Захарова: Американские СМИ прозревают по поводу Афганистана

Эксперт оценил отношения «Талибана» с ИГ и «Аль-Каидой»

На этапе борьбы за власть талибы могли заключать ситуативные союзы с боевиками запрещенных в России террористических движений «Аль-Каида» и «Исламское государство* – Хорасан», но сейчас подобные контакты для взявшего власть «Талибана» неприемлемы, – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сотников, комментируя ситуацию в Афганистане после захвата власти талибами.

«Запрещенное в России движение «Талибан» в нынешнем своем виде отличается от того, каким оно было 20 лет назад. В движении сформировалось политическое крыло, которое преследовало цель установить контроль над страной и прийти к власти – и, как мы увидели, добилось поставленной цели. В этой ситуации для талибов ни «Аль-Каида», ни тем более «Исламское государство* ­­– Хорасан» (обе организации запрещены в РФ) не являются партнерами по дальнейшему управлению страной», – отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

«Еще несколько лет назад такой временный союз имел место – тогда талибам нужно было захватывать позиции в провинциях и проводить теракты против американских войск, которые там были развернуты, – указал собеседник. – Но сейчас обе структуры – не просто конкуренты, а враги для движения «Талибан», его боевиков и полевых командиров». Приход к власти радикальной исламистской силы в лице талибов не будет означать союза «Талибана» с прочими радикальными исламистами.

Более того, можно предполагать, что «Талибан» будет бороться против попыток радикальных исламистов из «Аль-Каиды» и «Исламского государства – Хорасан» распространять свое влияние на страны Центральной Азии, что представляло бы угрозу для национальной безопасности России, заметил Сотников. «При этом «Талибан», скорее всего, не будет возражать против того, чтобы ИГ* (не «Аль-Каида», заметим) совершило бы «исход» в сторону ближневосточных стран – Сирии, и прежде всего, Ирака», – полагает востоковед.

Напомним, что в середине 2000-х талибы, укрепившиеся в регионе Вазиристан на границе Афганистана и Пакистана, взаимодействовали со скрывавшимися там же ячейками «Аль-Каиды». Замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью «Интерфаксу» в минувший четверг констатировал: в Афганистане активен региональный филиал ИГ – «Вилайят Хорасан» или «Исламское государство – Хорасан» численностью от 1 тыс. до 1,5 тыс. боевиков.

Структура была создана выходцами из близкой к афганской талибам пакистанской группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (запрещена в России). Это региональный филиал ИГ ставит целью включение «Великого Хорасана» – исторической области, включающей северо-восток Ирана, Афганистан и часть Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана – в состав «исламского халифата», подчиненного главарям ИГИЛ* . Как отмечали специалисты по региону, это объективно не совпадало с целями талибов по воссозданию их собственного государства, «Исламского эмирата Афганистан» образца 1996-2001 годов.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в 2015 году в интервью «Интерфаксу» выразил мнение: талибы «чувствуют, что ИГИЛ пытается, как «Аль-Каида» в свое время, их использовать для транснациональных целей, для халифата, для глобального джихада». «Талибы это почувствовали, поэтому они уже наносят по ИГИЛ достаточно серьезные удары. И афганские талибы, и пакистанские талибы сказали, что не признают Аль-Багдади халифом, не признают ИГИЛ», – отметил Кабулов.

В феврале 2020 года спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали в столице Катара Дохе соглашение о выводе американских войск в течение 14 месяцев. Согласно документу, талибы брали на себя обязательство не допускать, чтобы «Аль-Каида» или подобные группы использовали территорию Афганистана для подготовки атак на США.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана без боя, занимая ведомства, оставленные правительственными силами. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Как сообщает ТАСС, в стране создан Координационный совет по мирному переходу власти. Как сообщило афганское агентство Пажвок, в совет вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар. По данным Reuters, талибы ожидают, что власть будет передана напрямую, а не посредством некоего переходного правительства.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана».