Зеленский обвинил «бывших товарищей» в потере Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что к потере Крыма привели ошибки «бывших товарищей», которые сдавали Крым в аренду России.

«Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? … Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина».

При этом он выступил с утверждением, что сейчас власти Украины якобы делают «все, чтобы это вернуть». «Никакого там украинского телевидения [до 2014 года] не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости? … Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей (во главе Украины – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.

Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД