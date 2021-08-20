В Севастополе прошла презентация концепта археологического парка «Херсонес Таврический»

Жителям Севастополя презентовали концепции проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический», строительство комплекса планируется развернуть на территории более 24 гектаров, сообщили в правительстве города.

Музейные площади займут порядка 45 тыс. квадратных метров, завершить работы предполагается до 2024 года, сообщается на сайте правительства Севастополя.

В презентации проекта приняли участие помощник президента Владимир Мединский, митрополит Тихон (Шевкунов), губернатор Севастополя Михаил Развожаев, директор института археологии Николай Макаров, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, а также ученые и журналисты. Модератором мероприятия был директор фонда «Моя история» Иван Есин.

«Херсонес – это место, где началась Россия с ее государственностью, культурой, и конечно же верой», – отметил во время презентации митрополит Тихон. Председатель Патриаршего совета по культуре признался, что с самого начала проект ощущает на себе пристальное внимание горожан, что накладывает дополнительную ответственность.

Концепция историко-археологического парка предполагает строительство нескольких объектов: музея Античности и Византии, музеев Христианства и Крыма, амфитеатра, международного археологического центра, ландшафтного парка, туристического центра, а также квартала-реконструкции древнего города. Кроме того, на территории парка планируется разместить школу искусств и филиал международного детского центра «Артек».

«Музей получит новые выставочные площади и новые возможности для работы, а Севастополь – современное образовательное пространство. Это новые возможности для наших детей и возможность сохранить уникальную историю города», – подчеркнул Развожаев.

На сегодняшний день в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» публике представлено только 10% экземпляров из 250 тыс. экспонатов. Остальные 90% пока негде выставлять. В ходе новых исследований и раскопок было обнаружено еще более 140 тыс. артефактов.

«Мы все гордимся Херсонесом, но даже не представляем реального масштаба и грандиозности коллекции и наследия, которое представляет собой эта земля. Проект, который реализуется сейчас по поручению президента, создаст новое качество исторического и культурного пространства», – отметил Мединский.

Он также подчеркнул, что для координации проекта историко-археологического парка в администрации президента была создана рабочая группа.

«Все здания историко-археологического парка находятся в активной стадии проектирования. Учитываются все пожелания со стороны музея, так как масштабный проект позволит увеличить количество сотрудников с 257 до 1,5 тыс. человек», – добавила главный архитектор проекта Инесса Пронина.

Строительство историко-археологического парка «Херсонес Таврический» будет осуществляться за счет пожертвований. Прогулки на территории парка будут бесплатными.