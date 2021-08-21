В Якутии на месте сильных пожаров прошлых лет посадили кедры

Первые высадки молодых деревьев на месте сильных пожаров прошлых лет в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» прошли в Якутии, где в Хатыминском участковом лесничестве Нерюнгринского района высадили 10 тыс. сеянцев сибирского кедра.

Якутия стала первым регионом, принимающим всероссийскую акцию «Сохраним лес» в 2021 году. 21 августа в Хатыминском участковом лесничестве Нерюнгринского района высадили 10 тыс. сеянцев сибирского кедра.

«Этим летом мы в республике всем миром бьемся за нашу тайгу. Говорить о победе пока рано, но благодаря самоотверженному труду всех огнеборцев в последние дни огненная стихия отступает по всем фронтам. Якутская тайга – это достояние всей России. И мы обязаны не только беречь, но и восполнять ее богатства. В рамках акции «Сохраним лес» было высажено десять тысяч саженцев сибирского кедра. И это только начало. Мы продолжим активно заниматься лесовосстановлением и сохранением экосистемы Якутии, в том числе такую акцию проведем в Якутске и в других районах республики. Хочу отметить, что такие проекты как «Сохраним лес» важны не только как ответ на лесные пожары, но и как возможность для развития активного, деятельного патриотизма», – заявил глава Якутии Айсен Николаев во время акции.

Место, где высадили молодые кедры, выбрали неслучайное. В 2008-2009 годы здесь также бушевали сильные лесные пожары, пояснил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Бердников.

«Мы уделяем максимум внимания восстановлению таких территорий. Всего же в 2021 году в рамках нацпроекта «Экология» запланированы на общей площади 620 кв.км. Такую же акцию планируем провести по всей республике при поддержке главы Республики РС(Я) Айсена Николаева и партии «Единая Россия», – отметил Бердников.

Старт «Сохраним лес» состоялся при участии волонтеров, юных экологов, студентов, школьников, сотрудников лесничеств, ветеранов лесной отрасли, команды «Молодежки ОНФ». Вместе с тем акцию уже поддерживают локально и в социальных сетях по всему региону, от обычных местных жителей – до популярных блогеров, лидеров общественного мнения, подчеркивая: для Якутии это больше, чем просто акция.

По словам руководителя IT-Парка Нерюнгринского района Матвея Громака, лесные пожары в регионе для многих стали личной трагедией, оставаться равнодушным невозможно, поэтому многие в Якутии проявили интерес к акции.

«Сохраним лес» в регионе поддерживает и сопредседатель Общественного добровольческого штаба региона по борьбе с лесными пожарами Людмила Николаева. Вокруг штаба уже формируются отряды участников акции.

Всего за два года участники акции «Сохраним лес» по всей стране высадили более 82 млн деревьев. Акция стала по праву считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России. За осень 2021 года организаторы ставят перед собой рекордную для «Сохраним лес» цель – высадить еще 70 млн деревьев. Всероссийская акция «Сохраним лес» реализуется в рамках национального проекта «Экология». Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти».

Ранее активисты единого волонтерского штаба решили помочь в восстановлении жилья и лесов в Якутии.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики разработать программу действий защиты лесов от пожаров, заявив, что «настоящая битва за тайгу только начинается».

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян заявил, что главной причиной масштабных пожаров стал человеческий фактор.