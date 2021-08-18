Словения решила принять пять беженцев из Афганистана

Эксперт оценил способность талибов разоружить Афганистан

«Пока что все, что говорят талибы, – это декларация о намерениях. С другой стороны, поступают сообщения о начале антиталибского сопротивления в Панджшере», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист-международник Аббас Джума, комментируя намерение движения «Талибан» (запрещено в России) изъять у граждан Афганистана оружие и боеприпасы.

«Движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) призывает граждан Афганистана сдать оружие и одновременно обещает всех пощадить. Но пока все, что говорят и обещают талибы, – это не более чем декларация о намерениях», – считает журналист-международник Аббас Джума.

«Верят ли этому люди – большой вопрос. Возможно, кто-то верит. Но большинство уверены, что слова новых властей – ложь, и на то у них есть основания», – пояснил эксперт. По его словам, «талибы находятся у власти чуть больше суток, а за спиной у них годы зверств». «Вряд ли одним-двумя заявлениями, интервью и распоряжением об амнистии можно перечеркнуть все те деяния, которые видели как в Афганистане, так и за его пределами», – уверен Джума.

Собеседник также отметил, что не все жители Афганистана готовы сложить оружие и сдаться. «Это в первую очередь вооруженные таджики и узбеки. Панджшер не взят. Там укрылись те, кто либо не смог, либо не захотел уезжать за рубеж», – уточнил он.

«По неподтвержденным данным, в Панджшер, стекаются силы в том числе и маршала Дустума. Вроде как предпринимаются попытки контратаки. Насколько это все правда и будет ли все это успешным – пока большой вопрос. Но тот факт, что Панджшер, как и двадцать лет назад стал зоной, свободной от «Талибана», – это факт. Но что будет дальше – покажет время», – заключил Джума.

«Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам «Талибана», – передало в среду РИА «Новости» со ссылкой на Reuters слова официального представителя движения. Во вторник представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение издало акт о всеобщем помиловании

В то же время поступили сообщения о том, что в Панджшер – провинцию на северо-востоке Афганистана, населенную таджиками – отправились около 10 тыс. бойцов, которые будут воевать против «Талибана». Сообщается, что речь идет о силах маршала Абдул-Рашида Дустума.

В 1996-2001 годах афганский узбек Дустум и возглавляемые им формирования сыграли ключевую роль в противостоянии «Северного альянса» и талибов, в 2014-20 годах он занимал пост первого вице-президента Афганистана. Ранее ТАСС сообщал о том, что еще в июле, за несколько недель до взятия Кабула талибами, Дустум бежал из своей «столицы» Мазари-Шарифа в узбекский город Термез (самый южный областной центр Узбекистана близ афганской границы).

Собеседник РИА Новости сообщил в среду, что силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили район Чарикар в провинции Парван, они ведут бои с талибами в Панджшере. Во вторник Салех объявил, что он принимает на себя президентские полномочия в отсутствие бежавшего из страны президента Ашрафа Гани. О Салехе известно, что он – этнический таджик, уроженец Панджшера. Участвовал в боях против советского контингента в отрядах афгано-таджикского полевого командира Ахмад Шаха Масуда. Впоследствии, под его же началом воевал с талибами в рядах «Северного альянса».

Три дня назад Салех обещал в своем Twitter, что ни при каких обстоятельствах не сдастся талибам и не предаст память главы Северного альянса Ахмада Шаха Масуда, воевавшего с талибами и убитого в 2001 году. Салех координирует свои действия с сыном Ахмад Шаха Масуда – Ахмадом Масудом, который во вторник объявил о начале сопротивления талибам в Панджшере.

Напомним, что на следующий день после взятия Кабула талибы объявили о завершении войны в Афганистане.

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