Учебный год в школах решили начать в традиционном формате

Названо место, где мог находиться взрывоопасный предмет в воронежском автобусе

Предмет, сдетонировавший в воронежском автобусе, мог находиться рядом с печкой салона или в ней самой, сообщил информированный источник.

«Взрывоопасный предмет, сдетонировавший в воронежской маршрутке, мог находиться рядом с печкой салона или в ней самой. Она располагалась как раз в предполагаемом эпицентре взрыва», – приводит его слова RT.

Он также добавил, что на данный момент не удалось определить, что именно за предмет взорвался в автобусе, эксперты считают, что из-за печки он не был вовремя обнаружен пассажирами автобуса или водителем.

«Автобус ПАЗ так устроен, что любой посторонний предмет в ногах или под сиденьями там сразу бросается в глаза. Учитывая, что погибшие женщины, находившиеся ближе всего к этому взрывоопасному предмету, как уже установлено, ничего такого не перевозили, то, по всей вероятности, из-за массивной печки под креслом на посторонний предмет просто никто не обратил внимания», – заключил источник.

Ранее число пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже увеличилось до 26 человек, из которых двое умерли, в больницах остаются 19 человек.

В четверг вечером в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже в больнице умерла еще одна пострадавшая.

Известно, что в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты. У самого автобуса взрывом разорвало крышу, выбило стекла и сорвало обшивку.

Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Кроме того, материалы, изъятые с места взрыва, изучают взрывотехники ФСБ, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Причиной взрыва могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах, также выдвигается версия о взрыве баллона у пассажирки. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили.

Губернатор Воронежской области решил наградить героя, спасшего девочку из салона взорвавшегося автобуса, а также ищет граждан, которые помогали пострадавшим пассажирам на месте взрыва. Семьям погибших власти региона пообещали выплатить материальную помощь в размере 1 млн рублей, тяжелораненым – по 500 тыс. рублей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала произошедшее в четверг вечером в центре Воронежа.