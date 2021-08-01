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В США заявили о создании «худшего кошмара» для России
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Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider может вызвать большие трудности у российских систем ПВО, пишет журналист Крис Осборн в статье для National Interest.
По словам журналиста, многие характеристики летательного аппарата, возможно, никогда не рассекретят. Тем не менее один из высокопоставленных представителей американских ВВС рассказал, что новый бомбардировщик-невидимка будет представлять угрозу для какой угодно цели и в любой точке мира вне зависимости от времени суток. Осборн не исключил, что испытывать B-21 будут на системах ПВО, схожих с российскими и китайскими, передает РИА «Новости».
Осборн также напомнил о комплексах С-400 и С-500, которые, по словам разработчиков, могут обнаруживать и уничтожать «самолеты-невидимки». Хотя российские системы противовоздушной обороны эффективны, однако задача обнаружить и уничтожить усовершенствованный B-21 будет дли них чрезвычайно сложной, добавил он. По его мнению, Москве понадобятся более чувствительные радары, которые смогут точно отследить передвижения бомбардировщика. Наличие у него совершенно новых стелс-технологий может сделать самолет «худшим кошмаром» для России, подытожил журналист.
Разработкой B-21 Raider занимается концерн Northrop Grumman, ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Внешне машина напоминает B-2: в основе обоих проектов – концепция дозвукового малозаметного самолета, построенного по схеме «летающее крыло» и способного нести ракетное или бомбовое вооружение. Одна из главных задач такого бомбардировщика, помимо нанесения ядерных ударов, – скрытый выход в район пуска ракет или сброса бомб и уничтожение основных объектов противовоздушной обороны противника. После этого тактическая авиация сможет действовать в относительной безопасности.
Основным неядерным вооружением B-21, как ожидается, станут гиперзвуковые ракеты, в частности перспективные AGM-183A ARRW. По данным концерна Lockheed Martin, эти авиационные средства поражения способны разогнаться М=17 (число Маха). Дальность – до 800 километров. Запуск ARRW в серию и развертывание на носителях запланировали на 2022-й. В этом Россия пока обгоняет США, так как ее авиационные гиперзвуковые ракеты уже стоят на вооружении ВКС.
Посол России призвал США «проигрывать с достоинством»
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Голословные спекуляции в американских СМИ о якобы возможном употреблении допинга спортсменами Олимпийского комитета России (ОКР) вызывают недоумение и связаны со стремлением избавиться от конкуренции, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, добавив, что «проигрывать надо с достоинством».
«Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения», – сказал Антонов, слова которого опубликованы на странице диппредставительства в Facebook.
Посол подчеркнул, что «проигрывать надо с достоинством», призвав Соединенные Штаты активизировать борьбу с запрещенными препаратами в американских спортивных лигах. «Употребление допинга – общемировая проблема. Ее решение требует усилий всех государств. США также могут сыграть в этом процессе важную роль. Например, активизировать борьбу с запрещенными препаратами в кузнице кадров американской олимпийской сборной – студенческих и профессиональных спортивных лигах, которые не следуют международным антидопинговым стандартам», – указал Антонов.
Посол подчеркнул, что в России восторгаются достижениями спортсменов ОКР. «В нелегких условиях они достойно защищают спортивную честь Родины. Превозмогая трудности, ежедневно дарят нам, своим болельщикам, радость победы, – констатировал он. – Удивляют стремлением добиться максимальных результатов. Нас переполняет гордость за то, что такие самоотверженные люди представляют нашу страну на международной арене». Антонов пожелал атлетам на Олимпиаде новых свершений.
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Накануне глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что мир устал от политизированной кампании Запада против мирового спорта и давления на российских спортсменов. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова восхитилась российскими олимпийцами на фоне информационных провокаций.
На Олимпиаде в Токио произошло уже несколько скандалов с критикой российских спортсменов. Так, американский пловец Райан Мёрфи, которого обошел россиянин Евгений Рылов, предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).
До этого журналист из Чили, обращаясь к теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования.
Также американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио.
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В ОАК раскрыли ряд возможностей нового сверхтяжелого транспортника
Перспективный сверхтяжелый транспортный самолет существенно расширит свои характеристики по сравнению с Ан-124 «Руслан», если будет иметь герметичную грузовую кабину, способность садиться на грунт и возможность для десантирования грузов, сообщил первый заместитель гендиректора ОАК Сергей Ярковой.
«Существенным расширением характеристик может стать возможность парашютного десантирования груза. Для этого необходимо создавать полностью герметичную грузовую кабину», – сказал Ярковой в интервью ТАСС.
По его словам, также важным свойством в плане использования перспективного самолета, станет возможность эксплуатации на грунтовых аэродромах. «Если в целом рассуждать о сверхтяжелом транспортнике, то направление, безусловно, перспективное, в том числе для гражданской авиации», – добавил первый заместитель гендиректора ОАК.
Он отметил, что в настоящий момент с Министерством обороны прорабатывается перспективный облик военной версии тяжелого транспортника (ПАК-ВТА).
Напомним, в январе 2020 года стало известно, что стоимость разработки техпроекта модернизации сверхтяжелого транспортника Ан-124 «Руслан» превысит 1 млрд рублей.
Антидопинговое агентство США выступило с нападками на Россию и МОК
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Международный олимпийский комитет и мировые лидеры по борьбе с допингом попытались «заткнуть глаза всему миру» словами о «запрете» России участвовать в Олимпиаде, заявил гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.
Он признал, что «несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo Sports.
При этом Тайгарт утверждает, что «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания». По его словам, стало ясно, что «этот запрет является фарсом», который «даже едва ли можно назвать ребрендингом». «Он не остановит коррупцию в России, – сказал глава USADA. – Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами».
Тайгарт полагает, что «недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей». Он призвал «обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая ее доказанную коррумпированность».
«Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, и сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством», – заявил он.
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
23 июля летние Олимпийские игры в Токио были объявлены открытыми. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского.
Стал известен срок закладки первого усиленного фрегата проекта 22350М
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Головной фрегат океанской зоны проекта 22350М с повышенной ударной мощью будет заложен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге в 2023 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Закладка головного фрегата проекта 22350М на «Северной верфи» запланирована на 2023 год, сразу после ввода в эксплуатацию нового эллинга», – приводит слова источника ТАСС.
В настоящее время заводе «Северная верфь» ведется строительство серии фрегатов проекта 22350. Два из них – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» – переданы ВМФ России. На разных стадиях строительства находятся еще шесть корпусов, включая модернизированные.
Напомним, 19 июля головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» поразил наземную цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» на дальности 350 км. Ранее стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.
В июне президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению, бывший главком ВМФ России Владимир Королев заявлял, что головной фрегат проекта 22350М планируется начать строить после 2024 года.
Пушков призвал конгресс США не смешить мир планами по «Северному потоку – 2»
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал принятый в конгрессе США законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, призвав американскую сторону не смешить мир своими планами.
«Северный поток – 2» превратился в крупный фактор мировой политики. Уже одно это доказывает, что роль России в европейских и мировых делах куда крупнее, чем пытаются доказать глупцы в США и Европе, рассуждающие о России как «региональной державе», – написал Пушков в Telegram.
Сенатор отметил, что ранее в эту «понятийную ловушку» попал экс-президент США Барак Обама, «раздасадованный своей неспособностью «порвать в клочья» российскую экономику; затем ныне покойный сенатор (Джон) Маккейн; затем неудавшийся кандидат в президенты Митт Ромни, повторявший чужие глупости о России как «бензоколонке», поскольку собственных мыслей у него не было и нет; и, наконец, сонм неумных экспертов, пытавшихся встроиться в линию на принижение России».
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
«На деле «Северный поток – 2» и, по определению, энергетическая политика России превратились в одну из самых заметных тем мировой политики с участием администрации США, конгресса США, Германии, Польши, стран Балтии и т.д. «Региональная держава»? С которой США ведут переговоры о стратегической стабильности – с единственной страной в мире? И по поводу которой конгресс США намерен вступить в конфликт с Белым домом? Не утешайте себя. И не смешите людей», – заключил Пушков.
Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, который предполагает блокировку права президента США Джо Байдена отказаться от санкций против газопровода «Северный поток – 2».
До этого в сенате США начали угрожать администрации Байдена из-за отказа ввести санкции против «Северного потока – 2».
Между тем в Госдепартаменте США заявляли, что договоренности с Германией не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.
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США дважды провалили испытание «способной долететь до Москвы» ракеты
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Военно-воздушные силы США в очередной раз провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщают местные СМИ.
Издание The Drive сообщает, что тесты проводили на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья Калифорнии, РИА «Новости».
Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. По сообщениям военных, несмотря на технические проблемы двигателя, во время запуска удалось получить «ценные данные»: в предыдущих летных тестах прототип не отделился от самолета-носителя.
Гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, способна развить скорость свыше 15 тысяч миль в час. Она оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком. СМИ писали, что AGM-183A якобы может долететь за 30 минут до Пекина, а до Москвы –за 20 минут.
Ранее сообщалось, что двигатель американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A не запустился в ходе испытаний на авиабазе ВВС США «Эдвардс» в Калифорнии. Между тем в конгрессе США задумались над сокращением расходов на первые гиперзвуковые ракеты.
В Кремле не согласились с мнением США о том, что новые разработки России в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности.
Об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон» стало известно в июле: российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.
После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказал обеспокоенность испытанием российской системы «Циркон», заявив, что Россия якобы разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их «потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу».
Байдена решили заставить ввести санкции против «Северного потока – 2»
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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, сообщил журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик. Законопроект предполагает блокировку права президента США Джо Байдена отказаться от санкций против газопровода «Северный поток – 2».
Законопроект, который, помимо прочего, предполагает блокировку права президента США Джо Байдена отказаться от санкций против газопровода «Северный поток – 2» был принят 217 голосами «за». Против документа проголосовали 212 конгрессменов, передает РИА «Новости».
Автором блокирующей решение американского лидера поправки стала представитель демократической партии от штата Огайо Марси Каптур. «Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность», – заявила она.
Для утверждения поправки законопроект должен принять Сенат, а затем – подписать президент Соединенных Штатов. Проект о финансировании Госдепартамента США подразумевает также увеличение финансовой помощи Украине до 481,5 млгн долларов, сообщили в посольстве страны в Вашингтоне.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Ранее в Сенате США начали угрожать администрации Джо Байдена из-за отказа ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2». Между тем в Госдепартаменте США заявляли, что договоренности с Германией не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.
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Нарышкин: США уже не могут в одиночку регулировать глобальные мировые кризисы
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Разразившийся в результате пандемии коронавирусной инфекции кризис наглядно показал, что Соединенные Штаты теряют статус единственной сверхдержавы в мире, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«Клубок геополитических, эпидемиологических и климатических проблем – это не случайное совпадение фактов и событий, это закономерный итог тех глобальных процессов, которые сегодня развиваются в мире. Прежде всего, я имею в виду тенденцию утраты Соединенными Штатами позиции единственной сверхдержавы в мире. В этих условиях Соединенные Штаты уже не могут в одиночку регулировать такие глобальные мировые кризисы», – заявил Нарышкин в интервью ТАСС.
По его словам, последний кризис наглядно показал, что «король-то голый». «Соединенные Штаты в этой сложной ситуации перед лицом пандемии коронавируса проявили свою полную растерянность, что существенным образом повлияло на снижение авторитета США в глазах мирового сообщества», – указал Нарышкин.
Глава СВР отметил, что решения США вывести войска из Афганистана, прекратить военную операцию в Ираке показали, что «так называемый гегемон уже не в состоянии, да и не желает нести ответственность» за регулирование сложных политических событий и мировых кризисов.
«Таким образом, можно сказать, что нынешнее состояние мировых процессов является, с одной стороны, исторически обоснованным, а с другой стороны, это отчасти и рукотворное явление», – пояснил Нарышкин.
События в Афганистане, по словам главы СВР, развиваются по кризисному сценарию, и ситуация «деградирует с каждым днем».
«Мы действительно поддерживаем контакты со многими спецслужбами стран региона, прежде всего с нашими друзьями из стран Центральной Азии, стран СНГ, с китайскими коллегами, с коллегами из Пакистана, Индии, Ирана. Не только обмениваемся оперативной, сигнальной информацией, но и в том числе ведем экспертные консультации на предмет того, как будет развиваться ситуация в этой стране дальше», – подчеркнул он.
ЦРУ же является для СВР партнерской службой, обе спецслужбы обмениваются оперативной и разведывательной информацией по борьбе с международным терроризмом.
Также Нарышкин высказался о строгих ограничениях, введенных для проведения Олимпийских игр в Японии. Пустые трибуны на Олимпиаде в Токио и жесткие санитарные требования свидетельствуют о «непростых глобальных процессах, которые происходят в мире».
«И это впечатление усиливается, когда читаешь новостные ленты и кроме информации о спортивных победах видишь сообщения о довольно страшных, тяжелых климатических, природных проявлениях и даже катастрофах в различных частях света», – сказал директор СВР.
В РУСАДА ответили на нападки главы Антидопингового агентства США
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Все спортсмены на равных условиях получают доступ к Олимпийским играм, когда мировая антидопинговая система получает доказательства их «чистоты», напомнил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов в ответ на слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта.
«К сожалению, коллега не знает, что Всемирный антидопинговый кодекс основан на презумпции виновности. Статья 5 кодекса указывает на принцип тестирования, по которому каждый спортсмен в любое время может быть уведомлен антидопинговым агентством о необходимости сдать тест. Именно каждый спортсмен. Допинг-тестирование основано на принципе вероятностной выборки, учитывающей критерии риска употребления запрещенных препаратов. Мировое антидопинговое регулирование построено именно на презумпции виновности, и каждое антидопинговое агентство осуществляет тестирование, уже презюмируя риски употребления запрещенных препаратов, доказывая обратное, если из лаборатории приходит отрицательный результат», – заявил Буханов, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что «сам процесс допинг-тестирования – это процесс получения неопровержимых лабораторных доказательств «чистоты» спортсмена. Все олимпийцы всего мира на равных условиях получают доступ к Играм, когда мировая антидопинговая система получает неопровержимые доказательства «чистоты» спортсменов».
Буханов добавил, что ему очень жаль слышать подобные умозаключения от таких руководителей, как Тайгарт. «РУСАДА отправляет допинг-пробы на анализ в ведущие европейские лаборатории, а также лаборатории североамериканского континента. Получается, что господин иностранный коллега хочет поставить под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов? Это довольно сильный, но не очень рациональный (с позиции здравого смысла) ход рассуждения. Господин иностранный коллега указывает: «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом». Данная фраза является типичным примером аксиоматичности логического абсурда с эмоциональной подоплекой. Это именно всего лишь популистский прием утверждения несуществующего и игнорирования очевидного. Очень жалко, что такого уровня руководители позволяют себе делать подобные умозаключения», – сказал Буханов.
«Если возвращаться к решению Международного спортивного арбитража по поводу допинг-скандала прошлых лет, то все последствия (запреты) в соответствии с Международным стандартом соответствия Кодексу и решением суда были соблюдены применительно к настоящим Олимпийским играм, и это очевидно всем. Говоря о том, что запрет является фарсом, говоря о «недостаточности наказания», коллега ставит себя на роль Международного спортивного арбитража, а также на роль авторов Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, что всего лишь свидетельствует о больших моральных и логических допусках выступающего», – отметил он.
По словам Буханова, Тайгарт своими высказываниями в отношении российских олимпийцев хочет поставить под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов. «Общеправовой принцип «каждый считается невиновным, пока иное не доказано» не применяется в мировом антидопинговом регулировании. Указывать подобное означает демонстрировать незнание Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов», – сказал Буханов.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. По ходу соревнований иностранные спортсмены не раз подвергали сомнению «чистоту» российских спортсменов. Так, агентство Reuters опубликовало открытое письмо главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции WADA в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте «никак не изменилась», а представители МОК и WADA «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях в отношении России. Также глава USADA призвал руководство Олимпийского комитета России сделать результаты допинг-тестов спортсменов из России общедоступными. В МОК заявили, что обсудят слова главы USADA в адрес российских спортсменов.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет.
Двигатель гиперзвуковой ракеты США не запустился в ходе испытаний
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Двигатель американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A не запустился в ходе испытаний, говорится в заявлении военно-воздушных сил страны.
Новые испытания проводились на авиабазе ВВС США Эдвардс 28 июля. Специалисты заявили, что ракета «не выполнила все цели полета». Задачей было «продемонстрировать безопасный пуск» оружия с бомбардировщика B-52H и затем провести оценку испытания.
«B-52 с базы Эдвардс запустил ракету ARRW в рамках испытания ... Ракета отделилась от воздушного судна и успешно показала то, как последовательно проходит запуск ... Ракета также продемонстрировала работу стабилизатора ... После безопасного отделения (от самолета) ракетный двигатель не запустился», – передает РИА «Новости» заявление ВВС.
Бригадный генерал Хит Коллинз, чьи слова приводятся в релизе, заявил, что разработка таких ракет – «сложное дело», поэтому необходимо проводить испытания. «Команда наших самых лучших специалистов работает над тем, чтобы выяснить, что произошло, исправить это и начать движение, чтобы как можно быстрее ракета ARRW была поставлена на вооружение», – подчеркнул военный.
Ранее в Конгрессе США задумались над сокращением расходов на первые гиперзвуковые ракеты.
Байден дал оценку переговорам с Россией по стратегической стабильности
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что с надеждой смотрит на российско-американские переговоры по стратегической стабильности, первый раунд которых прошел в среду в Женеве. При этом он поднял вверх большой палец правой руки.
В ответ на просьбу прокомментировать переговоры с Россией по стратегической стабильности Байден поднял вверх большой палец правой руки и сказал: «Они в процессе. И я питаю надежды», передает ТАСС. От дальнейших комментариев он воздержался.
Напомним, в среду в Женеве состоялся первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности, в ходе которого стороны обсудили новый формат контроля за ядерным оружием. В ходе встречи Россия призвала учитывать в переговорах ядерное оружие Британии и Франции.
Днем ранее в МИД России сообщили, что передали США предложения по повестке дня переговоров по стратегической стабильности, но не завышают планку ожиданий.
Ранее в Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на прошедшем 16 июня в Женеве саммите России и США удалось начать диалог по стратегической стабильности.
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Вступили в силу новые требования к посольству и консульствам США в России
С 1 августа работа посольства и консульств США в России должна соответствовать новым требованиям, согласно которым им запрещено нанимать на работу россиян и граждан третьих стран, сообщают информационные агентства.
Сообщалось, что численный состав дипмиссий в России сократится до 120 человек, передает РИА «Новости».
В конце июня посол Соединенных Штатов Джон Салливан заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что придется уволить 182 служащих.
Военные ЦВО вылетели в район совместных учений на границе с Афганистаном
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Российские военные начали передислокацию из Самарской области в район совместных с узбекскими военными учений на границе с Афганистаном, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
«Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО начали перегруппировку войск на полигон «Термез» для участия в совместном учении России и Узбекистана, которое пройдет в Сурхандарьинской области Узбекистана», – цитирует сообщение ЦВО «Интерфакс».
В округе пояснили, что в самарском международном аэропорту «Курумоч» военные погрузили в Ил-76 оружие, вещи, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез.
Учения пройдут с 30 июля по 10 августа, военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению целостности государств Центрально-Азиатского региона.
До этого в четверг в ЦВО сообщали, что российские Су-25 с объединенной российской военной базы в Киргизии отправились на учения к афгано-таджикской границе.
«Звено самолетов Су-25 переброшено с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром «Гиссар» в Таджикистане для участия в трехстороннем учении, которое состоится с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне «Харб-Майдон», – отмечали в округе.
Ранее российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном.
Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. В Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город страны.
При этом талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан.
В Афганистане продолжается противостояние сил правительства и боевиков запрещенного в России террористического движения «Талибан». Талибы овладели значительными территориями в сельских районах, они начали наступление на города.
Сделку по «Северному потоку – 2» связали со страхом США перед Китаем
Белый дом мог отказаться от санкций против «Северного потока – 2» из-за страха санкций со стороны других стран в отношении компаний США, пишут американские СМИ.
Колумнист Foreign Policy Элизабет Броу считает, что одна из причин, по которым США пошли на сделку с Германией, «связана с американскими компаниями», а не «с отсутствием симпатии к Украине». По ее мнению, в Вашингтоне опасаются, что «санкции США против компаний позволят другим странам вводить санкции против американских компаний» или приведут к тому, что компании убедят «перестать торговать в долларах».
Указывается, что санкции, которые уже применялись в отношении «Северного потока – 2», касаются, к примеру, страховщиков, а это «выходит далеко за пределы ситуации» с газопроводом, передает РИА «Новости».
«Китай уже продемонстрировал, что он не против использовать свою важную роль в глобальной экономике, чтобы назначать наказания по своему усмотрению», – отметила Броу, напомнив про «карательные» тарифы Пекина на австралийское вино и урезание импорта рыбы из Норвегии.
Броу предложила представить ситуацию, при которой компании из США выигрывают контракт на строительство объектов инфраструктуры на Тайване или получают контракт от Филиппин на военно-морские патрульные корабли. Китай мог бы ввести санкции, следуя примеру США, которые ввели санкции из-за «Северного потока – 2», хотя тот и легален по российским и немецким законам.
По мнению Броу, «если Китай начнет использовать санкции так же, как это делают Соединенные Штаты, американские компании могут вскоре узнать, что их международные активы оказались не подлежащими страхованию». А без страховок США «могут попрощаться с функционирующим частным сектором». «А если Байден не обдумал вопрос страховок, ему бы следовало сделать это, перед тем как вводить новые односторонние санкции», – говорится в материале.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Блинкен предупредил о массовых сокращениях в дипмиссиях США в России
Запрет американскому посольству на наем местного персонала в России окажет серьезное воздействие на его работу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Из-за этого запрета посольство вынуждено уволить 182 служащих американских дипломатических миссий в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, добавил Блинкен, передает РИА «Новости».
«Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями», – сказал он.
«Хотя мы сожалеем о действиях правительства России, вынудивших нас сократить наши услуги и операции, Соединенные Штаты продолжат стремиться к предсказуемым и стабильным отношениям с РФ», – отметил глава американского внешнеполитического ведомства.
В конце июня посол Соединенных Штатов Джон Салливан заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.