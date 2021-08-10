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Пашинян оценил роль ОДКБ в безопасности Армении
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошедшей во вторник в Ереване встрече с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем заявил о ключевой роли ОДКБ в системе безопасности республики.
«Мы высоко оцениваем наше членство в Организации Договора о коллективной безопасности. ОДКБ – один из ключевых элементов системы безопасности Армении с обширной зоной ответственности. К сожалению, во многих местах напряженность растет. И по этой причине мы очень серьезно готовимся к нашему председательству в Организации не только в связи с вызовами, которые возникли в последнее время с точки зрения безопасности Армении, но и в более широком смысле», – приводит слова Пашиняна РИА «Новости».
Как считает премьер-министр Армении, возникшие в зоне ответственности ОДКБ вызовы нужно преодолеть с честью. «Конечно, ОДКБ – это, прежде всего, организация, которая решает проблемы политическими методами…. Это военно-политическая организация… Необходимо приложить максимальные усилия, чтобы преодолеть противоречия и вызовы, которые возникают в зоне ответственности ОДКБ, политическими методами. И думаю, что у организации есть очень большие возможности для решения возникших проблем политическими методами», – сказал Пашинян.
Он напомнил, что в республике за последние два-три месяца сложилась кризисная ситуация, которая представляет реальную угрозу безопасности Армении. «К сожалению, азербайджанские ВС незаконно находятся на нашей территории уже несколько месяцев. Конечно, обсуждается реакция ОДКБ на эту ситуацию. Должен сказать, что фактически в ОДКБ впервые мы сталкиваемся с такой специфической ситуацией, мы должны очень внимательно изучить ее, чтобы еще больше повысить эффективность механизмов организации. Думаю, ваш визит также очень важен в этом плане. В этом контексте мы тоже очень серьезно относимся к нашему председательству (в ОДКБ), мы к нему готовимся», – отметил Пашинян.
Он добавил, что Армения привержена реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября и 11 января по Карабаху. «Для нас очень важно создать необходимые условия для поиска конкретных решений по открытию региональных коммуникаций. Для нас очень важно начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. Конечно, для этого должны быть созданы конкретные условия. Надеюсь, я убежден, что действительно есть возможности для решения этой кризисной ситуации, которая возникла на армяно-азербайджанской границе на участке Сотк-Хознавар, политическими методами», – отметил Пашинян. Он выразил надежду, что в рамках ОДКБ можно прийти к конкретным решениям, в частности, по мониторингу ситуации.
Ранее во вторник глава Минобороны Армении прибыл с рабочим визитом в Москву для встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу. В прошлый четверг Армения подтвердила размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном.
Напомним, перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ранее Ереван обвинил азербайджанских военных в обстреле армянских позиций, а также заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных.
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Китай отозвал посла в Литве
Китайская сторона отозвала посла в Литве из-за планов Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране, заявили в МИД КНР.
«Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», – приводит ТАСС сообщение МИД КНР.
В связи с этим китайское правительство выразило решительный протест и решило отозвать посла Китая в Литве. Также Пекин обратился к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае.
Ранее читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао» раскритиковали власти Литвы после того, как литовский Сейм признал геноцидом отношение Китая к уйгурам в Синьцзяне и призвал ввести новые санкции.
Стал известен результат допинг-проб российских олимпийцев в Токио
На Олимпиаде в Токио все допинг-тесты, которые сдали российские спортсмены, показали отрицательный результат, сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.
Он рассказал, что отбор проб делали каждый день. Кроме того, от спортсменов требовалось информировать о месте своего нахождения, передает РИА «Новости».
Напомним, директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс также заявлял, что МОК не нашел у российских атлетов положительных допинг-тестов.
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В Израиле ответили на претензии России к золоту Ашрам
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«Надо гордиться тем, что спортсмены в других странах подготовлены тренерами советской и российской школы, а не устраивать травлю», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский дипломат и политолог Алекс Векслер, комментируя претензии России к золоту израильской гимнастки Линой Ашрам.
«В Израиле все единодушно поддерживают победу нашей олимпийской чемпионки Линой Ашрам. Ее готовили хорошие тренеры, и по мнению судей, она показала лучшие результаты. Поэтому ее золото абсолютно заслуженное», – отметил бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.
Векслер признается, что ему непонятно, почему россияне пытаются оспорить результаты. «Согласно оценкам судей, в двух из четырех видов победила Ашрам, в третьем победила Аверина, а в четвертом – была ничья. Да, было несколько ошибок, но в некоторых аспектах программа Ашрам была сильнее, чем у Авериной, о чем говорят и тренеры, и судьи. Причем было 15 судей из разных стран, и среди них не было ни одного еврея или израильтянина», – указал собеседник.
По словам Векслера, россиянам не нужно делать из проигрыша драму. «Нельзя постоянно выигрывать. Надо гордиться тем, что спортсмены в других странах подготовлены тренерами советской и российской школы. Это же касается и русской музыкальной школы, например. Этим следует гордиться, а не устраивать травлю», – считает политолог.
«Если наша спортсменка получила больше баллов, нет сомнения, что Россия должна успокоиться и подумать, как придерживаться нормальных человеческих правил и не возвращаться к антисемитизму советского образца, потому что это ни к чему хорошему не приведет. От этого будет хуже только самой России», – убежден Векслер.
«Поэтому медаль остается у израильтянки. А российским гимнасткам следует готовиться к Играм 2024 года, чтобы в следующий раз выиграть у Ашрам», – заключил Векслер.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
В свою очередь тренер Ашрам Айелет Зуссман заявила, что «россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала свое лучшее выступление в жизни». «Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время», – сказал Зуссман.
В то же время олимпийская чемпионка Алина Кабаева сочла
вопиющим случаем ситуацию с оценками за выступление российских «художниц» на Олимпиаде в Токио.
«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля», – отметила она.
«Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки шесть минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту, две, но не шесть минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», – отметила она.
При этом, по ее мнению, нельзя сказать, что проблема была в том, что судьи представляли определенные западные страны. «Вы знаете, многие виды спорта судят судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень», – подчеркнула Кабаева.
Между тем главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов напомнил, что «на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 года в Софии случилась зеркальная история: Дина Аверина уронила ленту, но получила золото, а Линой Ашрам – серебро». Об этом Венедиктов написал в Twitter.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что гегемонию России в художественной гимнастике остановили судейским беспределом.
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В Киеве сочли Украину способной лишить Германию и Францию главенства в ЕС
Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО, так как боятся утратить свое доминирование, заявил политолог Вадим Карасев.
По его словам, Берлин и Париж не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства, так как это грозит возможным доминированием Восточной Европы над Западной.
«Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24» слова политолога.
Как заявил Карасев, Украина – это «большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь».
«И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию», – добавил политолог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
Россия решила помочь США с ремонтом Starliner
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил сотрудникам Центра Келдыша (входит в госкорпорацию) быть готовыми помочь коллегам из НАСА и Boeing разобраться с неполадками корабля Starliner, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Рогозин поручил Центру Келдыша быть готовым оказать американским партнерам в НАСА и Boeing необходимую помощь в случае их обращения», – сообщил источник РИА «Новости».
НАСА 29 июля перенесло старт корабля, связав это с тем, что экипажу МКС нужно разобраться с прилетевшим на станцию модулем «Наука», у которого через несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели.
Позже запуск Starliner вновь отложили – теперь по техническим причинам. Это уже не первые проблемы корабля от Boeing. В ходе первого испытательного полета в декабре 2019 года он из-за сбоя бортовых часов не смог выйти на заданную орбиту и вернулся на Землю.
Напомним, после стыковки с МКС на «Науке» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива «Науки».
В Крыму оценили требование Киева выплатить «репарации»
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Заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом, является очередной глупостью, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум. Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история», – сказал РИА «Новости» Фикс.
Он отметил, что киевские власти умалчивают тот факт, как они разворовывали полуостров в период его нахождения в составе Украины, а украинские банки в 2014 году украли все сбережения крымчан.
В понедельник вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом.
Также результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, показали, что более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций».
Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа».
Белорусская ассоциация гимнастики открестилась от грубости в адрес России
Заявление, в котором российским спортсменам предлагалось «снять корону», было результатом взлома страницы Белорусской ассоциации гимнастики в соцсети Facebook, сообщила ассоциация.
В соцсетях от имени Белорусской ассоциации гимнастики появился комментарий в адрес российских спортсменов: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», пишет «Чемпионат».
Ассоциация пояснила, что «8 августа был осуществлен несанкционированный вход» в ее аккаунт в Facebook, а появившиеся тогда комментарии «не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики». Ассоциация извинилась за инцидент и сообщила, что начала «техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта».
Белорусская сторона заверила, что «не имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований по художественной гимнастике». «Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что Белорусскую ассоциацию гимнастики и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики «на протяжении долгого времени связывают добрые отношения».
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики.
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Чубайс назвал главный вызов на ближайшие десять лет
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Главным вызовом на ближайшее десятилетие станут климатические изменения, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
«Вот уже несколько лет климатические прогнозы становятся все более мрачными. Но даже на этом фоне новый доклад ООН выглядит совсем пугающим. <...> Единственная хорошая новость – это то, что правительство (правительство России) впервые серьезно начало готовить страну к этому вызову, который, по моему убеждению, будет для нас самым главным уже в ближайшие 10 лет», – написал Чубайс в Facebook.
По его словам, климат претерпевает ускоренные изменения, каких не было сотни тысяч лет, часть из них уже необратима, а вина человека – безоговорочна.
Также Чубайс отметил, что самая плохая новость в том, что даже самые оптимистичные прогнозы не укладываются в цели Парижского соглашения по климату: «планета нагревается быстрее, а главное прямое последствие – форсированный отказ крупнейших экономик от нефтегазового топлива».
Спецпредставитель президента напомнил, что средняя температура Земли продолжит расти, и даже самые решительные сокращения выбросов углекислого газа не гарантируют достижения целей Парижского соглашения. Он добавил, что без немедленного и резкого сокращения выбросов средняя температура может повыситься более чем на два градуса к концу столетия.
«У человечества осталось 10 лет, чтобы попытаться исправиться, в том числе отказавшись от нефти и газа», – считает Чубайс.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала доклад, где указала, что среднегодовая температура воздуха в Москве за период с 1950 по 2018 год выросла на один градус, с этим результатом столица России вошла в тройку лидеров по данному показателю – впереди только Тирана (Албания) и Калькутта (Индия).
Ранее Анатолий Чубайс предсказал смену мировых элит в связи с внедрением передовых технологий и революцией в энергетике.
Суд обязал выдворить из России 12 участников массовой драки в Мытищах
Мытищинский городской суд Московской области принял решение о выдворении из России 12 трудовых мигрантов, которые принимали участие в массовой драке со стрельбой, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Решением Мытищинского суда Каримов Х., Дундиев Д., Кранов Э., Дундиев М., Юсупов Д., Самандари М., Ходжимуродов Я., Ядгоров С., Рахмонов А., Курбонов М., Ятимов Ш. и Курбонов К. признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации»). Им назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России. Все они были задержаны после драки в Мытищах, произошедшей 6 августа на Пограничной улице», – сообщил источник ТАСС.
В Мытищинском горсуде подтвердили, что рассмотрели 12 протоколов об административном правонарушении в отношении указанных выше лиц, однако результат сообщить не смогли.
Ранее сообщалось, что в Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали около 40 мигрантов. Один человек был госпитализирован.
В Москве отреагировали на назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя назначение спецпосланника США по вопросам трубопровода «Северный поток – 2», заявила, что Москва не закрывала двери для диалога, но будет исходить из реальных шагов.
Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что Москва исходит из «практических, реализованных на практике шагов». Уже было «много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли», потому «будем исходить из практических шагов американской стороны».
«Мы поддерживаем контакты, никогда не закрывали дверь для диалога. Да, отвечаем. Да, отвечаем на те недружественные акции, которые предпринимают США в адрес нашей страны, но при этом конструктивные шаги – мы всегда на них отвечаем так же конструктивно. Поэтому будем исходить из реалий», – добавила она.
Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден назначил Амоса Хохштейна спецпосланником США по газопроводу «Северный поток – 2».
Ранее Хохштейн был близким советником и экс-спецпосланником Госдепа по международным энергетическим вопросам.
Источники считают, что назначение Хохштейна, который ранее выступал против реализации этого проекта, означает, что он будет «активно добиваться эффективной стратегии» для США. Также Хохштейн займется отношениями с Германией.
Напомним, в июле Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта Nord Stream 2 AG, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Кабаева: Судьи не хотели, чтобы Аверина победила Ашрам
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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева считает вопиющим случаем ситуацию с оценками за выступление российских «художниц» на Олимпиаде в Токио.
«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля (Линой Ашрам - прим. ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» заявление Кабаевой в эфире «России 1».
«Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки 6 минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту, две, но не 6 минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», – отметила она.
По ее мнению, нельзя сказать, что проблема была в том, что судьи представляли определенные западные страны.
«Вы знаете, многие виды спорта судят судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень», – подчеркнула Кабаева.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме
Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева, ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе, сообщается на сайте МИД Украины.
«Сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции. Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями», – говорится сообщении на сайте МИДа.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
На британского принца Эндрю подали в суд в США за сексуальное насилие
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В США американка Вирджиния Джуфре (Робертс) подала в суд на британского принца Эндрю. Она обвиняет его в сексуальном насилии, сообщил адвокат американки Дэвид Бойс.
Бойс сказал, что в США «ни один человек, будь он президентом или принцем, не может стоять над законом». Также он подчеркнул, что «ни одного человека, каким бы слабым и беспомощным он ни был, нельзя лишить защиты закона». Бойс отметил, что в течение пяти лет принц Эндрю и его советники «блокировали все попытки уладить это дело, не доводя его до судебного разбирательства». Адвокат считает, что принца «уже давно пора призвать к ответственности», передает ТАСС.
Напомним, обвинения стали частью скандала вокруг сутенера-миллионера Джеффри Эпштейна. Джуфре, которая сейчас живет в Австралии с мужем и тремя детьми, заявила, что сын Елизаветы II трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Свел их Эпштейн. Сам принц заявил, что никогда не встречался с Джуфре. По его версии, фото, на котором они запечатлены вместе в компании любовницы Эпштейна Гилейн Максвелл, является подделкой. Эпштейн, обвиняемый в организации оргий с несовершеннолетними для ведущих политиков и бизнесменов мира, был найден мертвым в тюремной камере.
Генерал объяснил бесполезность ЗРК Patriot для Украины
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«Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Лузан. Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников призвал развернуть в его республике американские «средства ПВО».
«Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot уступает российским комплексам ПВО С-300В. Для нашей боевой авиации поколения 4++, например для истребителей Су-35, – американский ЗРК также не служит непроходимой преградой, – пояснил бывший замкомандующего войсками ПВО, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан. – Но дело в том, что Пентагону давно уже не противостоит сильная авиация, поэтому очень уж передовая ПВО американцам и не нужна».
«Впрочем, украинский вице-премьер Резников – не специалист в этой области. Допускаю, что он просто услышал где-то про ПВО, не разобрался и сказал про них американским политологам, просто играя на публику», – сказал генерал. Комплексы Patriot Украине никак не помогут, предупреждает Лузан. «Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация, – сказал генерал. – А Patriot бесполезен против баллистических целей. Это показала, к примеру, атака иранского Корпуса стражей Исламской революции по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака. Тогда системы ПВО США не смогли перехватить большую часть ракет».
Во вторник вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения.
Украинский гость мотивировал свою просьбу тем, что Россия «де-факто оккупировала Азовское море и коренным образом изменила баланс в Черноморском регионе, полностью его милитаризовав». «Мы особенно обеспокоены действиями России, направленными на подготовку Крыма к развертыванию ядерного оружия. В этой связи важным является расширение пакета безопасности для Украины. Наше законодательство это позволяет», – цитирует Резникова РИА «Новости».
Ранее США посетили главы МИД и администрации президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак, а 30 августа запланирован визит в Вашингтон президента Владимира Зеленского.
Призыв Резникова – это «грубая провокация», считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Развертывание ПВО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами», – цитирует Слуцкого ТАСС. Депутат заметил, что, к примеру, в состав комплекса ПРО Aegis входит пусковая установка Мк41, которую можно использовать для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет. Появление таких комплексов ПВО в непосредственной близости от российских границ повлечет за собой реакцию Москвы, убежден глава комитета. «Тем самым напряженность только возрастет», – добавил он.
С депутатом согласен и генерал Лузан. «Aegis сами по себе не могут перехватить наши стратегические ракеты на восходящей ветви, потому что РВСН размещены не у границ, а в глубине российской территории. Но Aegis также оснащен унифицированной пусковой установкой Mk41, которая может стрелять крылатыми ракетами наземного базирования с дальностью 2,5 тыс. км. А это уже напрямую угрожает всей европейской части России и нашим стратегическим силам за Уралом. США уже разместили ПРО в Румынии и Польше. Если теперь Aegis появятся еще и на Украине, то получается, что нас берут в полукольцо», – предупреждает генерал.
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Эксперт объяснил отзыв посла Китая из Литвы
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«Смысл противоречий между Китаем и Литвой не сводится только к тайваньскому вопросу. Вильнюс преследует цель стать в глазах Вашингтона центром сопротивления России и Китаю в Восточной Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД китаевед Николай Вавилов, комментируя решение Пекина отозвать посла в Литве.
«Это беспрецедентный шаг Пекина. Ранее китайская дипломатия среди своих инструментов не использовала отзыв посла. Такой шаг свидетельствует о том, что характер китайской дипломатии стал более решительным, более настойчивым в отстаивании своей позиции в мире. Тем более, ранее власти не рассматривали возможность отозвать посла из страны-члена ЕС, коей является Литва», – сказал китаевед Николай Вавилов.
«Смысл противоречий между Китаем и Литвой не сводится только к тайваньскому вопросу. Вильнюс дорогие годы пытались сформировать максимально антикитайскую позицию среди всех членов ЕС по уйгурскому, тибетского и другим вопросам, касающихся защиты прав человека в Китае. Видимо, Литва преследует цель стать в глазах Вашингтона условным центром сопротивления России и Китаю в Восточной Европе», – допускает эксперт.
«Что от этого выиграет Вильнюс? Вопрос неоднозначный. Литва скорее теряет мощный поток туристов и инвестиции в инфраструктурные проекты. При этом от Тайваня страна получит некие абстрактные вещи, ценность которых еще предстоит определить», – продолжил собеседник.
«Но говорить о полном разрыве связей между Пекином и Вильнюсом пока не приходится. Китай пытается произвести разведку боем и понять, какой будет позиция Литвы и ЕС в целом. В самой же Литве это наверняка может быть связано с желанием некоторой группы лиц выиграть выборы на пост генсека НАТО. У Литвы и кандидат есть – это Даля Грибаускайте, бывший президент республики», – добавил Вавилов.
«Поэтому нельзя исключить, что отзыв посла власти Литвы используют для дальнейшей эскалации в отношениях с Пекином. И если Литва признает Тайвань – для Китая это будет мощным ударом, потому что у Тайваня появится представительство в ЕС», – пояснил эксперт.
«Стоит отметить, что в последние 40-50 лет идет непрерывная борьба китайской и тайваньской дипломатии за признание и непризнание Тайваня со стороны тех или иных государств. Но если раньше эта проблема касалась отношений с государствами Африки и Латинской Америки, то сейчас этот вопрос рассматривается в Европе», – указал китаевед.
«Возможно, признание Тайваня со стороны Литвы, если оно состоится, станет сигналом для других стран, которые могут занять резко антикитайские позиции вплоть до автоматического признания нелегитимности властей в Пекине. Это именно тот процесс, который форсируют США», – заключил Вавилов.
Ранее Китай отозвал посла в Литве из-за планов Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране, заявили в МИД КНР. «Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», – говорится в заявлении МИД.
В связи с этим китайское правительство выразило решительный протест и решило отозвать посла Китая в Литве. Также Пекин обратился к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае.
Ранее читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао» раскритиковали власти Литвы после того, как литовский принял резолюцию, в которой отношение Китая к уйгурам было названо «геноцидом» и «преступлениями против человечности».
Кроме того, Литва объявила о выходе из формата сотрудничества «17 + 1», в рамках которого страны Центральной и Восточной Европы взаимодействуют с Китаем.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «крохотную Литву заставили дразнить китайского дракона».
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