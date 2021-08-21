СПЧ решил обсудить с Минюстом включение телеканала «Дождь» в список иноагентов

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в ближайшие дни намерен обсудить включение телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) в реестр иноагентов с представителями Минюста.

«Что касается внесения телеканала «Дождь» в реестр иностранных агентов, я планирую в ближайшие дни организовать обсуждение этого вопроса. И я приглашу на это обсуждение представителей Министерства юстиции [РФ], чтобы они изложили правовую позицию Минюста. По результатам этого обсуждения мы будем делать свои выводы", – цитирует ТАСС главу СПЧ Валерия Фадеева.

Фадеев подчеркнул, что Совет следит за правовой практикой применения законов об иностранных агентах. «В свое время Совет участвовал в коррекции правоприменения законов об НКО-иноагентах, это было в 2017 году. Совет поднимал этот вопрос перед президентом, тогда была создана рабочая группа. В результате количество НКО-иноагентов было сокращено почти в два раза», – добавил он.

Ранее журналист Владимир Соловьев заявил, что «признание телеканала «Дождь» иностранным агентом (это) тяжелейший удар по «либеральному», а по факту прозападному крылу в российской элите, еще не так давно находившемуся у власти».

Напомним, телеканал «Дождь» и Istories fonds включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. После выяснилось, что «Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа.