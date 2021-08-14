Американский историк оценил возможность снятия санкций ЕС с России

Эксперты объяснили, зачем США перевирают прогноз об урожае пшеницы в России

Резкое снижение прогнозов по урожаю и экспорта пшеницы из России американским Минсельхозом может быть манипулятивным, не исключает Ибрагим Рамазанов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова. Россия, скорее всего, сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы.

«Российские производители осознанно пошли на некоторое сокращение посевных площадей под пшеницу, увеличив посевы под другие культуры. С другой стороны, минсельхоз США использовал в своем августовском докладе устаревшие данные. А именно результаты предварительных прогнозов российских производителей пшеницы под влиянием угрозы потери урожая озимой пшеницы из-за неблагоприятных погодных условий в конце 2020 года и засухи в середине июня 2021 года в отдельных регионах страны», - говорит газете ВЗГЛЯД профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

По сути, минсельхоз США взял старые данные, хотя текущие показатели посевной кампании очень хорошие, и рынку уже понятно, что климатические проблемы не повлияют на итоговые результаты валового сбора зерновых и пшеницы в России. Российский же Минсельхоз по-прежнему ожидает урожай в 81 млн тонн пшеницы.

Российские эксперты с ним согласны. «В текущем сезоне мы прогнозируем урожай пшеницы на уровне 81 млн тонн, экспорт пшеницы на уровне 40 млн тонн. Хотя прогноз по экспорту может быть ниже ввиду действия экспортных пошлин», – говорит газете ВЗГЛЯД Дмитрий Леонов, зампред правления Руспродсоюза.

«Опираясь на оперативную информацию по уборке пшеницы и ее урожайности, делаю вывод, что российским сельхозпроизводителям удастся собрать около 80 млн тонн пшеницы и сохранить первое место по экспорту в мире», – согласен Рамазанов.

Минсельхоз США ранее в пятницу заявил, что Россия соберет в 2021 календарном году лишь 72,5 млн тонн против июльской оценки в 85 млн тонн. То есть оценка снизилась аж на 12,5 млн тонн. А прогноз по экспорту пшеницы из России американцы снизили с 40 до 35 млн тонн. Сами США экспортируют 34,5 млн тонн, а Европа – 35 млн тонн. То есть Россия рискует потерять мировое лидерство по экспорту пшеницы, считают в США, «Поскольку Россия продолжает облагать вывоз пшеницы экспортными пошлинами, она, вероятно, потеряет долю рынка в пользу Европейского союза и Украины», – считают американские аналитики. Урожай украинской пшеницы, кстати, был повышен на 3 млн тонн – до 33 млн тонн.

Вряд ли минсельхоз США нечаянно допускает такую ошибку.

«Любая негативная информация об урожайности зерновых способствует росту цен на мировом рынке, что, в свою очередь, приведет к повышению спроса на более дорогую американскую пшеницу, спрос на которую падает по причине увеличения производства и экспорта пшеницы из России и с Украины»,

– объясняет Ибрагим Рамазанов.

Минсельхоз США является заинтересованным участником мирового рынка зерна, поэтому к точности и достоверности его прогнозов стоит относиться с оглядкой, считает эксперт. «Высока вероятность, что американский минсельхоз пытается манипулировать реакцией рынка на их прогнозы для повышения цен на зерновые», – заключает он.