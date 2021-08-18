Пашинян назвал союз с Россией важнейшей гарантией безопасности Армении

Кортнев объяснил нелепость обвинений Боба Дилана в изнасиловании

Если действия сексуального характера произошли в обществе новой морали, тогда подобные обвинения действительно имеет смысл рассматривать, но в случае с историей с певцом Бобом Диланом это выглядит просто смешно, сказал газете ВЗГЛЯД музыкант, солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

Жительница США обвинила знаменитого американского певца и лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана в том, что 56 лет назад артист якобы, используя свою славу, чтобы войти в доверие, изнасиловал ее 12-летнюю. Звезда же выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах категорически отверг и сообщил, что намерен защищаться.

«Лично у меня отношение к Бобу Дилану абсолютно уважительное как к патриарху сцены и англоязычной поэзии, человеку, который получил Нобелевскую премию по литературе. Женщину эту жалко, потому что, как я понимаю, ей невозможно больше никак заявить о себе в этой жизни, кроме как вспомнить историю 56-летней давности», – говорит Кортнев.

Он подчеркивает, что события, которые описывает потерпевшая, а как заявляется инцидент произошел в 1965 году, как раз осуществлялись во времена сексуальной революции в США (1960-1970-е XX века), поэтому в свои 12 лет дама скорее всего «вела себя соответствующим образом». Однако это ни в коем случае не оправдывает Дилана, но и обвинять его в чем-то не стоит.

«По-моему, ничем, кроме как желанием подзаработать это вытаскивание скелета из шкафа не обусловлено. В 68-летней этой тетечке следует подумать о вечном, душе, а не о том, что 56 лет назад к ней приставал Боб Дилан», – считает музыкант.

История это никаким образом подтвердиться не сможет, убежден собеседник. А даже если сам Дилан решит признаться в содеянном, его слова вряд ли будут учтены кем-то, поскольку «в 80 лет может привидеться все, что угодно».

«Я в принципе ко всей этой волне обвинений против известных деятелей искусства отношусь с ровным презрением. Я понимаю, что если преступление как-то свежо и горячо в памяти, и если подобного рода действия произошли в обществе новой морали, а она только начала пробуждаться 20–25 лет назад, тогда подобные обвинения действительно имеют смысл рассмотрения. Но если мы говорим о каких-то сексуальных актах, которые произошли 40–50 лет назад, то это просто смешно. Тогда планета Земля вращалась в абсолютно другую сторону и были кардинально другие правила», – заключил Кортнев.

Музыкант также добавил, что никаких доказательств преступления не осталось, а значит решить спор на сегодняшний день вряд ли удастся, да и не нужно это скорее всего никому. Более того, он полагает, что вмешиваться в такие давние дела даже считается неприличным.

На Западе волна разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами и изнасилованиями, началась еще в 2017 году с обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а после затронула представителей самых разных сфер деятельности, включая политиков. Актриса Алисса Милано призвала всех сталкивавшихся с сексуальными домогательствами ответить на ее пост словами Me too. Эти слова стали названием движения против сексуальных домогательств #MeToo.