Выяснилось отношение россиян к регулированию интернета государством

Россияне знают о государственных мерах по регулированию интернета и считают их актуальными, заявили в РОЦИТ на основе соответствующего исследования.

По полученным данным, россияне хорошо информированы о деятельности государства в сфере регулирования интернета – 82% в курсе оказались респондентов, говорится в сообщении на сайте.

Граждане осведомлены о мерах по борьбе с оскорблением государственных символов, объектов культуры и истории в интернете (41%), о мерах по борьбе с фейками и недостоверной информацией (29%) и по борьбе с мошенничеством в Сети (27%).

44% респондентов одобряют государственные меры в сфере регулирования интернета. Наибольшим одобрением пользуются меры по борьбе с мошенничеством в интернете (51%) и обеспечению безопасности личных данных граждан (49%). Половина респондентов (50%) считают, что государственные меры в сфере регулирования интернета актуальны.

Кроме того, более половины опрошенных (51%) одобряют государственных меры по контролю и блокировке интернет-ресурсов, нарушающих законодательство России, 34% – не одобряют деятельность власти по данному направлению.

По мнению россиян, государство должно регулировать работу интернет-сервисов, если: сервис будет содержать материалы, противоречащие законам (43%); правила, установленные сервисами, будут ущемлять свободу и права граждан (36%); сервисы будут собирать личные данные (34%).

Чаще всего респонденты используют такие соцсети как «ВКонтакте» (78%), «Одноклассники» (64%), Instagram (56%), Facebook (38%). Среди интернет-сервисов чаще используются «Яндекс» (90%), YouTube (81%), Google (78%), Mail (67%).

В топ причин, которые могут привести к отказу россиян от использования соцсетей, вошли: сбор сервисом личных данных (43%), нарушение лицензионным соглашением личных прав (34%) и содержание материалов, нарушающих законодательство России (31%).

Напомним, в июне Госдума приняла закон о регулировании крупных зарубежных IT-компаний.

Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов, в числе которых Александр Хинштейн и Антон Горелкин.

«В Государственную думу внесен один из самых важных законопроектов этой сессии – о «приземлении» иностранных IT-компаний в России. Проще говоря, мы хотим обязать крупные зарубежные интернет-компании открывать у нас официальные представительства или филиалы», – пояснял тогда Горелкин.

Также он заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что зарубежные IT-гиганты сами заинтересованы в «приземлении» в России.

Вместе с тем иностранные компании пригласили стать резидентами «Иннополиса».