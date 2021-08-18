Тимановская призвала белорусских спортсменов выступить против «режима»

Немецкие СМИ: Крупнейшая экономика мира теряет власть над нефтью

Вашингтон теряет влияние над нефтью, хотя раньше крупнейшая экономика мира задавала темп в ценах на нефть и поставках газа, заявило немецкое издание Die Welt.

«До недавнего времени США задавали темп в ценах на нефть и поставках газа. Но поворот Джо Байдена к «зеленой» энергетике и новые денежные потоки инвесторов все меняют. Насколько велика потеря власти, показывает отчаянная мольба о помощи, обращенная к некогда самому большому противнику», – пишет издание, перевод статьи которого приводит ИноПресса.

Издание напомнило, что почти полтора года назад, 20 апреля 2020 года произошло нечто удивительное: впервые в истории цена на нефть опустилась до отрицательных значений – баррель нефти американской марки WTI стал стоить минус 37 долларов.

«То есть тот, кто покупал нефть в тот день, получал за нее деньги. Катастрофа для всех производителей. Спрос рухнул, ведь, в конце концов, полмира находилось в состоянии локдауна. Тем временем мировая экономика восстанавливается – а вместе с ней и цены на нефть. Баррель нефти марки WTI (159 литров) в настоящее время стоит около 70 долларов. Это больше, чем в 2019 году, в год, предшествовавший пандемии», – уточнили авторы статьи.

В публикации отмечается, что это сопровождается новой проблемой: цена теперь слишком высока для Америки. «США срочно нуждаются в падающих котировках. Потому что сейчас становится ясно, что Вашингтон теряет влияние. Крупнейшая экономика Земли теряет свою власть над нефтью», – говорится в статье.

Die Welt указывает, что Вашингтон призвал ОПЕК, определяющий цены на нефть, увеличить производство. «Этот призыв является отрезвляющим сигналом: Америка, страна, которая лишь недавно грезила о «глобальном энергетическом доминировании», теряет влияние на сырьевых рынках. Потому что сама Америка больше не может вмешаться в ситуацию, когда предложение ограничено, а цены высоки. До недавнего времени все было совсем иначе», – отмечает издание.

Отмечается, что Трамп делал ставку на уголь, нефть и газ, в то время как Байден хочет вырабатывать электроэнергию из воды, ветра и солнца. «Его климатические цели амбициозны: к 2035 году углеродно-нейтральным должен стать энергетический сектор США, к 2050 году – вся экономика», – сказано в статье.

По словам аналитика американской инвестиционной компании Price Futures Group Фила Флинна, ОПЕК оказывает огромное влияние на экономику США, и именно администрация Байдена дала ей это влияние.

Политика президента США, считает Флинн, приводит к тому, что Америка производит меньше нефти, чем в прошлом. Байден создал условия, в которых никто больше не хочет инвестировать в буровые установки. В эпоху Трампа США добывали более 13 млн баррелей нефти в день. Сейчас объемы снизились до 11,3 млн баррелей.

Инвестиционный банк Goldman Sachs также видит опасность в том, что администрация Байдена обращается за помощью к ОПЕК. По мнению аналитика Дэмиена Курвлина, сейчас важно, чтобы страны, не входящие в ОПЕК, увеличивали свои инвестиции, чтобы не попасть в зависимость от картеля. Если этого не произойдет, то в долгосрочной перспективе цены будут расти.

Ранее экс-глава американского государства Дональд Трамп подверг критике администрацию Джо Байдена за «переговоры с ОПЕК и Россией» по нефти. «Они ведут переговоры с ОПЕК и Россией, тогда как у нас столько нефти, что мы не знали, куда ее девать», – заявил Трамп.

В июле администрация США призвали ОПЕК+ достичь компромисса по возможному увеличению добычи нефти.