции ориентированы на защиту украинских граждан и противодействие «российской агрессии».
«По каждому направлению мы работаем системно и целенаправленно... Повторюсь: СБУ четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг – защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей до передовой на востоке», – отметил он.
Гордон высказал претензии в адрес Канделаки и Губерниева
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Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил с критикой в адрес продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
В частности, Гордон прокомментировал сделанное в январе заявление, когда он сказал, что «берет назад свои слова о том, что Канделаки очень умна». В своем нынешнем интервью YouTube-каналу «ФАК.Подкаст» Гордон заявил: «Да, я так сказал?». Он заверил, что «хорошо относится» к Канделаки «как к женщине», считает ее «красивой и умной». Однако ему «не нравится ее позиция по поводу российской государственной машины и политики», «не нравится, что она так поддерживает Путина и аннексию Крыма». По словам Гордона, Канделаки – «очень государственно направленная».
«Учитывая ее национальность, она могла бы в 2008 году возмутиться, что Россия отняла часть Грузии и развязала против Грузии войну. Но она тоже не возмутилась. Вот это мне не нравится. А то, что она красивая и умная – тут сомнений нет», – приводит его слова Sport24.
Гордон также поддержал включение Губерниева в украинский черный список. Гордон заявил, что «не знаком с творчеством Дмитрия Губерниева». «Но я часто слышу: «Губерниев то, Губерниев это…» И я несколько раз видел, как он реагировал на победы российских команд. Реагировал нормально, но говорят, что он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания…» – заявил украинский журналист.
Он пояснил, что на Украине «решили делать таким образом: если человек своими высказываниями поддерживает аннексию Крыма или путинскую политику; если человек въезжает в аннексированный Крым не через украинскую территорию, а через территорию России, тем самым нарушая законы Украины; если человек подписывал письма в поддержку аннексии Крыма, то он вносится в соответствующие списки и становится человеком, представляющим угрозу для национальной безопасности». По словам Гордона, «если человек говорит, что Крым – это Россия, что правильно его забрали у Украины, то он своими высказываниями уже несет угрозу».
«Офигеть! Какие люди не знакомы с моим творчеством! Прямо байки из склепа», – заявил Губерниев в ответ в Telegram.
Напомним, министерство культуры и информационной политики Украины внесло Губерниева в черный список в июле.
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МИД Украины пригрозил России ответом на санкции в отношении Кулебы
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Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, заявило украинское внешнеполитическое ведомство.
«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые «специальные экономические меры»… Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права», –говорится в сообщении украинского ведомства, передает РИА «Новости»
Отмечается, что в Киеве рассматривают действия России как провокацию накануне саммита «Крымская платформа» 23 августа, на котором будут обсуждать вопрос «возвращения» Крыма.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
Ранее глава СНБО Украины счел «подарком» введенные против него Москвой санкции. «Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства», – написал он в соцсетях.
Напомним, Москва ввела санкции в отношении глав МИД Украины Дмитрия Кулебу и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек попали в список лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры.
Обновленную версию списка утвердил своим постановлением премьер-министр России Михаил Мишустин. В целом число лиц, включенных в перечень, увеличилось с 849 до 922. Кроме Кулебы и Данилова, в него вошли уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко и другие, говорится в опубликованном на сайте правовой информации документе.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
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Ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Проблема Керченского [Крымского] моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ – и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», – заявил Кулеба в интервью изданию «Новое время».
Глава МИД Украины добавил, что для Черного моря необходима новая стратегия стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии, иначе Россия будет доминировать в регионе.
По его словам, тема Черного моря сейчас одна из ключевых в украинской внешней политике. Кулеба заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть инициатива, суть которой сводится к общим действиям для создания баланса безопасности в Черном море.
Ранее украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.
Накануне Дня независимости Украины в Херсоне упал гигантский трезубец
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На набережной парка Славы в Херсоне рухнул самый высокий в области флагшток с трезубцем, который устанавливали ко Дню независимости Украины, 23 августа.
Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на пользователей соцсетей, при установке флагштока «что-то пошло не так и он упал». Обошлось без жертв, однако под флагштоком оказался припаркованный рядом автомобиль Lexus, он не подлежит восстановлению.
При этом, как отмечает Telegram-канал, после инцидента в комментарии к пользователю Facebook, первым сообщившем о падении флагштока, пришел глава Херсонской области Сергей Козырь, поинтересовавшись, «что этот пользователь сделал для Херсонщины».
Идея объединить все украинские города, установив на центральных площадях городов большие флагштоки с украинскими флагами, принадлежит офису президента Владимира Зеленского. Всего таких флагштоков на Украине планировали поставить не менее 17.
Как отмечает издание «Сегодня», флагшток поднимали на высоту 71,8 метра, вместе с трезубцем его высота должна была составить почти 73 метра. Стоимость флагштока составила 8 млн гривен (22,2 млн рублей).
«Нафтогаз Украины» решил обсуждать с «Газпромом» продление контракта о транзите газа
«Нафтогаз Украины» готов обсуждать с российским «Газпромом» вопрос продления контракта на транзит газа, заявил глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу... Потому что просто продление контракта с «Газпромом» не является достаточной гарантией. Но при этом мы говорим, и об этом говорила немецкая сторона, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта (с «Газпромом») в дополнение к контрактам с европейскими компаниями», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, речь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а речь идет о том, что после 2024 года и «Газпром» может бронировать мощности для транзита газа через Украину.
«Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, но «Газпром», если он хочет какие-то дополнительные объемы поставлять в Европу, он может это делать через украинскую ГТС», – сказал Витренко.
Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Украинский политик восхитился «Северным потоком – 2»
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«Если отложить в сторону субъективные эмоции, то реализацию «Северного потока – 2» необходимо признать грандиозным инженерным и политико-дипломатическим свершением», – считает депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.
В своем Facebook украинский политик написал, что «изначально мало кто верил в техническую возможность прокладки трубопровода по дну Балтийского моря. Там одни только морские мины времен Второй и даже Первой мировых войн представляли собой грандиозный вызов».
Также к проблемам реализации проекта Волошин отнес «согласование маршрута прохождения газопровода через территориальные воды нескольких государств, ни одно из которых не является излишне дружественным по отношению к Москве».
«А дальше уже включилось масштабное сопротивление координируемое Вашингтоном и опирающееся на мощь американских санкций, применяемых вопреки нормам международного права экстерриториально. Плюс на это все наложились общее антироссийское настроение западных элит после Крыма, обвинения во вмешательстве в американские выборы и в отравлении Скрипалей. Когда все это не сработало, появилась история с отравлением Навального. И вопреки такому штормовому встречному ветру проект близится к завершению», – написал политик.
Он также подчеркнул, что «возражения в духе «немцев подкупили» абсурдны по определению: суть дипломатии и состоит в том, чтоб находить общую выгоду с заинтересованными сторонами».
«Украинская власть ничего альтернативного предложить не смогла и основывает свои требования на голом морализаторстве. Причем довольно нелогичном. Как правильно сказал мне один немецкий дипломат: «Те, кто на Украине так хочет отгородиться во всем от России, должен быть благодарен за строительство «СП-2»: не будет транзита – будет еще меньше связей с Москвой», – подчеркнул Волошин.
Политик назвал «Северный поток – 2» «самым масштабным инфраструктурным проектом» в новейшей истории, реализованным «в наиболее неблагоприятных геополитических обстоятельствах».
Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2».
Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.
Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с Россией
На Украине решили дополнительно укрепить границу с Россией в Сумской области с помощью противотанковых рвов, сообщила пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
«Пограничники начали мероприятия по дополнительному укреплению украинско-российского участка границы. Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Инженеры начали обустраивать противотанковые рвы на «угрожаемых направлениях».
В июле МВД Украины сообщало, что на границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие. Табельное оружие удалось вернуть. Позже в Службе безопасности Украины проинформировали, что в числе нападавших на украинских пограничников были два сотрудника СБУ.
Аксенов похвалил Зеленского за своевременную квартплату
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Президент Украины Владимир Зеленский может служить положительным примером человека, который вовремя платит за недвижимость в Крыму, сообщил глава российского региона Сергей Аксенов.
Аксенов назвал Зеленского «молодцом», добавив, что в этом вопросе президент Украины является «дисциплинированным» – «по шесть тысяч рублей в месяц». «Благодарность ему», – сказал Аксенов, добавив, что Зеленского «приводят в пример». Как подчеркнул Аксенов, «человек не приезжает, не живет, а оплачивает», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В команде президента Украины говорили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину». Аксенов подтвердил, что жена Зеленского «до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет».
Первая олимпийская чемпионка Украины отказалась от украинского гражданства
Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл (получила золото в фигурном катании на играх в Лиллехаммере), отказалась от украинского гражданства.
«Пришло время. <...> Конституция Украины провозглашает, что на Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», – написала она в Instagram, сообщает ТАСС.
Ранее она неоднократно выражала сожаление в связи с тем, что ее достижение не получило надлежащую оценку на родине. В частности, спортсменка сообщала, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости страны.
Баюл стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины, взяв в 1994 году золото в фигурном катании на играх в норвежском Лиллехаммере. Кроме того, она заслуженный мастер спорта Украины, победительница Чемпионата мира 1993 года, двукратная чемпионка Украины.
Зеленского обидело нежелание Германии поставлять оружие Украине
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Украина расстроена тем, что входящие в правящие партии Германии отказались поставлять оборонительное оружие Киеву, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы приветствовали требования Хабека о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий», – сказал Зеленский в интервью газетам немецкой редакционной группы Funke.
Под правящими партиями президент имел в виду блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическую партию Германии, передает ТАСС.
По словам Зеленского, Киев ожидает, что Берлин поможет оснастить морской флот и будет партнером Украины в техническом смысле.
Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву.
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.
На Украине испугались прекращения поддержки Запада после Афганистана
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Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину», выразил мнение бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Крым отказался от графиков водоснабжения
Крым обеспечен водой в полном объеме, графики водоснабжения отменены, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет», – заявил он, сообщив, что в Ялте собираются построить «опреснительную установку, с учетом того, что там нет подземных источников водоснабжения». Кроме того, «по погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям», сказал глава региона. Он отметил, что «благодаря дождям водохранилища тоже наполняются», передает РИА «Новости».
Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.