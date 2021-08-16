Эксперт объяснил шок американцев от происходящего в Афганистане

«Ситуация в Афганистане производит шокирующее впечатление на всю американскую публику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление члена Палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни, в котором она назвала происходящее в Афганистане «капитуляцией Америки» перед движением «Талибан» (запрещено в России).

«Противники президента США Джо Байдена будут использовать ситуацию в Афганистане как мощнейшее оружие против американской администрации. В США есть поговорка, что каждый кризис надо использовать. И они будут это делать», – убежден политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт добавил, что «после первой растерянности будет контратака с либерального фланга. Они попытаются обвинить кого-то другого». «Но сейчас картина обвального падения того, что американцы строили в Афганистане или делали вид, что строили, производит шокирующее впечатление на всю американскую публику, и сторонников Байдена в том числе. Это настоящий удар по Америке», – подчеркнул собеседник.

«Несмотря на все попытки заштукатурить бегство США из Афганистана, картина, усиленная современными СМИ, получилась очень яркая. Кадры афганцев, пытавшихся зацепиться за вертолет, упавших и разбившихся насмерть, будут стоять перед глазами у многих американцев», – заключил Дробницкий.

Происходящее в Афганистане является не «прекращением бесконечных войн», за которое выступали как 45-й президент США Дональд Трамп, так и глава Белого дома Джо Байден, а «капитуляцией Америки» перед движением «Талибан» (запрещено в России), заявила в понедельник член Палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни. По ее словам, тветственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, по ее мнению, несут как Трамп, который «вел переговоры с террористами», так и Байден, который теперь «оставляет страну врагам-террористам».

Ранее экс-президент Трамп возложил на Байдена ответственность за провал в Афганистане. Действия нынешнего президента станут одним из величайших поражений в истории, заявил бывший глава Белого дома.

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана, установили контроль над городом. Перед эвакуацией американского посольства в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.