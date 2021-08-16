Пушков назвал события в Афганистане реваншем над «либеральным миропорядком»

Происходящее в Афганистане – это реванш истории, религии и идеологии над современностью и глобализмом, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Это не оценка, а констатация обьективного феномена. От современности и глобализма там, судя по всему, остается лишь борьба за передел глобального рынка наркотиков. Так что эти термины здесь используются не оценочно, а нейтрально: далеко не все стороны современности и прогресса в его неолиберальном понимании нужно приветствовать, как и не все историческое и религиозное наследие (особенно которое несут с собой талибы) является плодотворным и ценным», – написал Пушков в Telegram-канале.

Он добавил также, что многое лучше было бы оставить в прошлом.

«Тем не менее драматичное, если не катастрофичное для США и для «либерального миропорядка» развитие событий в Афганистане показывает, насколько недалекими, насквозь идеологизированными и высокомерными были авторы и адепты западной концепции «конца истории», провозгласившей неизбежную победу либерального капитализма в глобальном масштабе. Сейчас США отступают – вместе со своей доктриной, которая на протяжении 30 лет была основой их политики «экспорта демократии». Пришло время говорить не о «конце истории», а о закате целой школы мысли, целой системы мифов и представлений, а заодно и о крахе западных «историков», которые, вне себя от счастья от распада СССР, провозгласили ее конец», – написал он.

По мнению Пушкова, американская элита будет пытаться изобразить развитие событий в Афганистане как недоразумение и исключение из исторического процесса. Но это тоже будет грубой ошибкой, как и прежняя уверенность в жесткой предопределенности этого процесса.

Ранее France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Несколько человек погибли. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.