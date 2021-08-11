Эксперты: Взывая к президенту, «Голос» вводит общество в заблуждение

Президент России не может вмешиваться в работу Центризбиркома, поэтому обращение движения «Голос» (иноагент) с просьбой дать поручение изыскать средства на организацию общедоступной трансляции с избирательных участков направлено не по адресу, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

«В России действуют сотни общественных и правозащитных организаций, но новый порядок видеонаблюдения за выборами критикует горстка организаций, отнесенных к иностранным агентам», – прокомментировал обращение «Голоса» исполнительный директор – руководитель Аппарата Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Антон Бибаров-Государев.

«Напомню: решение об изменении порядка было принято в связи с тем, что голосование продлится три дня. Трансляция должна будет вестись непрерывно в течение почти трех суток, включая две ночи. В общей сложности на участках будет установлено более 100 тысяч камер (в 2016 году их было порядка 40 тысяч). Это делает Россию лидером среди стран, использующих видеокамеры как инструмент контроля выборов», – отметил он.

По словам Бибарова-Государева, «Голос» подталкивает к технически не проработанному решению, последствия которого может стоить всей легитимности выборов. «Расчетом возможности реализации своей идеи, стоимости ее исполнения, маршрутизации и хранения такого объема данных они явно не занимались. Кроме прочего, их призывы к президенту выглядят как попытки ввести в заблуждение избирателей – ведь согласно закону глава государства не может вмешиваться в работу ЦИК», – заключил он.

Директор ГКУ РК «Исполнительная дирекция Общественной палаты Республики Коми» Александра Афонина также напомнила об этом законе и пояснила, что «Голос» ссылается на мнение президента Владимира Путина высказанное им в 2011 году. «Но это мнение было принято во внимание ЦИК и как раз с учетом его и выстраивается технология видеонаблюдения. Центры видеоналюдения в регионах создаются усилиями общественных палат, они открыты в том числе для рядовых граждан. Например, в нашем регионе такой центр будет работать на протяжении трех дней, круглосуточно. Что может быть доступнее и демократичнее? Полагаю, «Голос» просто пытается в очередной раз подорвать веру жителей России в институт выборов как таковой», – сказала она.

Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш напомнил, что «когда «Голос» готовил свои предыдущие «доклады», он старательно игнорировал результаты видеонаблюдения, свидетельствовавшие в 99,9% о легитимности выборов, продвигая несколько «информационных изделий» с сомнительными кадрами».