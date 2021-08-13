Минобороны Украины дало разъяснение фото Магучих с Ласицкене Лавров счел возмутительными призывы Зеленского к русским уезжать из Донбасса 13 августа 2021, 13:14

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским из Донбасса уезжать в Россию возмутительны, ему следует пересмотреть сериал «Слуга народа», в котором он снимался, чтобы вспомнить прежние лозунги, заявил глава МИД Сергей Лавров. Лавров заявил на встрече с представителями гражданского общества, что «последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны», передает РИА «Новости». «Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа» (...) Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», – добавил министр. Глава МИД также подчеркнул, что Россия, выдавая паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не нарушает международное право. «Во-первых, европейская конвенция о правах человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином. Другие конвенции говорят о том, что любой человек вправе выбрать себе гражданство», – указал он. Лавров отметил, что на Украине венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств и десятилетиями ни у кого это не вызывало никаких вопросов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления Зеленского. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, а национальная политика Киева перешла к национализму. Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что призыв Зеленского является очень плохим сигналом.

Обнимавшаяся с Ласицкене украинка заявила о «российско-украинской войне» 12 августа 2021, 21:41

Фото: Li Ming/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которую начали травить за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, заявила, что верна Украине и что «враг готов на все». «Спасибо всем за теплую встречу на Родине! Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн. Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло. Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир», – написала девушка на своей странице в Facebook. Магучих отметила, что для нее честь быть в рядах Вооруженных сил Украины, «которые защищают страну в российско-украинской войне». «Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Впереди - новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!» – заключила спортсменка. Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что в совместном фото с российской спортсменкой, из-за которой ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. На Украине захотели отказаться от «совковости» на параде в День независимости 12 августа 2021, 14:57 Текст: Евгения Шестак

Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому, заявил украинский министр обороны Андрей Таран. По его словам, очень символично, что в этом году, на тридцатую годовщину независимости, Украина отходит от «советской системы организации парадов», передает ТСН. «Оставили «совковость» позади. Были некоторые мысли относительно организации парада, даже этого парада, юбилейного, на тридцатую годовщину. И предлагалось так, как было раньше, провести объезд войск на автомобилях, «здравствуйте, товарищи, поздравляю вас с годовщиной великой октябрьской социалистической революции, ура!». Я говорю: «Что, ребята, доколе мы будем идти за советскими стандартами?! Надо уже отходить. Этого, наверное, уже нигде нет, кроме России», – сказал Таран. Ранее сообщалось, что украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). Лавров назвал встречу «Крымской платформы» шабашем 12 августа 2021, 14:25

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с участниками арт-кластера «Таврида». «Через неделю состоится очередной шабаш – «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», – передает его слова ТАСС. При этом Запад понял, что Россию не удастся сбить с ее собственного пути, подчеркнул Лавров. «Наша линия на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление. А потом, когда Запад понял, что нас с этого курса не собьешь, нас стали наказывать», – цитирует министра РИА «Новости». Ранее вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов предупредил, что международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. Чешские военные собрались принять участие в параде в Киеве 13 августа 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

В военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины примут участие военнослужащие из состава гарнизона Праги, сообщил пресс-секретарь минобороны Чехии Марек Вала. Он сообщил, что его страна «направит на торжества по случаю 30-летия независимости Украины 27 военнослужащих». Также в Киев прибудет официальная делегация из Чехии, передает ТАСС. Напомним, в параде примут участие и словацкие военнослужащие. Как заявил украинский министр обороны Андрей Таран, Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада, мероприятие пройдет по-новому. На Украине заявили об испанском стыде за Зеленского 13 августа 2021, 09:14 Текст: Евгения Шестак

Бывший депутат Рады Евгений Мураев рассказал, что испытывает испанский стыд за президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский малодушный, абсолютно лживый и недальновидный человек, который продолжает играть роль. Так, экс-парламентарий раскритиковал главу государства за отсутствие какой-либо реакции на призыв вице-премьера Украины Алексея Резникова разместить на территории страны американские силы противовоздушной обороны (ПВО), передает телеканала «Наш». Мураев подчеркнул, что президент узурпировал власть и полностью парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу. Зеленский пришел к власти, спекулируя на чувствах жителей Украины, его избрание стало возможным благодаря успеху «самой гениальной» избирательной кампании, отметил он. Мураев отметил что испытывает за Зеленского испанский стыд (испанский стыд – согласно «Википедии» – сопутствующее смущение, чувство смущения от наблюдения за смущающими действиями другого человека). Ранее вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что размещение оружия третьих сил на территории Украины возле Крыма повлечет за собой только повышение градуса напряженности в регионе. Генерал-лейтенант Александр Лузан сказал газете ВЗГЛЯД, что если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация. Тренер Магучих заявила о стрессе у украинской спортсменки после травли 12 августа 2021, 15:44 Текст: Алексей Дегтярев

Травля в социальных сетях украинской спортсменки Ярославы Магучих стала для нее серьезным стрессом, заявила тренер легкоатлетки Татьяна Степанова. «Я ее отгораживала от таких стрессов, читала и их пересказывала. Это для меня был очень большой стресс, мне даже тренером не хочется работать после этого. У меня сын подрастает, и я всегда учила его любить Украину, и Ярославу так же... Мы приезжали в разные страны и я всегда говорила, какая у нас красивая страна, как хорошо мы живем. И после того, что произошло, для меня это был большой стресс», – сказала Степанова в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Тренер указала, что ей поступило множество предложений переехать в другие страны, в том числе в Германию, в Россию, на Кипр или в Австрию. «Но мы здесь, мы остались и будем выступать на международной арене и приносить медали нашей стране», – подчеркнула Степанова. Она отметила, что перед соревнованиями в Токио Магучих травмировалась – подвернула лодыжку, потому спортсменка 10 дней до начала Олимпиады не тренировалась. «Поэтому она сделала все, что могла. Я считаю, что эта ситуация не повлияет на ее будущие результаты, и я смогу подготовить ее», – заверила Степанова. Ранее сама Магучих заявила, что в совместном фото с российской спортсменкой, из-за которой ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Врачи объявили голодовку во Львовской области 12 августа 2021, 22:56 Текст: Антон Антонов

Сотрудники городской больницы в Сосновке Львовской области Украины объявили голодовку из-за задолженности по зарплате, сообщила врач высшей категории Людмила Ярович. Она рассказала, что голодовку объявили «врачи, медсестры, санитарки – 17 работников». На этой неделе медикам выплатили зарплату только за март. Ярович рассказала, что сотрудники «обращались и к руководителям объединенной территориальной общины ОТГ, и к руководству Львовской областной государственной администрации». Везде им отвечали, что «нет денег», так как «средств национальной службы здоровья Украины не хватает». При этом врачи, объявившие голодовку, намерены продолжить прием пациентов. Кроме того, медики требуют провести аудит финансовой деятельности коммунального предприятия «Городская больница Сосновского городского совета» на предмет неэффективного использования средств, передает ТАСС со ссылкой на «Еспресо». Еще весной глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, который сейчас находится под домашним арестом, заявлял, что медицинское обслуживание на Украине находится в катастрофическом состоянии, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении. Лавров счел позорной позицию Запада по Крыму 12 августа 2021, 14:45 Текст: Елена Мирошниченко

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что позиция Запада по Крыму является позорной, после прошедшего референдума волеизъявление крымского народа пытаются оскорбить. «Вы видели, когда мы поддержали абсолютно свободное волеизъявление крымчан, как отреагировал Запад, как было забыто мгновенно, что договоренность, достигнутая тогдашним президентом (Украины Виктором) Януковичем и лидерами оппозиции, которая была гарантирована Францией, Германией, Польшей, Евросоюзом, была гарантирована Соединенными Штатами, – и эту договоренность оппозиция наутро растоптала», – сказал Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида», передает РИА «Новости». По словам Лаврова, Россия попросила гарантов образумить оппозиционеров и вернуться к выполнению того, под чем подписались западные структуры, но «они развели руками: ну вот как бы знаете, демократия восторжествовала». «Когда произошел референдум, при нашей, конечно же, поддержке, потому что военнослужащие нашей военной базы обеспечивали порядок, и благодаря им это (голосование не референдуме) прошло бескровно, нам вдруг стали говорить: «Вы аннексировали Крым». Это настолько позорная позиция наших западных партнеров, которые поощрили этот переворот. С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободные чувства, свободные волеизъявления народа Крыма», – заключил глава МИД. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым якобы никогда не будет русской территорией, так как россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Зеленский также призвал крымчан праздновать День независимости Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу ответил на слова Зеленского одесским анекдотом. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что крымчане «реализовали свое право на самоопределение». Минобороны Украины дало разъяснение фото Магучих с Ласицкене 13 августа 2021, 12:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Замминистра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, и сообщила, что фото было следствием эмоций. «Мы встретились... Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК (Российский Олимпийский комитет) – это следствие эмоций. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине», – передает РИА «Новости» сообщение Маляр. «Принципы публичного общения в вооруженных силах Украины (ВСУ) определяет доктрина публичного общения... Спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с доктриной», – добавила она. Замминистра пояснила, что согласно документу, одной из форм публичного общения военнослужащего являются открытые публичные мероприятия. Организация и контроль результатов публичного общения возлагается на «непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления». «Каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства... Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми», – отметила Маляр. По ее словам, после ситуации с Магучих Минобороны проводит работу с ее непосредственным руководителем, все недоработки будут устранены. Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. На Украине заговорили о достройке корвета «Владимир Великий» 12 августа 2021, 17:00 Текст: Алексей Дегтярев

Украинское минобороны намерено достроить первый корвет страны «Владимир Великий», заявил глава ведомства Андрей Таран. «Сейчас совместно с генеральным штабом вооруженных сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу «фрегат». В таком формате в будущем «Владимир Великий» может заменить в боевом составе Военно-морских сил ВСУ «Гетмана Сагайдачного», – сказал Таран, передает РИА «Новости». На эти цели необходимо выделить порядка 310 млн долларов, добавил украинский министр. Еще в 2011 году был анонсирован проект под названием «Украинский корвет», головным кораблем которого должен был стать «Владимир Великий». Его строительство было заморожено в 2014 году. Позже программа по строительству была возобновлена. Построить его должны были в 2015 году, однако из-за недофинансирования процесс затягивается. Всего по проекту 2011 года планировалось построить 10 корветов проекта 58250 до 2026 года. В 2016 году сообщалось, что корвет решили назвать не «Владимир Великий», а «Винница», по мнению чиновников, «Владимир Великий» может вызвать ассоциацию с президентом России Владимиром Путиным. В Киеве на Дне независимости покажут танк «Оплот» 12 августа 2021, 17:12 Текст: Дарья Григоренко

Украинское госпредприятие «Завод имени Малышева» по заказу госконцерна «Укрспецэкспорт» изготовило экземпляр танка «Оплот», который примет участие в параде ко Дню независимости страны 24 августа, сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром». «Государственное предприятие «Завод имени В. А. Малышева», которое входит в состав Укроборонпрома, вовремя изготовило боевую машину, которую заказала компания «Укрспецэкспорт», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости». Уточняется, что новый танк будет демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным. «Впервые новый «Оплот» можно будет увидеть вживую во время военного парада к 30-летию независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве», – добавили в пресс-службе. Ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому. Кроме того, украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). Сотрудников СБУ обвинили в принуждении к оговору для дискредитации оппозиции 12 августа 2021, 20:15 Текст: Вера Басилая

Возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками службы безопасности Украины при подготовке дискредитации всеукраинского движения «Патриоты – за жизнь», они заставили подставного свидетеля дать ложные показания, сообщил депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Генпрокуратура Украины зарегистрировала сегодня факт преступления со стороны сотрудников СБУ Харьковской области по статье КК Украины 373 ч. 1, которые заставили подставного свидетеля дать неправдивые показания относительно нашего соратника Олега Ширяева. На этих фальшивых показаниях построили все обвинение и облили нашу организацию грязью. Но мы стоим на страже закона и никому не позволим его приступать!», – написал Кива в Telegram. По словам Кивы, эти показания «послужили основой информационного вброса о том, что организация «Патриоты – за жизнь» якобы ликвидирована». При этом оппозиционер подчеркнул, что все члены движения ведут свою деятельность в соответствии с законом. Ранее депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива обвинил руководство Харьковского управления стратегических расследований в передаче личных данных членов Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом «Патриоты – за жизнь» представителям «Национального корпуса». На Украине предложили каждому главе области назначить «зама по мове» 12 августа 2021, 18:40 Текст: Вера Басилая

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил ввести в каждой области профильных заместителей, которые отвечали бы за применение языкового закона. Креминь заявил, что премьер Украины уже поручил назначить таких заместителей для всех министров. Они должны будут следить за украинизацией профильных сфер: образования, спорта, медицины, транспорта и так далее, передает Sputnik. Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил на законодательном уровне разделить понятия «российский» и «русский». Он выступил против языкового закона и предложил разрешить свободное использование других языков на украинской территории. В июле сам Зеленский заявлял, что русский язык не является собственностью России. В ДНР обвинили ВСУ в доставке боеприпасов на линию соприкосновения 12 августа 2021, 21:11 Текст: Дарья Григоренко

Вооруженные силы Украины подвозят боеприпасы на позиции в районе подконтрольной Киеву Красногоровки, рядом с Донецком, заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «На позиции в районе (подконтрольной Киеву – прим. ВЗГЛЯД) Красногоровки производится доставка 82- и 120-миллиметровых мин, а также боеприпасов к стрелковому оружию и гранатометам. Их подвоз осуществляется двумя способами – военным грузовым транспортом скрытно в ночное время или днем на грузовом автомобиле с символикой представительства Украины в СЦКК», – пояснил Басурин, передает РИА «Новости». По его словам, украинское командование готовит провокацию, «направленную на дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения». Басурин также уточнил, что минометным подразделениям украинских силовиков «поставлена задача ведения хаотичного неприцельного огня» по позициям Народной милиции, а также по поселку Старомихайловка на западной окраине Донецка, чтобы спровоцировать ответный огонь. «Мы не исключаем, что полученные таким образом видеозаписи Украина будет использовать в качестве доказательств нарушения перемирия со стороны ДНР на очередной встрече контактной группы 26 августа», – уточнил Басурин. Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что Минобороны Украины устанавливают камеры видеонаблюдения для отслеживания передвижения наблюдателей ОБСЕ с целью подготовки провокаций. Телеканал «Интер» вновь проверят из-за фильмов с запрещенными на Украине актерами 12 августа 2021, 18:22 Текст: Евгения Шестак

На украинском телеканале «Интер» пройдет третья внеплановая проверка в связи с показом фильмов с российскими актерами, сообщила пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины. «Национальный совет рассмотрел на заседании 12 августа результаты мониторинга ЗАО «Телеканал «Интер» (логотип «ИНТЕР») 26, 27, 28, 29, 31 июля и 3, 4 и 7 августа этого года и, обнаружив признаки нарушения украинского законодательства, назначил ему внеплановую невыездную проверку. Телеканал показывает фильмы с российскими актерами, входящими в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и тем самым нарушает действующее законодательство», – сообщается на сайте Нацсовета. По данным регулятора, в этот период в эфире «Интера» были продемонстрированы картины «Место встречи изменить нельзя» (1979) режиссера Станислава Говорухина, «Узник замка Иф» (1988) с Михаилом Боярским, «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978) с Михаилом Боярским, Ириной Алферовой, Алисой Фрейндлих, Олегом Табаковым, Борисом Клюевым, «По семейным обстоятельствам» (1978) с Евгением Стебловым, «Большая перемена» (1973) с Валентиной Талызиной. Отмечается, что указанные артисты внесены в черный список украинского Минкульта за «незаконное посещение Крыма, участие в съемках на полуострове и в пропагандистских мероприятиях РФ, за поддержку российской агрессии против Украины». Новую проверку телеканалу назначили с 30 августа по 10 сентября 2021 года. Телеканал должен отправить регулятору документы и материалы для проведения проверки, а также свои объяснения. В июле телеканалу «Интер» уже назначали внеплановую проверку в связи с показом фильмов «Карнавал», «Собачье сердце», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» с артистами из черного списка. Ранее минкультуры Украины внесло в список «угроз» почти 200 человек. В список включены актеры Вера Алентова и Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия. Напомним, министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, Михаил Задорнов, Михаил Пореченков. Список регулярно расширяется.