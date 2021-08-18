Талибы пообещали вести мирный диалог с бывшими афганскими чиновниками

Узбекистан объяснил удаление данных о столкновении самолетов Embraer 314 и МиГ-29

Генпрокуратура Узбекистана объяснила, почему было удалено сообщение ведомства о том, что три военных самолета Embraer 314 из Афганистана запросили посадку 15 августа, после чего один из них якобы столкнулся с МиГ-29. По словам пресс-службы, публикация была основана на недостоверных данных.

Генпрокуратура Узбекистана сообщила в Telegram, что «из-за непостоянства реалий у большинства людей формируются разные концепции», и в ведомстве признают, что «в такие моменты официальные источники нередко сообщают неточные сведения, основанные на непроверенных данных».

Сообщение ведомства о столкновении самолетов не было проверено и не основывалось на официальной информации властей. Генпрокуратура Узбекистана признает ошибку и приносит извинения за «поспешное заявление».

«Были приняты соответствующие меры для предотвращения подобных случаев в будущем», – подчеркнули там.

Ранее ведомство сообщило, что афганский и узбекский военные самолеты столкнулись в воскресенье в небе над Узбекистаном.

Сообщалось, что в воскресенье три военных самолета Embraer 314 ВВС Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. Их перенаправили в аэропорт Термез (административный центр в Сурхандарьинской области) при сопровождении двух военных самолетов МиГ-29 ВВС Узбекистана, одно в ходе наблюдения Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись и разбились. Указывалось, что пилоты катапультировались и приземлились на парашютах.

Об инциденте стало известно на фоне паники, которая происходила в аэропорту столицы Афганистана Кабула накануне, через день после того, как боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли город под свой контроль.

Сообщалось о гибели нескольких человек в давке, а также при попытке улететь, зацепившись за шасси военно-транспортного самолета ВВС США

Кроме того, поступали сведения о том, что самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы. При этом из официальных комментариев не было ясно, идет ли речь об одном и том же или о разных афганских военных самолетах.

Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.

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